Происшествия Мотоциклист потерял ногу: в Ярославской области возбудили уголовное дело после ДТП с байком

Мотоциклист потерял ногу: в Ярославской области возбудили уголовное дело после ДТП с байком

После аварии в больнице оказался врач

554
3 комментария
В ДТП в Ярославской области пострадал мотоциклист | Источник: За Тутаев / Vk.comВ ДТП в Ярославской области пострадал мотоциклист | Источник: За Тутаев / Vk.com

В ДТП в Ярославской области пострадал мотоциклист

Источник:

За Тутаев / Vk.com

В Тутаеве Ярославской области после ДТП, в котором пострадал 49-летний врач местной поликлиники, возбудили уголовное дело. Авария произошла утром 7 августа в районе дома № 27 по Советской улице.

«По результатам рассмотрения материалов, собранных по факту ДТП в Тутаеве, вследствие которого мужчина получил тяжкие травмы, следователем тутаевской полиции принято решение о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 264 УК РФ „Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека“», — рассказали в управлении МВД по Ярославской области.

По предварительной версии правоохранителей, авария произошла таким образом: 48-летняя водитель «Хендая» столкнулась с мотоциклом «Харлей Дэвидсон». Им управлял 49-летний мужчина.

Видео с моментом ДТП

Источник:

За Тутаев / Vk.com

На видео, где запечатлен момент ДТП, видно, что мужчина на мотоцикле едет прямо и в него на перекрестке въезжает поворачивающая машина. Водитель мотоцикла упал, его отбросило к обочине.

После аварии источник 76.RU сообщил, что пострадавшему ампутировали ногу выше колена.

Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
ДТП Мотоциклист Пострадавший
Комментарии
3
Инженер1
46 минут
Печально... Правило ДДД не выполнено.
Гость
32 минуты
Алина, не надоело одно и тоже перепечатывать, про то, как одна "..." не пропустила помеху справа, а второй несся, не смотря ни на что и подавал непонятные знаки. Хирурга жалко, мотоциклиста - нет!
Читать все комментарии
