Мотоциклист потерял ногу: в Ярославской области возбудили уголовное дело после ДТП с байком

В ДТП в Ярославской области пострадал мотоциклист Источник: За Тутаев / Vk.com

В Тутаеве Ярославской области после ДТП, в котором пострадал 49-летний врач местной поликлиники, возбудили уголовное дело. Авария произошла утром 7 августа в районе дома № 27 по Советской улице.

«По результатам рассмотрения материалов, собранных по факту ДТП в Тутаеве, вследствие которого мужчина получил тяжкие травмы, следователем тутаевской полиции принято решение о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 264 УК РФ „Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека“», — рассказали в управлении МВД по Ярославской области.

По предварительной версии правоохранителей, авария произошла таким образом: 48-летняя водитель «Хендая» столкнулась с мотоциклом «Харлей Дэвидсон». Им управлял 49-летний мужчина.

Видео с моментом ДТП Источник: За Тутаев / Vk.com

На видео, где запечатлен момент ДТП, видно, что мужчина на мотоцикле едет прямо и в него на перекрестке въезжает поворачивающая машина. Водитель мотоцикла упал, его отбросило к обочине.