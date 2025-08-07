«Госпитализирован в тяжелом состоянии»: врач Тутаевской ЦРБ попал в ДТП

«Сегодняшнее утро началось трагично. В ДТП попал наш сотрудник, хирург взрослой поликлиники Петухов Илья Константинович. С места аварии в тяжелом состоянии он госпитализирован в ГБУЗ ЯО Тутаевская ЦРБ. Коллектив больницы желает Илье Константиновичу скорейшего выздоровления», — говорится в посте на официальной странице лечебного учреждения во «ВКонтакте».

Авария, о которой идет речь, произошла утром 7 августа в Тутаеве Ярославской области на Советской улице. По информации полиции, столкнулись мотоцикл, которым управлял 49-летний мужчина, и автомобиль «Хендай», за рулем которого находилась 48-летняя женщина. На видео, где запечатлен момент ДТП, видно, что мужчина на мотоцикле едет прямо и в него на перекрестке въезжает поворачивающая машина. Водитель мотоцикла упал, его отбросило к обочине.