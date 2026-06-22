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Мой дом Как обустроить спальню: главные тренды 2026 года

Как обустроить спальню: главные тренды 2026 года

Советы дизайнера как организовать идеальное пространство

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В современной спальне лучшие использовать натуральные оттенки | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RUВ современной спальне лучшие использовать натуральные оттенки | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

В современной спальне лучшие использовать натуральные оттенки

Источник:
Артём Устюжанин / MSK1.RU

Дизайн спальни кажется самым простым, ведь в этом пространстве нужна только кровать, да шкаф. Или нет? Мы поговорили с дизайнером интерьеров Жанной Юдиной и узнали, что должно быть в спальне, чтобы она была уютной и современной.

По словам эксперта, наполнение спальни зависит от площади комнаты. Кроме кровати при наличии места можно добавить туалетный столик или даже мягкую зону.

— Это может быть рабочее место или тв консоль переходящая в Make-up зону с зеркалом. Если позволяют глубина и высота подоконников, можно разместить мягкую зону прямо возле окна, — отмечает Жанна Юдина.

Долгое время считалось, что телевизор в спальне — пережиток 90-х и дурной тон, убивающий романтику. Но Жанна Юдина убеждает: техника может быть необходима семьям с детьми или любителям посмотреть кино перед сном.

— Классическая схема — телевизор напротив кровати — все еще работает. Если вы чувствуете, что это расслабляет вас вечером, не стоит жертвовать комфортом ради стереотипов. Важно грамотно спрятать провода и не делать экран визуальным центром интерьера.

Телевизор в спальне имеет место быть | Источник: Жанна ЮдинаТелевизор в спальне имеет место быть | Источник: Жанна Юдина

Телевизор в спальне имеет место быть

Источник:

Жанна Юдина

Важно спрятать провода от техники | Источник: Жанна ЮдинаВажно спрятать провода от техники | Источник: Жанна Юдина

Важно спрятать провода от техники

Источник:

Жанна Юдина

Как обустроить гардеробную в хрущевке

В последние годы модно создавать не просто встроенный шкаф, а полноценную гардеробную. Тогда спальня превращается в полноценную лаундж-зону без намека на склад вещей. Но в стандартных хрущевках метраж ограничен, поэтому эксперт советует не совершать необдуманных решений.

— Полноценная гардеробная в хрущевке возможна далеко не всегда. И часто попытка ее сделать заканчивается тем, что спальня становится тесной и неудобной. Важно учитывать, что гардеробная съедает минимум 2–4 кв.м и это только чтобы ей было удобно пользоваться. В маленькой спальне такая площадь ощущается очень сильно. Иногда обычный шкаф намного практичнее гардеробной, — объясняет Жанна.

Узкие проходы могут стать причиной, по которым жить в пространстве не комфортно. Между кроватью и стеной желательно оставлять минимум 60–70 см для комфортного прохода. Но не обязательно сразу прощаться со всей мебелью, если такое расстояние не получается. Дизайнер предлагает несколько рабочих лайфхаков для небольших спален.

  • Выбрать узкие подвесные тумбы. Жанна Юдина советует обратить внимание на модели глубиной 20–25 см — этого хватает для телефона, книги и стакана воды, а проход становится заметно легче.

  • Использовать встроенное изголовье: функциональная ниша за головой заменяет и стол, и системы хранения.

  • Сделать вместо тумбы полку: лаконично и не съедает объем.

Текстиль может быть акцентом в интерьере | Источник: Жанна ЮдинаТекстиль может быть акцентом в интерьере | Источник: Жанна Юдина

Текстиль может быть акцентом в интерьере

Источник:

Жанна Юдина

Если места мало, выбирайте узкие тумбы | Источник: Жанна ЮдинаЕсли места мало, выбирайте узкие тумбы | Источник: Жанна Юдина

Если места мало, выбирайте узкие тумбы

Источник:

Жанна Юдина

Если же жертвовать нечем, то стоит рассмотреть вариант уменьшения кровати.

Как рассказывает дизайнер, самой типичной ошибкой в ремонте спальни является организация розеток. Чаще всего встречаются три неудачных решения:

  • установки розетки слишком низко, из-за чего тумба перекрывает доступ, и чтобы зарядить телефон, приходится двигать мебель;

  • установка только одной розетки на сторону: этого мало для ночника и зарядки гаджетов;

  • Розетки не привязаны к мебели.

— Сначала делают электрику, потом покупают кровать с высоким изголовьем или подвесные тумбы, и часть точек просто исчезает за мебелью. Чтобы так не случилось, надо сначала продумать расстановку мебели, а уже после этого размечать розетки, — отмечает дизайнер.

Если позволяет место, в спальне можно оборудовать рабочее место | Источник: Жанна ЮдинаЕсли позволяет место, в спальне можно оборудовать рабочее место | Источник: Жанна Юдина

Если позволяет место, в спальне можно оборудовать рабочее место

Источник:

Жанна Юдина

Сегодня в моде натуральные оттенки в ремонте спальни | Источник: Жанна ЮдинаСегодня в моде натуральные оттенки в ремонте спальни | Источник: Жанна Юдина

Сегодня в моде натуральные оттенки в ремонте спальни

Источник:

Жанна Юдина

Какие цвета и фактуры подобрать для спальни

Современный дизайн спальни больше не про идеально белый и холодный интерьер. В тренде — природные тона и мягкость.

— Сейчас спальни все чаще уходят в спокойные сложные оттенки вместо «идеально белого» интерьера. Чаще всего в проектах сейчас появляются такие цвета: теплый светлый бежевый, сложные серо-оливковые особенно в сочетании с деревом. Глубокие природные оттенки — графит, темный зеленый, мокко, глина, теплый шоколад, — говорит Жанна Юдина.

Дизайнер также отмечает, стиль — не всегда связан с идеально расстрелянным покрывалом. Важнее слои и фактуры, а не идеальный порядок в комнате. Например, вельвет или бархат в качестве обивки мебели делают комнату дорогой на вид. Для постельного белья лучше выбирать хлопок и лен.

— Всегда рабочий прием со слоями. Минимум 2–3 уровня: постельное белье, плед, несколько декоративных подушек. Это сразу делает спальню уютнее. Контраст фактур — гладкий сатин + шероховатый лен или вельвет. Важна не яркость цвета, а игра фактур. Чтобы визуально объединять комнату, один цвет должен повторяться в разных элементах. Например, на шторах, коврике и добавить акценты.

Выбирать в спальню лучше теплый свет | Источник: Жанна ЮдинаВыбирать в спальню лучше теплый свет | Источник: Жанна Юдина

Выбирать в спальню лучше теплый свет

Источник:

Жанна Юдина

Декор добавляет уюта | Источник: Жанна ЮдинаДекор добавляет уюта | Источник: Жанна Юдина

Декор добавляет уюта

Источник:

Жанна Юдина

Окна и батареи: как подружить шторы и тепло

Часто визуал портят радиаторы, которые выпирают в шторах. Решения два: выносить карниз дальше от стены, чтобы ткань спокойно ниспадала перед батареей, или делать скрытый потолочный карниз.

В первом случае стоит использовать тюль, а портьеры оставлять по бокам. Это будет достаточно, чтобы плотные шторы не перекрывали тепло полность.

Выбирать в спальню лучше блекаут шторы&nbsp;— так вы будете спать в темноте | Источник: Жанна ЮдинаВыбирать в спальню лучше блекаут шторы&nbsp;— так вы будете спать в темноте | Источник: Жанна Юдина

Выбирать в спальню лучше блекаут шторы — так вы будете спать в темноте

Источник:

Жанна Юдина

Шторы могут помочь спрятать радиатор отопления | Источник: Жанна ЮдинаШторы могут помочь спрятать радиатор отопления | Источник: Жанна Юдина

Шторы могут помочь спрятать радиатор отопления

Источник:

Жанна Юдина

Во втором случае предусматривать скрытый потолочный карниз нужно еще на этапе ремонта, но он почти всегда делает спальню визуально дороже и чище.

— Если батарея очень мешает иногда лучше заменить ее на более компактную модель или перенести акцент: например, сделать римские шторы и добавить декоративные портьеры по бокам, — рассказывает Жанна Юдина.

Шторы лучше выбирать блекаут или димаут, если любите спать в темноте.

Свет как лекарство от стресса

Люстра по центру потолка как единственный источник света — это приговор уюту. В 2026 году свет в спальне делают «слоистее» и спокойнее. Теперь для комнаты выбирают теплый спектр (2700–3000K) вместо белого, напоминающего офис или кабинет врача.

— Люди все чаще делают свет для жизни вечером: расслабиться, почитать, спокойно проснуться утром. Поэтому главный тренд сейчас — несколько источников света с разными сценариями. Стоит сделать подсветку у кровати: бра, подвесы или настольные лампы. Это уже почти обязательная история. Они создают уют и позволяют не включать верхний свет вечером. А низкий вечерний свет (скрытая подсветка, торшер, мягкий свет за изголовьем) делают спальню визуально дороже, чем сложный декор, — отмечает эксперт.

Лучше иметь несколько сценариев освещения | Источник: Жанна ЮдинаЛучше иметь несколько сценариев освещения | Источник: Жанна Юдина

Лучше иметь несколько сценариев освещения

Источник:

Жанна Юдина

Мягкий свет добавляет уюта | Источник: Жанна ЮдинаМягкий свет добавляет уюта | Источник: Жанна Юдина

Мягкий свет добавляет уюта

Источник:

Жанна Юдина

Бюджет без подвохов

В отличие от ванной, где смета может взлететь из-за необходимости выполнять гидроизоляцию и возможного переноса стояков, спальня более предсказуема.

Бюджет увеличивают нестандартная мебель, выполненная на заказ, сложная электрика с диммерами и скрытыми выводом проводов, а также качественный текстиль. Но как отмечает эксперт, вложения в фактуры и свет окупаются ежедневным ощущением спа-отеля у себя дома.

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Анастасия ИльинаАнастасия Ильина
Анастасия Ильина
Редактор
Спальня Дизайн интерьера
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