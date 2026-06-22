Как обустроить спальню: главные тренды 2026 года

В современной спальне лучшие использовать натуральные оттенки Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Дизайн спальни кажется самым простым, ведь в этом пространстве нужна только кровать, да шкаф. Или нет? Мы поговорили с дизайнером интерьеров Жанной Юдиной и узнали, что должно быть в спальне, чтобы она была уютной и современной.

По словам эксперта, наполнение спальни зависит от площади комнаты. Кроме кровати при наличии места можно добавить туалетный столик или даже мягкую зону.

— Это может быть рабочее место или тв консоль переходящая в Make-up зону с зеркалом. Если позволяют глубина и высота подоконников, можно разместить мягкую зону прямо возле окна, — отмечает Жанна Юдина.

Долгое время считалось, что телевизор в спальне — пережиток 90-х и дурной тон, убивающий романтику. Но Жанна Юдина убеждает: техника может быть необходима семьям с детьми или любителям посмотреть кино перед сном.

— Классическая схема — телевизор напротив кровати — все еще работает. Если вы чувствуете, что это расслабляет вас вечером, не стоит жертвовать комфортом ради стереотипов. Важно грамотно спрятать провода и не делать экран визуальным центром интерьера.

Телевизор в спальне имеет место быть Источник: Жанна Юдина Важно спрятать провода от техники Источник: Жанна Юдина

Как обустроить гардеробную в хрущевке

В последние годы модно создавать не просто встроенный шкаф, а полноценную гардеробную. Тогда спальня превращается в полноценную лаундж-зону без намека на склад вещей. Но в стандартных хрущевках метраж ограничен, поэтому эксперт советует не совершать необдуманных решений.

— Полноценная гардеробная в хрущевке возможна далеко не всегда. И часто попытка ее сделать заканчивается тем, что спальня становится тесной и неудобной. Важно учитывать, что гардеробная съедает минимум 2–4 кв.м и это только чтобы ей было удобно пользоваться. В маленькой спальне такая площадь ощущается очень сильно. Иногда обычный шкаф намного практичнее гардеробной, — объясняет Жанна.

Узкие проходы могут стать причиной, по которым жить в пространстве не комфортно. Между кроватью и стеной желательно оставлять минимум 60–70 см для комфортного прохода. Но не обязательно сразу прощаться со всей мебелью, если такое расстояние не получается. Дизайнер предлагает несколько рабочих лайфхаков для небольших спален.

Выбрать узкие подвесные тумбы. Жанна Юдина советует обратить внимание на модели глубиной 20–25 см — этого хватает для телефона, книги и стакана воды, а проход становится заметно легче.

Использовать встроенное изголовье: функциональная ниша за головой заменяет и стол, и системы хранения.

Сделать вместо тумбы полку: лаконично и не съедает объем.

Текстиль может быть акцентом в интерьере Источник: Жанна Юдина Если места мало, выбирайте узкие тумбы Источник: Жанна Юдина

Если же жертвовать нечем, то стоит рассмотреть вариант уменьшения кровати.

Как рассказывает дизайнер, самой типичной ошибкой в ремонте спальни является организация розеток. Чаще всего встречаются три неудачных решения:

установки розетки слишком низко, из-за чего тумба перекрывает доступ, и чтобы зарядить телефон, приходится двигать мебель;

установка только одной розетки на сторону: этого мало для ночника и зарядки гаджетов;

Розетки не привязаны к мебели.

— Сначала делают электрику, потом покупают кровать с высоким изголовьем или подвесные тумбы, и часть точек просто исчезает за мебелью. Чтобы так не случилось, надо сначала продумать расстановку мебели, а уже после этого размечать розетки, — отмечает дизайнер.

Если позволяет место, в спальне можно оборудовать рабочее место Источник: Жанна Юдина Сегодня в моде натуральные оттенки в ремонте спальни Источник: Жанна Юдина

Какие цвета и фактуры подобрать для спальни

Современный дизайн спальни больше не про идеально белый и холодный интерьер. В тренде — природные тона и мягкость.

— Сейчас спальни все чаще уходят в спокойные сложные оттенки вместо «идеально белого» интерьера. Чаще всего в проектах сейчас появляются такие цвета: теплый светлый бежевый, сложные серо-оливковые особенно в сочетании с деревом. Глубокие природные оттенки — графит, темный зеленый, мокко, глина, теплый шоколад, — говорит Жанна Юдина.

Дизайнер также отмечает, стиль — не всегда связан с идеально расстрелянным покрывалом. Важнее слои и фактуры, а не идеальный порядок в комнате. Например, вельвет или бархат в качестве обивки мебели делают комнату дорогой на вид. Для постельного белья лучше выбирать хлопок и лен.

— Всегда рабочий прием со слоями. Минимум 2–3 уровня: постельное белье, плед, несколько декоративных подушек. Это сразу делает спальню уютнее. Контраст фактур — гладкий сатин + шероховатый лен или вельвет. Важна не яркость цвета, а игра фактур. Чтобы визуально объединять комнату, один цвет должен повторяться в разных элементах. Например, на шторах, коврике и добавить акценты.

Выбирать в спальню лучше теплый свет Источник: Жанна Юдина Декор добавляет уюта Источник: Жанна Юдина

Окна и батареи: как подружить шторы и тепло

Часто визуал портят радиаторы, которые выпирают в шторах. Решения два: выносить карниз дальше от стены, чтобы ткань спокойно ниспадала перед батареей, или делать скрытый потолочный карниз.

В первом случае стоит использовать тюль, а портьеры оставлять по бокам. Это будет достаточно, чтобы плотные шторы не перекрывали тепло полность.

Выбирать в спальню лучше блекаут шторы — так вы будете спать в темноте Источник: Жанна Юдина Шторы могут помочь спрятать радиатор отопления Источник: Жанна Юдина

Во втором случае предусматривать скрытый потолочный карниз нужно еще на этапе ремонта, но он почти всегда делает спальню визуально дороже и чище.

— Если батарея очень мешает иногда лучше заменить ее на более компактную модель или перенести акцент: например, сделать римские шторы и добавить декоративные портьеры по бокам, — рассказывает Жанна Юдина.

Шторы лучше выбирать блекаут или димаут, если любите спать в темноте.

Свет как лекарство от стресса

Люстра по центру потолка как единственный источник света — это приговор уюту. В 2026 году свет в спальне делают «слоистее» и спокойнее. Теперь для комнаты выбирают теплый спектр (2700–3000K) вместо белого, напоминающего офис или кабинет врача.

— Люди все чаще делают свет для жизни вечером: расслабиться, почитать, спокойно проснуться утром. Поэтому главный тренд сейчас — несколько источников света с разными сценариями. Стоит сделать подсветку у кровати: бра, подвесы или настольные лампы. Это уже почти обязательная история. Они создают уют и позволяют не включать верхний свет вечером. А низкий вечерний свет (скрытая подсветка, торшер, мягкий свет за изголовьем) делают спальню визуально дороже, чем сложный декор, — отмечает эксперт.

Лучше иметь несколько сценариев освещения Источник: Жанна Юдина Мягкий свет добавляет уюта Источник: Жанна Юдина

Бюджет без подвохов

В отличие от ванной, где смета может взлететь из-за необходимости выполнять гидроизоляцию и возможного переноса стояков, спальня более предсказуема.