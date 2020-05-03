В Ярославской области, по данным оперштаба, за последние сутки коронавирусной инфекцией заразились 76 человек. Это новый антирекорд для региона. Всего с начала пандемии COVID-19 заболели 710 человек.



— За сутки выздоровели 35 человек, — рассказали в проектном офисе Информационного центра по коронавирусу в России. — Новых летальных случаев нет, всего 99 и 5 соответственно.



До этого двое суток подряд в Ярославской области выявляли по 64 новых заражённых. В ярославском Роспотребнадзоре нашли объяснение резкому скачку заболевших коронавирусной инфекцией. В сообщении регионального оперштаба говорится, что вспышка вызвана пасхальными праздниками и тёплыми выходными.