3 мая воскресенье
СЕЙЧАС +14°С
usd 72.73
eur 79.12
Тема дня Плюс 76 случаев коронавируса в Ярославской области
СЕЙЧАС +14°С
usd 72.73
eur 79.12

Все новости

Все новости
С начала пандемии в регионе заболели 710 человек

С начала пандемии в регионе заболели 710 человек

В Ярославской области, по данным оперштаба, за последние сутки коронавирусной инфекцией заразились 76 человек. Это новый антирекорд для региона. Всего с начала пандемии COVID-19 заболели 710 человек.

— За сутки выздоровели 35 человек, — рассказали в проектном офисе Информационного центра по коронавирусу в России. — Новых летальных случаев нет, всего 99 и 5 соответственно.

До этого двое суток подряд в Ярославской области выявляли по 64 новых заражённых. В ярославском Роспотребнадзоре нашли объяснение резкому скачку заболевших коронавирусной инфекцией. В сообщении регионального оперштаба говорится, что вспышка вызвана пасхальными праздниками и тёплыми выходными.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

коронавирусCOVID-19
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (22)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!