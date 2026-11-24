Звездопад сможет увидеть каждый Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

В ночь на 14 декабря мы сможем наблюдать пик метеорного потока Геминиды — одного из самых впечатляющих звездопадов в году. Об этом рассказал руководитель обсерватории Университета Решетнева Сергей Веселков.

По словам астронома, максимальная активность потока придется на 14 декабря в 16:00 по московскому времени. В пиковый период можно будет увидеть до 120 метеоров в час.

«Пик метеорного потока Геминиды придется на ночь с 13 на 14 декабря. Максимальная активность потока ожидается 14 декабря в 16:00 по Москве. Это один из самых надежных и впечатляющих потоков: его частицы движутся сравнительно медленно и часто вспыхивают разными цветами — зеленым, желтым, голубым», — рассказал Веселков в беседе с РИА Новости.

К тому же в 2026 году складываются идеальные условия для наблюдения за звездопадом. Растущий серп Луны (с освещенностью около 20%) зайдет задолго до пика активности и не будет создавать засветки. Это позволит разглядеть даже относительно слабые метеоры.

Как лучше наблюдать звездопад

Сергей Веселков дал несколько практических советов для тех, кто хочет увидеть звездопад:

Выберите место вдали от городских огней. Световой шум от населенных пунктов сильно снижает видимость метеоров. Смотрите в сторону зенита или созвездия Близнецов. Именно оттуда будет приходить основной поток метеоров. Дайте глазам привыкнуть к темноте. Для полноценной адаптации зрения потребуется 15–20 минут. Не нужны специальные приборы. Звездопад будет виден невооруженным глазом.

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