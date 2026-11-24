Дождь и правда был, но не такой, как обещали! Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Москва недавно готовилась к погодному апокалипсису. Синоптики предупреждали: североатлантический циклон «Роми» обрушит на столицу мощнейший за последние шесть десятилетий ливень. Обещали до 28 литров воды на каждый квадратный метр — больше половины месячной нормы всего за девять ночных часов.

Однако катастрофы, к счастью, не произошло. Над столичным регионом действительно прошумел холодный дождь, но ни библейского потопа, ни парализованного мегаполиса москвичи так и не увидели.

Почему современные суперкомпьютеры и математические модели ошибаются в прогнозах опасных явлений? Виновато ли в этом глобальное потепление и станет ли климатических аномалий еще больше? Об этом в интервью MSK1.RU рассказал кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, автор книги «Парадоксы климата» Андрей Киселёв.

— Столицу недавно пугали чуть ли не рекордным потопом за 60 лет, а на деле москвичи увидели банальный осенний дождь. Почему метеорологи так крупно ошиблись?

— Понимаете, если у вас установился антициклон, когда на улице ясно, сухо и, образно говоря, мухи не кусают, прогноз составлять предельно просто. И сбывается он в 99% случаев, если не выше.

Совсем другое дело, когда сталкиваются циклон и антициклон. В этой конкурентной борьбе воздушных масс обстановка способна кардинально меняться по несколько раз на дню. Предсказать в деталях развитие таких атмосферных процессов невероятно тяжело. И каждый раз, когда расчетная модель дает сбой, это вызывает бурную общественную реакцию. Но удивляться тут не приходится: в неустойчивой, подвижной синоптической обстановке давать стопроцентные прогнозы — задача заведомо неблагодарная.

— Так ведь тихая и ясная погода мало кого беспокоит в новостях. Все ждут как раз предупреждений об ураганах, ливнях и торнадо.

— Совершенно верно. Только критические, неординарные явления привлекают всеобщее внимание. Но они же вызывают и самую жесткую критику, потому что их достоверная предсказуемость всегда ниже.

Это справедливо не только для приземной погоды. Я в свое время на научной конференции слушал доклад об озоновом слое — там похожая физика. У озона короткое время жизни. В стабильном состоянии прогноз на сутки-двое получается прекрасным. Но стоит ситуации перейти в критическую фазу, как оправдываемость расчетов резко падает. В этом нет персональной вины ученых: таковы законы природы. Есть явления, поддающиеся надежному моделированию, а есть процессы с огромной долей неопределенности.

— Но нам сейчас стало сложнее понимать погоду?

— Для наших широт физический предел любого строго научного прогноза — максимум 15 дней. Все, что за этими рамками, — область фантазий и экстрасенсорики.

При этом нужно понимать: прогноз на завтра и расчет на четырнадцатый день имеют принципиально разную надежность. Чем дальше мы уходим от точки отсчета, тем выше погрешность.

Если вспомнить аномальное лето 2010 года, когда над европейской территорией России два месяца стоял блокирующий антициклон с изнуряющей жарой, то предсказание на 15-й день сбывалось так же легко, как и на второй.

А вот когда массы воздуха начинают хаотично метаться — сегодня дует с севера, завтра врывается влажный поток с запада, выталкивая соседа, — неизбежны ошибки. Дело не в квалификации специалистов и не в мощности серверов. Хаос заложен в самой атмосфере.

— Ну а сама скорость смены погодных явлений увеличивается? Мы чаще наблюдаем резкие перепады из-за глобальных изменений климата?

— Да, а вот здесь работает прямая физическая связь, доступная любому человеку со школьными знаниями. Идет глобальное потепление — температура растет. Рост температуры означает увеличение внутренней энергии всей климатической системы. А накопленная энергия неизбежно требует выхода.

Следовательно, атмосферные процессы становятся более интенсивными. Пример на поверхности: выше температура воздуха — интенсивнее испарение с водной глади, будь то мировой океан или обычный деревенский пруд. Огромные объемы влаги ускоренно поднимаются вверх, формируются мощные облачные массивы, и мы получаем концентрированные осадки.

Именно поэтому на смену спокойным, обложным «грибным» дождям все чаще приходят залповые ливни. Энергия системы возросла, и атмосфера сбрасывает напряжение через резкие выбросы.

— А нет ли у вас ощущения, что погодные аномалии теперь тоже происходят заметно чаще?

— Безусловно, и это не субъективное ощущение, а строгая статистика — как отечественная, так и общемировая. Если сравнивать с концом XX века, то на территории Российской Федерации количество опасных погодных явлений увеличилось как минимум в два раза.

Я профессионально занимался этими расчетами, поэтому приведу точные цифры. За первые 20 лет нынешнего столетия в России фиксировался в среднем 371 случай опасных гидрометеорологических явлений в год. То есть фактически ежедневно в какой-то точке страны происходила погодная аномалия. Если же взять последние 10 лет, эта цифра выросла до 408,5 событий ежегодно.

Подчеркну: речь идет не просто об абстрактных отклонениях от нормы, а об официальных опасных явлениях, которые нанесли реальный ущерб здоровью людей, жилью, транспорту или городской инфраструктуре.

— И чего же нам ждать дальше в 2027 году?

— Главным фактором долгосрочных изменений остается деятельность человека, антропогенное влияние. Однако в конце текущего года и в течение следующего на этот тренд накладывается естественный природный феномен Эль-Ниньо.

Он всегда приносит дополнительный импульс к росту глобальной температуры. Вспомните предыдущие климатические рекорды: 2016-й, 2023-й, 2024-й годы — все они совпали с активной фазой Эль-Ниньо.

По всей вероятности, 2027 год тоже может стать очередным температурным экстремумом со всеми вытекающими последствиями: засухами, мощными циклонами и резкими перепадами погоды.