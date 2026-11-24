В Алтайском крае обрушились этажи пятиэтажки из-за взрыва газа Источник: ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Алтайском крае в селе Кулунда случился взрыв газа в пятиэтажке. Верхние этажи рухнули. По предварительным данным, один человек погиб, еще одного жителя ищут под завалами, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Мощный взрыв бытового газа произошел в жилом доме и привел к частичному обрушению верхних этажей четвертого и пятого подъездов. Всё произошло около 9 утра по местному времени.

В результате взрыва серьезно пострадали несущие конструкции дома, рассчитанного на 60 квартир. Сейчас в здании пожар, его тушат.

Источник: МЧС России

По предварительной информации, один человек может находиться под завалами. Также при взрыве газа погиб 52-летний мужчина, который находился в соседней с эпицентром квартире. Достоверной информации о числе пострадавших пока нет.

Остальных жителей эвакуировали. На месте работают спасатели и оперативные службы.

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Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Источник: СУ СК по Алтайскому краю

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко взял на личный контроль вопросы оказания помощи пострадавшим. В правительстве региона работает оперативный штаб для координации действий всех экстренных служб.