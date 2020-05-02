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После майских праздников в Ярославской области может быть новая вспышка заболеваемости&nbsp;

После майских праздников в Ярославской области может быть новая вспышка заболеваемости 

В ярославском Роспотребнадзоре нашли объяснение резкому скачку заболевших коронавирусной инфекцией. В сообщении регионального оперштаба говорится, что вспышка вызвана пасхальными праздниками и тёплыми выходными.

— Болезнь проявляется в течение двух недель. Значительный прирост заболевших в Ярославле связан с увеличением контактных случаев заражений, — уточнили в оперштабе по коронавирусу в Ярославской области.

То есть снова причиной стало то, что ярославцы не сидят в самоизоляции, а выходят из дома.

Через две недели станет известно, привели ли майские праздники к новой вспышке заболевания в регионе. По данным на 2 мая, в регионе зафиксировано уже 634 случая заражения коронавирусом.

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