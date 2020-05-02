В ярославском Роспотребнадзоре нашли объяснение резкому скачку заболевших коронавирусной инфекцией. В сообщении регионального оперштаба говорится, что вспышка вызвана пасхальными праздниками и тёплыми выходными.

— Болезнь проявляется в течение двух недель. Значительный прирост заболевших в Ярославле связан с увеличением контактных случаев заражений, — уточнили в оперштабе по коронавирусу в Ярославской области.

То есть снова причиной стало то, что ярославцы не сидят в самоизоляции, а выходят из дома.