20 апреля понедельник
СЕЙЧАС +6°С
usd 73.94
eur 80.11
Тема дня Совещание президента о коронавирусе: трансляция
СЕЙЧАС +6°С
usd 73.94
eur 80.11

Все новости

Все новости
На пасхальную службу пришло много жителей города

На пасхальную службу пришло много жителей города

Несмотря на призывы патриарха молиться дома, в Тутаеве прихожане пришли на ночную пасхальную службу и прошли крестным ходом вокруг Воскресенского собора. Ни о каком дистанцировании, которое рекомендуют, чтобы не заразиться новым коронавирусом, и речи не шло, маски тоже были далеко не у всех. Хотя накануне праздника через соцсети глава Тутаевского района Дмитрий Юнусов и настоятель Воскресенского собора обратились к горожанам с призывом оставаться дома.

— Сейчас непростые времена в связи с пандемией коронавируса, мы вынуждены воздержаться от общей молитвы в храме, — обратился через соцсети к прихожанам настоятель Воскресенского собора Тутаева отец Василий. — Кто-то в силу возраста, кто-то, переживая за родителей, кто-то, внимательно прислушиваясь к советам нашего государства или к благословению святейшего патриарха, будет молиться дома. За каждого из вас будут совершены молебны. Воздержитесь в пасхальный день и от посещения кладбищ, тем более обстановка сейчас непростая, и каждый из нас должен стремиться к тому, чтобы меньше передвигаться по улице без необходимости и не оказываться в местах, где большое скопление народа.

Видео: 7611.ru / Youtube.com

Кроме того, глава района перед Пасхой привёз в храм медицинские маски, чтобы их раздавали на входе.

— В пятницу я передал собору 150 многоразовых масок, чтобы выдавали всем, у кого нет, — рассказал Дмитрий Юнусов.

Глава Тутаевского района передал в собор маски для прихожан

Глава Тутаевского района передал в собор маски для прихожан

Но никакие рекомендации и трансляция службы в прямом эфире не заставили людей остаться дома. Почему прихожане не вняли призывам об осторожности, непонятно. С настоятелем храма связаться пока не удалось.

В соцсетях недоумевают.

— Я удивляюсь, как у нас ещё меньше заражённых, чем в Москве, — пишет Shadow Shake1.

В Ярославле из-за пандемии пасхальная служба прошла в необычном формате. Фоторепортаж из Успенского собора.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

ПасхакоронавирусCOVID-19
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (11)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!