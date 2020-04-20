Несмотря на призывы патриарха молиться дома, в Тутаеве прихожане пришли на ночную пасхальную службу и прошли крестным ходом вокруг Воскресенского собора. Ни о каком дистанцировании, которое рекомендуют, чтобы не заразиться новым коронавирусом, и речи не шло, маски тоже были далеко не у всех. Хотя накануне праздника через соцсети глава Тутаевского района Дмитрий Юнусов и настоятель Воскресенского собора обратились к горожанам с призывом оставаться дома.

— Сейчас непростые времена в связи с пандемией коронавируса, мы вынуждены воздержаться от общей молитвы в храме, — обратился через соцсети к прихожанам настоятель Воскресенского собора Тутаева отец Василий. — Кто-то в силу возраста, кто-то, переживая за родителей, кто-то, внимательно прислушиваясь к советам нашего государства или к благословению святейшего патриарха, будет молиться дома. За каждого из вас будут совершены молебны. Воздержитесь в пасхальный день и от посещения кладбищ, тем более обстановка сейчас непростая, и каждый из нас должен стремиться к тому, чтобы меньше передвигаться по улице без необходимости и не оказываться в местах, где большое скопление народа.

