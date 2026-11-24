Сотрудник рискует получить наказание, если подыскивает себе другие вакансии в рабочее время. При повторном же нарушении за это и вовсе уволят, предупредила руководитель одной из кадровых компаний Приморского края Ирина Котлярова.
«Если сотрудник решил сменить вид деятельности, коллектив, компанию, в которой работает, он имеет на это законное право. Одно это обстоятельство не является основанием для увольнения по инициативе работодателя. Но если поиском новой работы сотрудник занимается в рабочее время на рабочем месте, в этом случае работодатель может привлечь сотрудника к дисциплинарной ответственности, а при повторном нарушении — уволить», — отметила эксперт в разговоре с РИА «Новости».
Она подчеркнула, что в этом случае действует статья 91 Трудового кодекса. В ней указано, что в течение рабочего времени сотрудник должен исполнять свои трудовые обязанности.
Есть и другие причины, которые будут стоить вам должности. Речь о том, что если сотрудник отсутствует на рабочем месте более четырех часов без уважительной причины, например проходит собеседования в рабочее время, то его могут уволить за прогул в соответствии с подпунктом «а» пункта шестого части первой статьи 81 ТК.
Вместе с этим работодатель не вправе принуждать работника остаться, однако поговорить о причинах поиска новой работы он все-таки может. Также есть сотрудники, от решений и работы которых напрямую зависит развитие компании. В этом случае работодателю придется приложить усилия, чтобы их удержать: как вариант, найти компромисс и продолжить сотрудничество.
Эксперт добавила, что поиск новой работы должен проходить корректно. Чтобы избежать непонимания со стороны руководства, а тем более увольнения, лучше делать это не в рабочее время и не на текущем рабочем месте.
«Чтобы избежать рисков увольнения во время поиска другой работы, рекомендуется уведомить работодателя о возможном увольнении. Тогда он также начнёт поиск кандидата на вакантное место», — заключила Котлярова.
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