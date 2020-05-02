В Ярославской области за сутки коронавирусной инфекцией заболели 64 человека, ровно столько же, как и 1 мая.
С начала пандемии в регионе зафиксировано 634 случая заражения инфекцией COVID-19. А выздоровели 80 заболевших.
— За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 9623 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 4488 (46,6%) без клинических проявлений, — говорится в сообщении федерального оперативного штаба. — За сутки подтверждено 57 летальных случаев, всего с начала пандемии умерло 1222 человека.
Из-за коронавируса на границах Ярославской области действует усиленный пропускной режим. За полтора дня дежурства постов на въездах и выездах в регион было остановлено более 3 тысяч автомобилей и опрошено примерно 4 тысячи водителей и пассажиров.