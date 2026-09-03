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Осень Интервью «Туристов волнует вопрос безопасности, но не критически». Что будет с отдыхом на Черном море в бархатный сезон

«Туристов волнует вопрос безопасности, но не критически». Что будет с отдыхом на Черном море в бархатный сезон

Разбираемся, поедут ли туристы на наши курорты, где постоянно воют сирены и слышны взрывы

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В бархатный сезон туристов обычно меньше | Источник: Валерия Дульская / 93.RUВ бархатный сезон туристов обычно меньше | Источник: Валерия Дульская / 93.RU

В бархатный сезон туристов обычно меньше

Источник:

Валерия Дульская / 93.RU

Бархатный сезон на Черном море — любимое время для многих туристов, когда сильная жара спадает, а на пляжах уже нет толп людей. Воздух становится мягче, а на улицах — спокойнее.

Этим летом сезон был, мягко говоря, неспокойным: на побережье не прекращались атаки БПЛА и вой сирен. Кроме того, погода тоже внесла свои коррективы: июнь был достаточно холодным. 93.RU поговорил с вице-президентом Ассоциации туроператоров (АТОР) Сергеем Ромашкиным и узнал, каким будет бархатный сезон на Кубани и где выгоднее отдыхать.

В последнее время в Анапе периодически вводят запрет на плавание на матрасах из-за ветра | Источник: Дарья Паращенко / 93.RUВ последнее время в Анапе периодически вводят запрет на плавание на матрасах из-за ветра | Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

В последнее время в Анапе периодически вводят запрет на плавание на матрасах из-за ветра

Источник:

Дарья Паращенко / 93.RU

Сирены на черноморском побережье включают практически каждый день. Также туристы продолжили отдыхать и после трагедии в Архипо-Осиповке, когда из-за таки БПЛА погибли шесть человек, в том числе дети. В Анапе, например, убежищами служат кафе и магазины в 300 метрах от пляжа.

По словам экспертов, несмотря на атаки, курортный сезон можно назвать удачным, а массовых отказов от туров в сентябре нет.

«Люди всё равно поедут»

«Туристов волнует вопрос безопасности, но не критически. Люди всё равно поедут, сезон состоится. И летний сезон прошел, хотя и не повезло с погодой в июне. Можно считать этот сезон удовлетворительным», — рассказал 93.RU вице-президент АТОР.

Россияне стараются вывезти детей к морю во что бы то ни стало | Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RUРоссияне стараются вывезти детей к морю во что бы то ни стало | Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Россияне стараются вывезти детей к морю во что бы то ни стало

Источник:

Анна Грицевич / SOCHI1.RU

При этом Сергей Ромашкин отмечает, что на разных курортах ситуация может отличаться. Так, например, Анапа после провального курортного сезона — 2025 пользуется популярностью: турпоток вырос на 40%, но при этом Сочи для отдыха выбирают всё реже. Несмотря ни на что, этот бархатный сезон будет примерно таким же, как и в прошлом году.

В Анапе море точно будет теплым в первые дни сентября | Источник: Дарья Паращенко / 93.RUВ Анапе море точно будет теплым в первые дни сентября | Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

В Анапе море точно будет теплым в первые дни сентября

Источник:

Дарья Паращенко / 93.RU

Отмечается, что в Анапе лето-2024 оказалось самым успешным по турпотоку за последнее время. После этого курорт ждала мазутная катастрофа и закрытие пляжей. К лету 2026 года их открыли, однако эксперт всё равно подчеркивает, что курортный сезон можно назвать «условно удачным».

Кроме того, на туризм в Краснодарском крае влияет еще топливный кризис, цены на топливо и ограничения в авиапортах. Особенно сильно это сказалось на Сочи: там выручка гостиниц снизилась примерно на 16%.

Сколько стоит отдых в Анапе?

По данным Сергея Ромашкина, Анапа в этом году примет около 3,5 миллиона туристов. При этом бронирования на курортный сезон идут активнее, чем годом ранее. Если погода будет благоприятной, то высокий спрос может сохраниться и до середины ноября, но на ситуацию также может влиять наличие или отсутствие ж/д билетов.

Анапа&nbsp;— один из самых известных курортов юга России | Источник: Дарья Паращенко / 93.RUАнапа&nbsp;— один из самых известных курортов юга России | Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Анапа — один из самых известных курортов юга России

Источник:
Дарья Паращенко / 93.RU

При этом цены в Анапе остались примерно такими же, как и в прошлом году. Если туристы ищут тариф «всё включено за неделю для двоих в середине ноября, нужно будет заплатить от 18,5 тысячи рублей:

  • отель 3*: завтраки — от 18,5 тысячи, «всё включено» — от 31,4 тысячи рублей;

  • отель 4*: завтраки — от 27,3 тысячи, «всё включено» — от 41,6 тысячи рублей;

  • отель 5*: «всё включено» — от 81,4 тысячи рублей.

Но туристам стоит помнить, что некоторые отели закрываются в середине сентября, при бронировании лучше выбирать те, что работают круглый год.

В Анапе у береговой линии много отелей | Источник: Дарья Паращенко / 93.RUВ Анапе у береговой линии много отелей | Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

В Анапе у береговой линии много отелей

Источник:
Дарья Паращенко / 93.RU

При этом свободные места в гостиницах еще есть. Однако точечный дефицит есть среди больших семейных номеров, категории «всё включено» и апартаментов. Также существуют краткосрочные остановки продаж в выходные дни и отдельные категории, но это не полная остановка продаж.

Скидки в Геленджике

Курорт не будет лидером по спросу в бархатный сезон, а цены будут на среднем уровне. Так, минимальная стоимость проживания будет от 3000 рублей, в отелях более высокой категории — 4500–6000 рублей за сутки для двоих.

Один из пляжей в центре Геленджика | Источник: Дарья Паращенко / 93.RUОдин из пляжей в центре Геленджика | Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Один из пляжей в центре Геленджика

Источник:

Дарья Паращенко / 93.RU

Отмечается, что в Геленджике и Туапсинском районе многие отели предлагают скидки. Отдых для семьи с ребенком может обойтись от 70–80 тысяч рублей за неделю формата «всё включено». В середине сентября цены упадут до 35–51 тысячи рублей.

Сочи — самый дорогой курорт

Из-за того, что Сочи отстает по бронированиям, в бархатный сезон во многих отелях будут снижать цены. Причины всё те же — перебои в работе аэропорта и ситуация с бензином. Последнее для Сочи важно, потому что многие добираются туда именно на машине. Однако он по-прежнему остается самым дорогим курортом черноморского побережья.

В Сочи часто туристы отдыхают под сирены | Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RUВ Сочи часто туристы отдыхают под сирены | Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

В Сочи часто туристы отдыхают под сирены

Источник:

Анна Грицевич / SOCHI1.RU

«Сочи у нас большой. АТОР делит его на четыре сегмента: центр Сочи, он самый дорогой, далее по ценам идет Адлер, на третьем месте — Имеретинский курорт, а Лазаревский район будет выгоднее всего», — отмечает Сергей Ромашкин.

Если хочется сэкономить, то можно бронировать номер как можно позже, тогда цены будут в разы ниже летних. Неделя в Сочи для двоих с завтраками в середине сентября будет стоить:

  • отели 3*: от 33 до 55 тысяч рублей;

  • отели 4*: от 45 до 76 тысяч рублей;

  • отели 5*: от 114 до 140 тысяч рублей.

Где дешевле всего?

По данным вице-президента АТОР, самые низкие цены в сентябре на Кубани будут на азовском побережье, например в Ейске и станице Голубицкой. По ценам с ними может сравниться только Туапсинский район, но и там будет дороже.

Азовское море | Источник: Валерия Дульская / 93.RUАзовское море | Источник: Валерия Дульская / 93.RU

Азовское море

Источник:
Валерия Дульская / 93.RU

Сколько стоит неделя отдыха на Азовском море для двоих:

  • станица Голубицкая — от 14,4 тысячи рублей;

  • Тамань — от 26,4 тысячи рублей;

  • Ейск — от 36 тысяч рублей.

Еще один плюс — Азовское море неглубокое, поэтому остается теплым дольше, чем Черное. Но стоит помнить, что отельная база там не так развита, в основном это гостевые дома. Турпоток там традиционно будет меньше, чем в Анапе, Сочи или Геленджике.

Где планируете отдыхать в бархатный сезон?

В Сочи
В Геленджике
В Анапе
На Азовском море
Нигде
За рубежом
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Екатерина ПодымоваЕкатерина Подымова
Екатерина Подымова
Журналистка
Бархатный сезон Курорты Краснодарского края Анапа Сочи Геленджик Азовское побережье АТОР Черное море Цена на отдых
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