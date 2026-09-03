Новое «меню льгот» и сохранение прежних: заявиления Путина на ВЭФ-2026

Главное заседание деловой программы Восточного экономического форума — пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина — по плану должно начаться в 15:00. Сессия будет ориентировочно длиться два часа. В онлайн-трансляции мы расскажем, о чем говорит глава государства, какие вопросы ему задают и к каким решениям он придет по итогам заседания.
В предыдущие годы мы тоже вели онлайн, можно посмотреть и вспомнить, о чем вел речь президент в 2025 году и 2024-м .
Восточный экономический форум, ВЭФ, — одна из крупнейших российских международных конференций, которая проходит с 2015 года во Владивостоке. Цель — стимулирование иностранных инвестиций в Дальний Восток России и развитие экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Путин: «Предприятия нужно строить с учетом действующих экологических стандартов»
Путин заявил, что нужно постепенно устранять бюрократические барьеры для предпринимателей, снижать административную нагрузку и перестать вводить бессмысленные налоговые льготы. При этом он подчеркнул необходимость усилить контроль, в том числе через дополнительные проверки.
Еще несколько главных тезисов:
Мы высоко ценим участие зарубежных партнеров в развитии ДВ и других регионов России;
Следующий этап развития Дальнего Востока до 2036 года — поддержание высоких темпов развития, запуск новых инвестиционных циклов, надо нарастить вложения в промышленные, креативные и инновационные компании, а также фронтальное внедрение новых технологий. А еще новые вложения в образование, культуру, спорт, города и села;
Нужны люди, а современные хорошо образованные люди не будут жить в том, что не соотносится с их высокими стандартами;
Нужно создать еще 200 тысяч рабочих мест;
Уже с 1 января на всем Дальнем Востоке и Арктике начнет действовать единый режим. Его идея в том, чтобы инструменты поддержки были не привязаны к какой-то конкретной особой зоне, а тонко и эффективно настроены именно на виды деятельности;
Действующие льготы сохранятся в полном объеме.
Для реализации масштабных планов необходимы гибкие подходы. На Дальнем Востоке и в Арктике успешно применяются СПВ и ТОР. Уже удалось привлечь 3 триллиона рублей и создать 200 тысяч рабочих мест. Учитывая этот опыт, с 1 января на территории всего Дальневосточного федерального округа будет запущен единый преференциальный режим. Для нынешних резидентов сохранятся действующие льготы, а также появятся новые.
Новая стратегия развития Дальнего Востока
Путин заявил о переходе к реализации обновленной стратегии развития Дальнего Востока, рассчитанной на предстоящие 10 лет, до 2036 года.
Ключевая задача включает поддержание набранных темпов развития и запуск новых инвестиционных циклов. Также важно нарастить вложения по трем направлениям.
Первое включает промышленность, инфраструктуру, туризм, креатив и другие проекты, ориентированные на внутренний спрос и спрос АТР.
Второе включает привлечение средств в инновационные компании и развитие цифровой инфраструктуры, ИИ и биотехнологии.
Третье включает базовые приоритеты: образование, здравоохранение, культуру, спорт, развитие городов и поселков на основе мастер-планов.
Главное, что сказал Путин за первые минуты своего выступления:
за 11 лет в дальневосточные регионы привлечено около 25 трлн рублей;
динамика инвестиционной активности, строительства — стабильно превышает среднероссийские темпы;
ВВП Дальнего Востока увеличился более чем в три раза за последние годы;
на Дальнем Востоке создаются новые эффективные рабочие места, что напрямую влияет на доходы граждан и их благосостояние;
20 лет назад уровень безработицы был 8%, за последнее время она снизилась в 4 раза и составляет 2,2% — это рекордно низкий показатель для региона;
практически во всех субъектах ДВ заметна высокая деловая активность;
Дальний Восток находится на подъеме.
Уровень безработицы снизился в 7,5 раза. Путин считает, что это результат развития ДФО и понимания людей, что их труд востребован.
Путин заявил, что за 11 лет на Дальний Восток привлекли около 25 триллионов рублей капитальных вложений, а темп строительства стабильно превышает среднероссийский.
ВРП увеличился более чем в 3 раза на Дальнем Востоке, что Путин назвал хорошими темпами. Он похвалил работу завода «Звезда»:
«Это реально большие мощности».
Владимир Путин поприветствовал гостей форума и начал речь.
Ведущий снова объявил о начале заседания и попросил на двух языках отключить телефоны. На видео из зала гости еще ходят между рядов.
Ведущий объявил, что пленарное заседание начинается. Ждем.
Перенос не состоялся. Традиционно в начале встречи гости ходят по залу и рассаживаются на места.
Трансляция из зала пленарных заседаний началась. Зал уже полон.