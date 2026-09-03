Новое «меню льгот» и сохранение прежних: заявиления Путина на ВЭФ-2026

Главное заседание деловой программы Восточного экономического форума — пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина — по плану должно начаться в 15:00. Сессия будет ориентировочно длиться два часа. В онлайн-трансляции мы расскажем, о чем говорит глава государства, какие вопросы ему задают и к каким решениям он придет по итогам заседания.

В предыдущие годы мы тоже вели онлайн, можно посмотреть и вспомнить, о чем вел речь президент в 2025 году и 2024-м .