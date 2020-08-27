«Жутко холодно»: троих жильцов из взорвавшегося дома посадили на карантин по коронавирусу

Троих жильцов из взорвавшегося дома посадили на карантин по коронавирусу
Одна за другой сыплются беды на голову жителей взорвавшегося дома № 5, корпус 2 по улице Батова в Ярославле. Вечером 27 августа из гостиницы, где временно разместили людей, в больницу увезли троих человек. И заперли там. Это произошло после того, как выявили коронавирус у мужчины из этого дома, под принудительный карантин попала вся его семья.
— Нас втроём увезли сюда вчера вечером, не покормили, ничего, — рассказала жительница Дарья Котова. — Сегодня медсестра измерила давление и температуру, оставила нам какие-то таблетки. У нас тесты у всех отрицательные (о том, что жителям взорвавшегося дома будут делать экспресс-тест на ковид, говорили на собрании в администрации Дзержинского района), но нас втроём увезли в обсервацию якобы из-за контакта с заболевшим. Но контактировал заболевший человек с гораздо большим количеством людей.
Оставленные в больнице на улице Маяковского жители пожаловались на плохое содержание.
— Самое ужасное, что тут жутко холодно, — говорит Дарья. — Ночью мы спали в куртках.
В департаменте здравоохранения сегодня уточнили, что обсервация для контактировавших продлится две недели.
— Больница приносит извинения, что не предоставили горячее питание вчера вечером. Сегодня трехразовое питание организовано. Сейчас будет обед, и ужин будет. Дополнительные шерстяные одеяла им также предоставили. Отопления сейчас нет во всём городе, — прокомментировала представитель департамента Ольга Силина.
Напомним, 21 августа в 19:17 в доме № 5, корпус 2 по улице Батова произошел взрыв бытового газа. По версии следствия, хлопок газовоздушной смеси случился в квартире на 4-м этаже, когда хозяева зашли в неё. Взрывной волной сразу вынесло квартиры с 3-го по 5-й этаж, в доме просели перекрытия с 6-го по 1-й этаж. Под завалами погибли трое: преподаватель школы искусств, 8-летний мальчик и его мама. В больницу попали ещё три человека. В Ярославле объявили режим ЧС городского уровня. Людей временно расселили по гостиницам и дали забрать немного вещей из квартир в первом и третьем подъездах. Обследование дома ещё продолжается, но предварительно чиновники объявили, что третий подъезд пригоден для проживания. Дом снова подключили к свету и водоснабжению.