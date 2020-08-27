«Жутко холодно»: троих жильцов из взорвавшегося дома посадили на карантин по коронавирусу

Одна за другой сыплются беды на голову жителей взорвавшегося дома № 5, корпус 2 по улице Батова в Ярославле. Вечером 27 августа из гостиницы, где временно разместили людей, в больницу увезли троих человек. И заперли там. Это произошло после того, как выявили коронавирус у мужчины из этого дома, под принудительный карантин попала вся его семья.

— Нас втроём увезли сюда вчера вечером, не покормили, ничего, — рассказала жительница Дарья Котова. — Сегодня медсестра измерила давление и температуру, оставила нам какие-то таблетки. У нас тесты у всех отрицательные (о том, что жителям взорвавшегося дома будут делать экспресс-тест на ковид, говорили на собрании в администрации Дзержинского района), но нас втроём увезли в обсервацию якобы из-за контакта с заболевшим. Но контактировал заболевший человек с гораздо большим количеством людей.