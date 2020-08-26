Для размещения жителей взорвавшегося дома в Ярославле привлекли ещё один отель

Для жителей взорвавшегося дома в Ярославле открыли ещё один отель
Сейчас в гостинице «Которосль» размещены 148 жителей дома на улице Батова, где 21 августа взорвался газ. Сегодня свои двери для пострадавших также открыл отель «Azimut» на Московском проспекте.
— О своем желании разместиться в пункте временного размещения сообщил ещё 31 житель дома, поэтому открыли ещё один пункт в другой гостинице, — сообщил губернатор Дмитрий Миронов. — Все проблемные вопросы будут решаться с жильцами дома в индивидуальном порядке, учитывая ситуацию каждой пострадавшей семьи.
Также глава региона сказал, что в самом доме идут ремонт и диагностика коммунальных систем.
— В результате обследования сетей установлено, что все наружные коммуникации находятся в исправном состоянии. В третьем подъезде восстановлено электричество, подключены системы горячего и холодного водоснабжения. По каждому ресурсу был разработан план-график работ, определены сроки их завершения, — добавил Миронов.
Напомним, ранее сообщалось, что третий подъезд дома сохранен в рабочем состоянии, и в нем возможно проживание. Состояние первого — ограниченно-работоспособное. Второй находится в аварийном состоянии. 25 августа жителей начали пускать в квартиры за вещами.