Для размещения жителей взорвавшегося дома в Ярославле привлекли ещё один отель

Сейчас в гостинице «Которосль» размещены 148 жителей дома на улице Батова, где 21 августа взорвался газ. Сегодня свои двери для пострадавших также открыл отель «Azimut» на Московском проспекте.



— О своем желании разместиться в пункте временного размещения сообщил ещё 31 житель дома, поэтому открыли ещё один пункт в другой гостинице, — сообщил губернатор Дмитрий Миронов. — Все проблемные вопросы будут решаться с жильцами дома в индивидуальном порядке, учитывая ситуацию каждой пострадавшей семьи.

