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Для размещения жителей взорвавшегося дома в Ярославле привлекли ещё один отель

А в самом пострадавшем здании начался ремонт

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Ещё 31 житель ярославского дома, пострадавшего от взрыва газа, переехал в пункт временного размещения

Ещё 31 житель ярославского дома, пострадавшего от взрыва газа, переехал в пункт временного размещения

Для жителей взорвавшегося дома в Ярославле открыли ещё один отель

Сейчас в гостинице «Которосль» размещены 148 жителей дома на улице Батова, где 21 августа взорвался газ. Сегодня свои двери для пострадавших также открыл отель «Azimut» на Московском проспекте.

— О своем желании разместиться в пункте временного размещения сообщил ещё 31 житель дома, поэтому открыли ещё один пункт в другой гостинице, — сообщил губернатор Дмитрий Миронов. — Все проблемные вопросы будут решаться с жильцами дома в индивидуальном порядке, учитывая ситуацию каждой пострадавшей семьи.

СЮЖЕТ

Взрыв дома в Ярославле

Также глава региона сказал, что в самом доме идут ремонт и диагностика коммунальных систем.

— В результате обследования сетей установлено, что все наружные коммуникации находятся в исправном состоянии. В третьем подъезде восстановлено электричество, подключены системы горячего и холодного водоснабжения. По каждому ресурсу был разработан план-график работ, определены сроки их завершения, — добавил Миронов.

Напомним, ранее сообщалось, что третий подъезд дома сохранен в рабочем состоянии, и в нем возможно проживание. Состояние первого — ограниченно-работоспособное. Второй находится в аварийном состоянии. 25 августа жителей начали пускать в квартиры за вещами.

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ЧПвзрыв газа
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