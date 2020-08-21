Взрыв дома в Ярославле: погиб человек, людей ищут под завалами. Онлайн

Правительство области публикует официальное донесение о том, как всё было.

— В 19:17 от очевидцев поступило сообщение о воспламенении газовоздушной смеси в жилом доме по улице Батова. По прибытии пожарно-спасательной службы установлено, что произошел хлопок с последующим горением. Предварительно жителей будут размещать в администрации Дзержинского района.

До сих пор пострадавшими числятся четыре человека, в том числе одна погибшая.