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Тема дняВзрыв в жилом доме в Ярославле: погиб человек

Взрыв дома в Ярославле: погиб человек, людей ищут под завалами. Онлайн

Первые подробности

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В Ярославле обрушился подъезд дома

В Ярославле на улице Батова, 5, корпус 2 около 19:25 прогремел взрыв в 10-этажном жилом доме. Обрушены три этажа. Обломки окон валяются в десятках метрах от дома.

Мы начинаем онлайн-трансляцию с места происшествия.

Анна Ёлкина

МЧС: на месте работают два кинолога с собаками и четыре психолога.

Анна Ёлкина

— Дома была моя бабушка. У нас квартира в третьем подъезде, взрыв был во втором. Всего в доме три подъезда, — рассказала Алёна Павлова. — Повезла бабушку в больницу за лекарствами. В дом не пускают, людей эвакуируют и развозят. Кому негде ночевать, отвезут в гостиницу.

Анна Ёлкина

Спасатели полезли в завалы самых пострадавших квартир

Спасатели полезли в завалы самых пострадавших квартир

Анна Ёлкина

Штаб спасателей на месте ЧП

Штаб спасателей на месте ЧП

Анна Ёлкина

Из дома эвакуировано 160 человек, идёт разбор завалов.

Толпы людей продолжают стоять на улице у дома&nbsp;

Толпы людей продолжают стоять на улице у дома 

Анна Ёлкина

Росгвардия оцепила здание и никого не подпускает.

Анна Ёлкина

Сообщают, что стёкла выбило в доме по адресу Батова, 3а.

Анна Ёлкина

Спасатели продолжают разбирать завалы.

Спасатели продолжают разбирать завалы.

Анна Ёлкина

— Дом сейчас обесточен, отключен от газа. Ищем, что могло произойти. Нас сейчас работает 29 машин, из двух соседних подъездов жителей тоже эвакуировали, — прокомментировали в управлении МЧС по Ярославской области.

Анна Ёлкина

Как всё было. Официально

Правительство области публикует официальное донесение о том, как всё было.

— В 19:17 от очевидцев поступило сообщение о воспламенении газовоздушной смеси в жилом доме по улице Батова. По прибытии пожарно-спасательной службы установлено, что произошел хлопок с последующим горением. Предварительно жителей будут размещать в администрации Дзержинского района.

До сих пор пострадавшими числятся четыре человека, в том числе одна погибшая.

Анна Ёлкина

Есть сообщения от местных жителей, что запах газа почувствовали в доме около пяти часов вечера.

Анна Ёлкина

В доме напротив взрывом выбило стёкла, — сообщает корреспондент Елена Вахрушева.

Подход&nbsp; к дому перекрыт

Подход  к дому перекрыт

Анна Ёлкина

За помощью к медикам обращаются пожарные. Те, кто первыми приехали на место и ринулись тушить пламя.

Спасателям МЧС тоже понадобилась помощь медиков

Спасателям МЧС тоже понадобилась помощь медиков

Анна Ёлкина

Сейчас МЧС обследуют лифтовые шахты.

Анна Ёлкина

Для эвакуации пострадавших пригнали автобус.

Анна Ёлкина

На месте дежурят кареты скорых в ожидании новых пострадавших.

Скорые ждут новых пострадавших

Скорые ждут новых пострадавших

Анна Ёлкина

Когда пожарные тушили огонь после взрыва, обрушился пол одного из этажей. Спасатели ещё работают.

Эвакуированных жильцов просят пройти в администрацию района (она в паре остановок от места взрыва).

Уже стемнело, но завалы ещё не разгребли

Уже стемнело, но завалы ещё не разгребли

Анна Ёлкина

По предварительным (пока не подтверждённым данным), есть угроза обрушения.

Ольга Прохорова

Также эвакуировали жителей и близлежащих домов, сообщает с места корреспондент 76.RU Елена Вахрушева. Жителей Батова, 3, корпус 4 пустили в дом.

Анна Ёлкина

Официальный комментарий от правительства Ярославской области:

— Взрыв прогремел на 4-м этаже шестиподъездного газифицированного панельного жилого дома. Дом построен в 1992 году, в нём всего 120 квартир зарегистрированы 342 человека, в том числе 64 ребёнка. Пожар на данный момент ликвидирован. Трое пострадавших находятся в состоянии средней тяжести, эвакуировано более 60 человек.

Произошло обрушение межэтажных перекрытий с 5-го по 3-й этажи. Под завалами могут находиться люди. На место прибыли Врио НГУ, пожарно-спасательные подразделения по 3-му рангу.

Анна Ёлкина

Собралась пробка по Ленинградскому проспекту, начиная от улицы Пионерской.

Пробка в сторону улицы Батова

Пробка в сторону улицы Батова

Ольга Прохорова

Сейчас на месте.

Анна Ёлкина

Уточнение: обрушение этажей произошло с 3-го по 5-й.

Анна Ёлкина

Сейчас уже пожар потушили, но было так.

Видео: читатель 76.RU

Анна Ёлкина

Комментарий губернатора

Официальный комментарий от губернатора Ярославской области подтвердил одного погибшего.

— В Ярославле на улице Батова в десятиэтажном доме произошел взрыв бытового газа. По предварительным данным, один человек погиб (женщина), трое пострадали, пожарные оперативно прибыли к месту происшествия. Поручил правительству принять все необходимые меры по эвакуации пострадавших, отдал распоряжение задействовать все экстренные службы города. Пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь, причины взрыва установит следствие.

Ольга Прохорова

Через 2 минуты Полина Зайцева выйдет в прямой эфир в инстаграме: @76ru_news.

Анна Ёлкина

В МЧС подтвердили информацию об одном пострадавшем, которого увезли в больницу.

— Со второго по шестой этаж произошло обрушение подъезда, — сообщили в управлении МЧС по Ярославской области.

На месте работает 103 спасателя.

Анна Ёлкина

— Три машины с пострадавшими отправили в Соловьёвскую больницу, — сообщил источник 76.RU.

Анна Ёлкина

Информация о пострадавших

Пока предварительно: один погибший и трое пострадавших. Информация неуточнённая.

Анна Ёлкина

Спустя более получаса после взрыва от управления МЧС по Ярославской области до сих пор нет официального сообщения о произошедшем.

Анна Ёлкина

Эвакуация выживших

Спустя почти полчаса после взрыва до сих пор эвакуируют уцелевших жильцов. Людей вытаскивают через окна с помощью подъемника.

— Обрушились пролёты третьего, четвертого и пятого этажа. На шестом рухнули перекрытия пола, на втором — потолок, — рассказал присутствующий на месте ЧП ярославец Андрей Лебедев.

Люди, оставшиеся в доме, машут и кричат из окон, так их видят спасатели.

Людей эвакуируют через окна

Людей эвакуируют через окна

Анна Ёлкина
Ольга Прохорова

У полиции пока официальной информации нет — все рванули на место ЧП.

Анна Ёлкина

Огонь к 19:50 (спустя 25 минут) пытаются потушить.

Взрыв был слышен по всему району

Взрыв был слышен по всему району

Анна Ёлкина

После взрыва начался сильный пожар, горели квартиры сразу на двух пострадавших этажах.

Мощный пожар на третьем этаже&nbsp;

Мощный пожар на третьем этаже 

Анна Ёлкина

— На Ленинградском окна хлопнули так, что жуть взяла, — пишет Оля Воронцова.

— Мы у РИО на Тутаевском стоим, взрыв слышен был, — пишет Семён Серебряков.

После взрыва квартира, где предположительно сдетонировал газ, загорелась.

Анна Ёлкина

Фото с места ЧП.

Пожарные уже на месте

Пожарные уже на месте

Жители соседней высотки видели, как всё произошло&nbsp;

Жители соседней высотки видели, как всё произошло 

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