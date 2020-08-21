Взрыв дома в Ярославле: погиб человек, людей ищут под завалами. Онлайн

МЧС: на месте работают два кинолога с собаками и четыре психолога.
— Дома была моя бабушка. У нас квартира в третьем подъезде, взрыв был во втором. Всего в доме три подъезда, — рассказала Алёна Павлова. — Повезла бабушку в больницу за лекарствами. В дом не пускают, людей эвакуируют и развозят. Кому негде ночевать, отвезут в гостиницу.
Из дома эвакуировано 160 человек, идёт разбор завалов.
Росгвардия оцепила здание и никого не подпускает.
Сообщают, что стёкла выбило в доме по адресу Батова, 3а.
— Дом сейчас обесточен, отключен от газа. Ищем, что могло произойти. Нас сейчас работает 29 машин, из двух соседних подъездов жителей тоже эвакуировали, — прокомментировали в управлении МЧС по Ярославской области.
Как всё было. Официально
Правительство области публикует официальное донесение о том, как всё было.
— В 19:17 от очевидцев поступило сообщение о воспламенении газовоздушной смеси в жилом доме по улице Батова. По прибытии пожарно-спасательной службы установлено, что произошел хлопок с последующим горением. Предварительно жителей будут размещать в администрации Дзержинского района.
До сих пор пострадавшими числятся четыре человека, в том числе одна погибшая.
Есть сообщения от местных жителей, что запах газа почувствовали в доме около пяти часов вечера.
В доме напротив взрывом выбило стёкла, — сообщает корреспондент Елена Вахрушева.
За помощью к медикам обращаются пожарные. Те, кто первыми приехали на место и ринулись тушить пламя.
Сейчас МЧС обследуют лифтовые шахты.
Для эвакуации пострадавших пригнали автобус.
На месте дежурят кареты скорых в ожидании новых пострадавших.
Когда пожарные тушили огонь после взрыва, обрушился пол одного из этажей. Спасатели ещё работают.
Эвакуированных жильцов просят пройти в администрацию района (она в паре остановок от места взрыва).
По предварительным (пока не подтверждённым данным), есть угроза обрушения.
Также эвакуировали жителей и близлежащих домов, сообщает с места корреспондент 76.RU Елена Вахрушева. Жителей Батова, 3, корпус 4 пустили в дом.
Официальный комментарий от правительства Ярославской области:
— Взрыв прогремел на 4-м этаже шестиподъездного газифицированного панельного жилого дома. Дом построен в 1992 году, в нём всего 120 квартир зарегистрированы 342 человека, в том числе 64 ребёнка. Пожар на данный момент ликвидирован. Трое пострадавших находятся в состоянии средней тяжести, эвакуировано более 60 человек.
Произошло обрушение межэтажных перекрытий с 5-го по 3-й этажи. Под завалами могут находиться люди. На место прибыли Врио НГУ, пожарно-спасательные подразделения по 3-му рангу.
Собралась пробка по Ленинградскому проспекту, начиная от улицы Пионерской.
Сейчас на месте.
Уточнение: обрушение этажей произошло с 3-го по 5-й.
Сейчас уже пожар потушили, но было так.
Видео: читатель 76.RU
Комментарий губернатора
Официальный комментарий от губернатора Ярославской области подтвердил одного погибшего.
— В Ярославле на улице Батова в десятиэтажном доме произошел взрыв бытового газа. По предварительным данным, один человек погиб (женщина), трое пострадали, пожарные оперативно прибыли к месту происшествия. Поручил правительству принять все необходимые меры по эвакуации пострадавших, отдал распоряжение задействовать все экстренные службы города. Пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь, причины взрыва установит следствие.
В МЧС подтвердили информацию об одном пострадавшем, которого увезли в больницу.
— Со второго по шестой этаж произошло обрушение подъезда, — сообщили в управлении МЧС по Ярославской области.
На месте работает 103 спасателя.
— Три машины с пострадавшими отправили в Соловьёвскую больницу, — сообщил источник 76.RU.
Информация о пострадавших
Пока предварительно: один погибший и трое пострадавших. Информация неуточнённая.
Спустя более получаса после взрыва от управления МЧС по Ярославской области до сих пор нет официального сообщения о произошедшем.
Эвакуация выживших
Спустя почти полчаса после взрыва до сих пор эвакуируют уцелевших жильцов. Людей вытаскивают через окна с помощью подъемника.
— Обрушились пролёты третьего, четвертого и пятого этажа. На шестом рухнули перекрытия пола, на втором — потолок, — рассказал присутствующий на месте ЧП ярославец Андрей Лебедев.
Люди, оставшиеся в доме, машут и кричат из окон, так их видят спасатели.
У полиции пока официальной информации нет — все рванули на место ЧП.
Огонь к 19:50 (спустя 25 минут) пытаются потушить.
После взрыва начался сильный пожар, горели квартиры сразу на двух пострадавших этажах.
— На Ленинградском окна хлопнули так, что жуть взяла, — пишет Оля Воронцова.
— Мы у РИО на Тутаевском стоим, взрыв слышен был, — пишет Семён Серебряков.
После взрыва квартира, где предположительно сдетонировал газ, загорелась.
Фото с места ЧП.