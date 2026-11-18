Ярославцы заметили, что в последние дни плохо работает приложение «Ярославская область. Транспорт», в котором можно отслеживать движение общественного транспорта, — оно перестало показывать маршруты.
«Показывает только автобус № 500. Обычно пользуюсь приложением по утрам, чтобы понять, когда придет мой автобус. Не помогло даже обновление приложения. Трудно планировать поездки», — рассказал читатель 76.RU.
Причину сбоя объяснили в правительстве региона.
«Неполадки в работе мобильного приложения вызваны переносом системы управления наземным пассажирским транспортом и программного обеспечения на сервисы Яндекса. Ранее из-за неисправности оборудования дата-центров данные с сервисов Яндекса были перенесены на резервные ресурсы, чтобы обеспечить полное функционирование приложения. Работы по переносу планируется завершить в течение недели, в связи с чем возможны периодические перебои в работе мобильного приложения», — рассказали в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области.
А вы пользуетесь этим приложением?