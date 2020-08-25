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Тащили сейфы с оружием: спасатели рассказали, что забирали жители взорвавшегося дома из квартир

Ярославцев, живущих в двух подъездах пострадавшего дома, пустили за вещами

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Люди спасали из разрушенного дома телевизоры и микроволновки

Люди спасали из разрушенного дома телевизоры и микроволновки

Жители взорвавшегося дома забирали из квартир сейфы с оружием

25 августа жителям первого и третьего подъездов взорвавшегося дома в Ярославле разрешили забрать ценные вещи.

— У вас будет всего полчаса. Берите самое ценное! Не хватайте телевизоры и холодильники! — напутствовала жителей глава Дзержинского района Екатерина Мусинова.

Но совету последовали не все. Люди всё-таки вытаскивали телевизоры и микроволновки. Но это ещё не самые странные вещи, которые в первую очередь спасали люди.

— Среди ценных вещей, которые спасатели помогли жителям вынести из пострадавшего дома, были даже сейфы с оружием. Кроме того, по просьбе пожилого мужчины ему нашли оставленную в спешке дома вставную челюсть, — рассказали в ЦГЗ Ярославля.

Выносить вещи жильцам помогали спасатели

Выносить вещи жильцам помогали спасатели

Напомним, также сотрудники Центра гражданской защиты показали на фото и видео, что творится сейчас внутри полуразрушенного дома.

Большой фоторепортаж о том, как жители спустя три дня смогли попасть в свои квартиры, — на нашем сайте.

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