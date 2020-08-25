Тащили сейфы с оружием: спасатели рассказали, что забирали жители взорвавшегося дома из квартир

25 августа жителям первого и третьего подъездов взорвавшегося дома в Ярославле разрешили забрать ценные вещи.



— У вас будет всего полчаса. Берите самое ценное! Не хватайте телевизоры и холодильники! — напутствовала жителей глава Дзержинского района Екатерина Мусинова.



Но совету последовали не все. Люди всё-таки вытаскивали телевизоры и микроволновки. Но это ещё не самые странные вещи, которые в первую очередь спасали люди.



— Среди ценных вещей, которые спасатели помогли жителям вынести из пострадавшего дома, были даже сейфы с оружием. Кроме того, по просьбе пожилого мужчины ему нашли оставленную в спешке дома вставную челюсть, — рассказали в ЦГЗ Ярославля.

