При взрыве дома в Ярославле погибла преподаватель школы искусств

Стала известна личность погибшей при взрыве дома женщины. Это преподаватель ярославской художественной школы «Канцона» Елена Калошина.



- С прискорбием сообщаем, что сегодня, при взрыве на Батова 5, к. 2 погибла преподаватель "Истории изобразительного искусства" Калошина Елена Александровна. Вечная память!!! - написали ее коллеги на страничке школы во ВКонтакте.

Все, кто ее знал Елену, сейчас скорбят:

- Хорошо знала этого человека, как преподавателя. У меня шок. Вечная память таким святым людям, как она! - пишут в соцсетях знакомые женщины.