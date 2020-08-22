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Тема дняВзрыв в жилом доме в Ярославле: погибли 2 человека

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При взрыве дома в Ярославле погибла преподаватель школы искусств

Коллеги и родные скорбят

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Елена Калошина вела историю изобразительного искусства

Елена Калошина вела историю изобразительного искусства

При взрыве дома в Ярославле погибла преподаватель школы искусств

Стала известна личность погибшей при взрыве дома женщины. Это преподаватель ярославской художественной школы «Канцона» Елена Калошина.

- С прискорбием сообщаем, что сегодня, при взрыве на Батова 5, к. 2 погибла преподаватель "Истории изобразительного искусства" Калошина Елена Александровна. Вечная память!!! - написали ее коллеги на страничке школы во ВКонтакте.

Все, кто ее знал Елену, сейчас скорбят:

- Хорошо знала этого человека, как преподавателя. У меня шок. Вечная память таким святым людям, как она! - пишут в соцсетях знакомые женщины.

По официальной информации, ещё четыре человека пострадали пострадали во время ЧП.

Вся оперативная информация о ЧП - в нашей онлайн-трансляции.

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