«Нам что, как собакам жить?»: жильцы взорвавшегося дома поругались с властями. Диалоги

«Нам как собакам жить?»: жильцы взорвавшегося дома поругались с властями
Вчера вечером в администрации Дзержинского района Ярославля прошло собрание жильцов взорвавшегося дома на улице Батова и представителей власти. Люди пришли в подавленном состоянии. Некоторые в таком же и уходили. Тягостное осталось впечатление от этой встречи. Публикуем её в самых ярких диалогах, фотографиях и вопросах, оставленных без ответа.
Мужчина задает вопрос о парковках:
— Мы живем в гостинице «Которосль», с нас требуют деньги за парковку автомобиля. С этим можно что-то сделать?
— Администрация гостиницы и так сделала вам скидку.
— Нам что, как собакам жить? Я у дома машину бесплатно ставил всегда, почему здесь должен платить?
— Так и ставьте тогда там, где ставили.
Мужчина вскочил с места и ушел. За ним стали выходить люди.
Женщина спрашивает о начале учебного года.
— Начнется учеба, ребенок плохо переносит транспорт, как ему ежедневно добираться? Может, есть возможность переехать хотя бы в общежитие в Брагино?
— У вас что, я не понимаю, нет транспорта довезти своих детей в школу?
Из зала люди начали выкрикивать, что, даже если есть транспорт, они работают
Бабуля спрашивает, как ей вынести из дома вещи, ведь она живет одна и ей это физически не по силам.
— У меня родственники в Москве, им завтра к утру не приехать. Как мне быть? Мне даже продукты из холодильника одной не унести.
Заммэра сначала замялся, но, увидев что его снимают, пообещал бабушке, что к ней кого-нибудь приставят.
Жительница шестого этажа второго подъезда, из квартиры, где обвалился потолок, спрашивает, как ей прожить на
— Я лишилась дома, всего нажитого имущества, а мне дают
Как жильцов будут запускать в квартиры за вещами.
Было много вопросов от людей, не прописанных в квартирах, но долгое время там живущих. Жильцы спрашивали, могут ли они рассчитывать на помощь.
— Мы можем помочь только тем, кто предоставит документы о регистрации.