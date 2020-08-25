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СрочноЖильцы выносят вещи из дома, где был взрыв

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«Нам что, как собакам жить?»: жильцы взорвавшегося дома поругались с властями. Диалоги

Тягостное впечатление осталось у ярославцев после этого собрания

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Люди не могли сдержать слез

Люди не могли сдержать слез

«Нам как собакам жить?»: жильцы взорвавшегося дома поругались с властями

Вчера вечером в администрации Дзержинского района Ярославля прошло собрание жильцов взорвавшегося дома на улице Батова и представителей власти. Люди пришли в подавленном состоянии. Некоторые в таком же и уходили. Тягостное осталось впечатление от этой встречи. Публикуем её в самых ярких диалогах, фотографиях и вопросах, оставленных без ответа.

Пришли даже с детьми

Пришли даже с детьми

Мужчина задает вопрос о парковках:
— Мы живем в гостинице «Которосль», с нас требуют деньги за парковку автомобиля. С этим можно что-то сделать?

— Администрация гостиницы и так сделала вам скидку.

— Нам что, как собакам жить? Я у дома машину бесплатно ставил всегда, почему здесь должен платить?

— Так и ставьте тогда там, где ставили.
Мужчина вскочил с места и ушел. За ним стали выходить люди.

Людям рассказали, как забрать вещи

Людям рассказали, как забрать вещи

Женщина спрашивает о начале учебного года.
— Начнется учеба, ребенок плохо переносит транспорт, как ему ежедневно добираться? Может, есть возможность переехать хотя бы в общежитие в Брагино?
— У вас что, я не понимаю, нет транспорта довезти своих детей в школу?
Из зала люди начали выкрикивать, что, даже если есть транспорт, они работают 6 дней в неделю и у них нет возможности возить ребенка.

Глава Дзержинского района Екатерина Мусинова объясняла порядок действий

Глава Дзержинского района Екатерина Мусинова объясняла порядок действий

Бабуля спрашивает, как ей вынести из дома вещи, ведь она живет одна и ей это физически не по силам.

— У меня родственники в Москве, им завтра к утру не приехать. Как мне быть? Мне даже продукты из холодильника одной не унести.

Заммэра сначала замялся, но, увидев что его снимают, пообещал бабушке, что к ней кого-нибудь приставят.

Люди переживают за свое будущее

Люди переживают за свое будущее

Жительница шестого этажа второго подъезда, из квартиры, где обвалился потолок, спрашивает, как ей прожить на 20 тысяч рублей.
— Я лишилась дома, всего нажитого имущества, а мне дают 21 тысячу. Что я на эти деньги сделаю? Что куплю?

Гнетущая атмосфера в зале

Гнетущая атмосфера в зале

Было много вопросов от людей, не прописанных в квартирах, но долгое время там живущих. Жильцы спрашивали, могут ли они рассчитывать на помощь.

— Мы можем помочь только тем, кто предоставит документы о регистрации.

Как теперь жить?

Как теперь жить?

И где?

И где?

Очень жаль людей, оставшихся без крыши над головой!

Очень жаль людей, оставшихся без крыши над головой!

Вопросов было много, но конкретных ответов мало

Вопросов было много, но конкретных ответов мало

Людей отсылали к узким специалистам

Людей отсылали к узким специалистам

Люди переживают — безопасно ли возвращаться в квартиры

Люди переживают — безопасно ли возвращаться в квартиры

Многие остались вообще без всего

Многие остались вообще без всего

Большая беда...

Большая беда...

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ЧПвзрыв газа
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