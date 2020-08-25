Электричество уже есть: ярославские власти готовят взорвавшийся дом к заселению

Ярославские власти отчитались о помощи жителям взорвавшегося дома
Власти Ярославской области рассказали, что в 3-м подъезде взорвавшегося на улице Батова дома уже подключено электричество. Завтра в подъезде хотят включить горячую и холодную воду. Ранее власти сообщали о намерении заселить часть людей обратно в квартиры. Жильцы дома к такому отнеслись с опасением.
— Завтра с 9:00 в присутствии жителей третьего подъезда будет осуществлен пуск горячего и холодного водоснабжения. В ближайшее время в пункте временного размещения начнут работу специалисты МФЦ и органов ЗАГС, которые помогут людям с восстановлением документов, — уточнили в правительстве области.
Людей, которые сейчас живут в гостинице «Которосль», будут тестировать на коронавирус.
— На данный момент поступило 82 заявления на получение адресной социальной помощи. Выплаты получили уже 26 человек, — добавили в правительстве.
Сегодня мы общались с жильцами дома, которые забирали из квартир вещи. Мы подготовили репортаж с улицы Батова, чтобы вы посмотрели, как это было.