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Кадры из взорвавшегося дома и смерть человека на рельсах: что случилось в Ярославле за сутки. Коротко

Главные новости к утру 26 августа

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День, принесший не самые лучшие новости

День, принесший не самые лучшие новости

Доброе утро, друзья! Мы сделали подборку главных новостей за сутки в Ярославской области. Коротко о важном:

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