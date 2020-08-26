Кадры из взорвавшегося дома и смерть человека на рельсах: что случилось в Ярославле за сутки. Коротко

Доброе утро, друзья! Мы сделали подборку главных новостей за сутки в Ярославской области. Коротко о важном:
- людей впустили в квартиры взорвавшегося дома — жители растерялись, не знали, за что хвататься. Рассказываем, что и как забирали из квартир;
- часть жителей взорвавшегося дома заселят обратно в их квартиры;
- спасатели сняли, что творится внутри ярославского дома, где взорвался газ. Кадры печальные. Фото и видео;
- оперативный штаб опубликовал актуальные данные о COVID-19;
- в Ярославле во время дорожных разборок мужчина прыснул баллончиком в салон маршрутки. Пассажиры автобуса рассказали подробности жуткого происшествия на оживленном проспекте;
- очень странная авария произошла на проспекте Толбухина в Ярославле — иномарка угодила в разрытую яму с коммуникациями;
- определилось, как будут работать ярославские школы в новом учебном году. Всё будет не так, как мы привыкли;
- в Ярославской области женщина умерла от бешенства после укуса лисы. Как выяснилось, эта же лисица в июле покусала пятерых людей;
- жуткая история произошла в Ярославле — молодому человеку поездом отрезало голову