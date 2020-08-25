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Лифт разворотило, вывернуло стены: спасатели показали, что творится внутри взорвавшегося дома. Видео

Появились кадры из квартир и разрушенных подъездов после ЧП в Ярославле

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Печальные кадры из разрушенного взрывом дома

Печальные кадры из разрушенного взрывом дома

Спасатели показали, что творится внутри взорвавшегося дома в Ярославле

Появились кадры, на которых видно, как выглядит изнутри дом в Ярославле, где 21 августа прогремел взрыв газа. Фото внутри подъездов и квартир сделали сотрудники Центра гражданской защиты Ярославля во время своей работы на объекте. 25 августа они сопровождали жителей первого и третьего подъездов, которым разрешили зайти в квартиры за вещами.

На кадрах видно трещины на стенах, обвалившиеся куски штукатурки и стен, покореженные двери лифта. В одной из квартир натяжной потолок провис под весом обломков и мусора.

Видео: ЦГЗ Ярославля

Опасно! Кажется, что в любой момент натяжной потолок может прорваться

Опасно! Кажется, что в любой момент натяжной потолок может прорваться

Искореженные двери лифта. Люди говорят, что во время взрыва лифт сорвался с тросов

Искореженные двери лифта. Люди говорят, что во время взрыва лифт сорвался с тросов

Трещины на стенах и завалы в квартирах

Трещины на стенах и завалы в квартирах

Зияющие дыры

Зияющие дыры

В подъездах — разруха

В подъездах — разруха

Также сотрудники ЦГЗ следили за безопасностью во время того, как работники управляющей компании устанавливали в подъездах так называемые «распорки безопасности».

Чтобы укрепить конструкцию, специалисты поставили специальные распорки

Чтобы укрепить конструкцию, специалисты поставили специальные распорки

Напомним, во время взрыва часть дома обрушилась, полностью уничтожены шесть квартир, три человека погибли, четверо пострадали. Среди основных версий причин произошедшего — утечка бытового газа. Проверка обстоятельств ЧП продолжается. По предварительным данным властей, второй подъезд дома признан аварийным, первый — частично пригодным для проживания, третий подъезд дома пригоден для проживания. Туда собираются заселить жителей.

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ЧПвзрыввзрыв газа
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