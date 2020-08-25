Лифт разворотило, вывернуло стены: спасатели показали, что творится внутри взорвавшегося дома. Видео

Спасатели показали, что творится внутри взорвавшегося дома в Ярославле
Появились кадры, на которых видно, как выглядит изнутри дом в Ярославле, где 21 августа прогремел взрыв газа. Фото внутри подъездов и квартир сделали сотрудники Центра гражданской защиты Ярославля во время своей работы на объекте. 25 августа они сопровождали жителей первого и третьего подъездов, которым разрешили зайти в квартиры за вещами.
На кадрах видно трещины на стенах, обвалившиеся куски штукатурки и стен, покореженные двери лифта. В одной из квартир натяжной потолок провис под весом обломков и мусора.
Видео: ЦГЗ Ярославля
Также сотрудники ЦГЗ следили за безопасностью во время того, как работники управляющей компании устанавливали в подъездах так называемые «распорки безопасности».
Напомним, во время взрыва часть дома обрушилась, полностью уничтожены шесть квартир, три человека погибли, четверо пострадали. Среди основных версий причин произошедшего — утечка бытового газа. Проверка обстоятельств ЧП продолжается. По предварительным данным властей, второй подъезд дома признан аварийным, первый — частично пригодным для проживания, третий подъезд дома пригоден для проживания. Туда собираются заселить жителей.