«У нее большое будущее». Кто из фигуристок станет первым номером в штабе Тутберидзе вместо Аделии Петросян

Эксперты поделились, кого считают главной надеждой Этери Тутберидзе после ухода Петросян Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

После ухода фигуристки Аделии Петросян из штаба Этери Тутберидзе внимание болельщиков вновь оказалось приковано к Александре Трусовой. Многие считают именно ее главной звездой команды, но в группе тренера остаются и другие перспективные фигуристки. О том, кто может стать будущими лидерами школы Тутберидзе, — в материале MSK1.RU.

Трусова — главная «звезда» Тутберидзе?

Фигурист Сергей Новицкий считает, что сейчас именно Александра Трусова остается главным лицом команды Этери Тутберидзе.

«Александра Трусова — гениальная фигуристка. Есть талантливые спортсмены, а есть спортсмены такого масштаба, как она. Все помнят, с каким настроем она выходила на каждый старт, как боролась. Поэтому о ней сейчас и говорят больше всего», — отметил в разговоре с MSK1.RU Сергей Новицкий.

Сергей Новицкий — российский фигурист, выступавший в танцах на льду в паре с Яной Хохловой. В 2026 году ему исполнилось 45 лет. Вместе с Хохловой он стал чемпионом Европы (2009), бронзовым призером чемпионата мира (2008), двукратным чемпионом России (2008, 2009) и двукратным победителем зимней Универсиады (2003, 2005). Также спортсмен представлял Россию на Олимпийских играх 2006 и 2010 годов. Новицкий — заслуженный мастер спорта России. После завершения спортивной карьеры работает тренером и хореографом.

На фото — беременная Александра Трусова с мужем — фигуристом Макаром Игнатовым Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Думаю, сейчас безусловный лидер — Саша. Остальные только начинают свой путь. Им есть на кого равняться. Пока Трусова — одна такая. Сергей Новицкий фигурист

С таким мнением во многом согласен серебряный призер Олимпийских игр Александр Энберт.

«Александра — уже состоявшаяся звезда. Это титулованная фигуристка с большим опытом. В этом сезоне ждем от нее хороших прокатов и высоких результатов. Думаю, сотрудничество со штабом Этери Тутберидзе положительно скажется на ее выступлениях», — отметил он.

Александр Энберт — российский фигурист, выступавший в парном катании. В 2026 году ему исполнилось 37 лет. Вместе с Натальей Забияко он стал серебряным призером Олимпийских игр 2018 года в командном турнире, бронзовым призером чемпионата мира (2019) и бронзовым призером чемпионата Европы (2018). После завершения спортивной карьеры работает спортивным комментатором и регулярно выступает в качестве эксперта по фигурному катанию в российских СМИ.

При этом олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова считает, что делать окончательные выводы пока рано:

«Мы поймем это только после сентябрьских контрольных прокатов».

Наталья Бестемьянова — советская и российская фигуристка, выступавшая в танцах на льду в паре с Андреем Букиным. В 2026 году ей исполнилось 69 лет. Вместе с Букиным она стала олимпийской чемпионкой 1988 года, серебряным призером Олимпиады-1984, пятикратной чемпионкой мира (1985–1988, 1990) и шестикратной чемпионкой Европы. Также пара неоднократно выигрывала чемпионаты СССР. После завершения спортивной карьеры Бестемьянова работает тренером, хореографом и экспертом по фигурному катанию.

Кто может стать новой звездой?

Алиса Двоеглазова начала тренироваться в группе Этери Тутберидзе в 2020 году Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Несмотря на внимание к Трусовой, эксперты уверены, что в группе Тутберидзе хватает перспективных спортсменок. И Новицкий, и Энберт в качестве главной надежды штаба назвали Алису Двоеглазову.

«Прекрасная спортсменка. Если ее не замучают травмы и она справится со всеми трудностями, у нее большое будущее», — считает Сергей Новицкий.

Алиса Двоеглазова — российская фигуристка, выступающая в женском одиночном катании под руководством Этери Тутберидзе. Родилась 10 ноября 2008 года, в 2026 году ей исполнится 18 лет. Двоеглазова — серебряный призер чемпионата России 2026 года, победительница финала Гран-при России (2025/26), чемпионка России по прыжкам (2025/26), заняла первое место в рейтинге лучших российских фигуристок сезона-2025/26 Федерации фигурного катания России. 9 апреля 2026 года Алисе присвоено звание Мастера спорта России. За последние годы у юной спортсменки было несколько травм. В 2023 году Алиса получила перелом и трещину большеберцовой кости, восстановление было долгим. Весной 2026‑го она травмировала бедро — из‑за этого пропустила первую половину сезона-2026/2027. Исходя из данных открытых источников, к тренировкам она планирует вернуться примерно в октябре 2026 года.

Энберт также убежден, что говорить о кризисе школы Тутберидзе преждевременно.

«У Этери Георгиевны в любом случае сильная команда, поэтому перспективы есть».

Молодые спортсменки постоянно пытаются обойти более опытных. Кто-то завершает карьеру, кто-то возвращается. Поэтому я бы не сказал, что сейчас происходит какая-то резкая смена поколений. Александр Энберт фигурст

Что могло стать причиной ухода Петросян

Аделия Петросян заняла шестое место в женском одиночном катании на Олимпийских играх 2026 года в Милане Источник: Adeliya / Telegram

Фигурист Сергей Новицкий не исключил, что возвращение Александры Трусовой могло стать одним из факторов ухода Аделии Петросян. По его мнению, после возвращения олимпийской призерки конкуренция внутри группы заметно усилилась.

«Нужно понимать, что Аделия далеко не первая спортсменка, которая уходит от Тутберидзе. Возможно, психологически ей было непросто конкурировать с Трусовой», — сказал Сергей Новицкий.

До возвращения Александры именно Петросян была первым номером, на нее делали ставку. А теперь снова появилась Саша. Сергей Новицкий фигурист

Фигуристка Александра Трусова в марте 2025 года объявила о беременности и приостановила спортивную карьеру. В августе у фигуристки родился сын, после чего она постепенно вернулась к тренировкам. В январе 2026 года Трусова возобновила карьеру и вновь начала работать в группе Этери Тутберидзе.

Насколько болезненным стал уход Петросян

Во мнении, что расставание оказалось непростым для штаба Тутберидзе, эксперты оказались единодушны. Новицкий отметил, что после многих лет совместной работы такие решения всегда воспринимаются тяжело.

«Когда семь лет работаешь со спортсменом, вкладываешь в него знания, силы, душу — конечно, расставание воспринимается болезненно, — добавил фигурист Сергей Новицкий. — Как всё происходило в этой ситуации, я не знаю. Но семь лет совместной работы бесследно не проходят. Конечно, негативные эмоции остаются.

С этим согласен и Александр Энберт:

«В спортсмена вкладывается очень много сил, энергии и эмоций. Конечно, это неприятно. Но подобные ситуации — часть спорта».

Комментируя уход Аделии Петросян, Бестемьянова подчеркнула, что подобные расставания всегда тяжело переживаются обеими сторонами.

«Думаю, для тренера уход спортсмена всегда болезненный. В спортсменов вкладывают не только профессиональные знания, но и душу. Это одинаково тяжело и для тренера, и для спортсмена. Мы не знаем, что произошло и почему было принято такое решение. Поэтому остается только пожелать обеим сторонам достойно пройти этот период», — заключила она.