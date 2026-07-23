110 запертых кошек после смерти хозяйки — и ни одной службы, которая обязана их забрать. Как так вышло

Кошек вывезли за несколько дней. Кто должен был это сделать, в законе не написано Источник: Приют для кошек «Дом Оззи» / VK

Думаем, что не только в одном Красноярске, но и в любом другом городе страны нет ни одной службы, которая обязана забирать животных из квартиры умершего хозяина. Ни городской, ни краевой или областной, ни ветеринарной. Такой обязанности не существует ни в федеральном законе, ни в краевом (или областном), ни в Гражданском кодексе.

Пока хозяин жив, его кошка — домашнее животное. Как только он умирает, она превращается в имущество, за которым полгода никто не приходит. Формально она не бездомная, и вся государственная машина по обращению с бездомными животными на нее не распространяется. Формально у нее есть владелец. Это будущий наследник, который вступит в права через шесть месяцев и может вообще не знать о ее существовании.

Всё это время кошка заперта в квартире.

В июле в Красноярске из двух таких квартир вывезли 110 кошек. Девяносто девять сейчас живут в двух бытовках на территории частного приюта, одиннадцать лежат в ветклинике. Скольких не успели вывезти, не считал никто.

Наши коллеги из NGS24.RU разбирались, почему нормы в законе есть, а забрать этих кошек, кроме частников, всё равно некому.

Что было в двух квартирах

Хозяйка двух квартир, расположенных в Красноярске по двум разным адресам, умерла в начале июля. По словам руководителя приюта «Дом Оззи» Светланы Монастырской, женщина болела около года и всё это время за животными присматривала ее пожилая мать — пока могла.

Источник: Приют для кошек «Дом Оззи» / VK

Животные, как мы уже говорили, жили по двум адресам. По первому сотрудники приюта приехали сразу, оттуда вывезли 104 кошки. Пока волонтеры разбирались с первой квартирой, кошки во второй квартире умирали одна за другой.

— Каждый раз, когда заходили в квартиру, живых становилось всё меньше, — написали в приюте 11 июля.

Из одной квартиры живыми забрали семерых. Сколько там было изначально, в приюте оценивали примерно в 15. Сколько оттуда вынесли трупов, никто не считал.

Сейчас в клинике 11 кошек. С теми, что приехали со второй квартиры, всё понятно: длительное голодание, отсюда печень и почки. От чего умирали кошки в квартире по первому адресу, в приюте не знают до сих пор. Если какая-то из семерых погибнет, ее отправят на экспертизу. Приюту нужно понимать, что он завез к остальным.

Почему их не забрал город

Согласно статье 137 Гражданского кодекса, животное — это имущество. Такое же, как мебель или посуда. После смерти хозяйки кошки вошли в наследственную массу вместе с квартирами.

Наследство открывается на шесть месяцев. Всё это время имущество юридически принадлежит будущим наследникам, но фактически им не распоряжается никто. Обязанности кормить его у наследников нет, как нет обязанности поливать цветы или чинить кран.

Оставалось государство. Нужные нормы у него есть, но ни одна из них не помогает.

Норма первая. С 1 марта в крае действуют дополнительные требования к содержанию домашних животных. Там прямо написано, сколько кошек можно держать в квартире. На каждые 12 квадратных метров не больше двух, а в маленьком жилье — вообще одна. Сотня кошек в квартире означает прямое нарушение, и следит за этим служба по ветеринарному надзору.

Но в том же документе есть оговорка: животные, которые жили в квартире до 1 марта, под ограничение по количеству не подпадают. Кошки на Кутузова и Павлова жили там годами. Норма их не касается.

Норма вторая. Тот же документ запрещает оставлять домашнее животное без попечения. Ровно это с кошками и произошло. Но запрет адресован владельцу, а владелицы больше нет. Предъявить его некому.

Норма третья. С 1 января действует закон об обращении с животными, а с 1 марта — порядок работы пунктов временного содержания. Вместе они подробно описывают, что государство делает с животными, у которых нет хозяина: отлов, осмотр, десять дней карантина, вакцинация, стерилизация, маркирование, поиск новых владельцев. Всё это оплачивает краевой бюджет.

Но работает эта машина только с животными без владельцев. То есть с теми, кого поймали на улице.

Кошка в запертой квартире умершей хозяйки на улице не находится. Владельца у нее фактически нет, но и бесхозной она не считается. Она — наследственная масса. Ее нельзя отловить, потому что она не на улице. Ее нельзя привезти в пункт временного содержания, потому что туда попадают только отловленные.

Объясняем в схемах и мемах Источник: Геннадий Денисов / NGS24.RU

Кошек закон не исключает, там везде написано «животные без владельцев», без деления на виды. Но немотивированная агрессивность, освидетельствование, комиссия, умерщвление при подтвержденном нападении на человека, возврат в прежние места обитания — всё это механизмы работы с уличными стаями.

Закон приняли 20 ноября прошлого года, через месяц после того, как в Красноярском крае собаки загрызли десятилетнего мальчика. В мае краевой суд отказал в исках против этого закона, и он продолжает действовать.

Он подробно описывает, что делать с животным, которое опасно. И ничего не говорит о том, что делать с животным, о котором некому позаботиться. Закон заточен под уличную угрозу. Запертая в квартире сотня кошек для него не существует.

Муниципального приюта в Красноярске нет.

Чтобы государство их увидело, дверь надо открыть

Из этой конструкции следует простая вещь. Пока кошка заперта в квартире умершего хозяина, государство ее не видит. Как только она окажется на улице, она мгновенно перестанет быть наследственной массой и станет животным без владельца.

По закону кошку должны отловить, поместить в пункт временного содержания, провести осмотр, карантин, вакцинацию и стерилизацию. Оплатить это должен краевой бюджет. Как это работает на практике — вопрос отдельный. Порядок работы пунктов временного содержания заработал только в марте.

Получается вилка. Пока кошек спасают, платит приют. Как только их выбрасывают, платить должен регион.

Чтобы было видно наглядно Источник: Геннадий Денисов / NGS24.RU

В первой квартире умершей хозяйки до этого едва не дошло. Соседи, по словам Монастырской, годами писали в прокуратуру и были готовы открыть дверь сами. Кошек успели вывезти раньше.

Почему заявления не сработали, она объясняет так: прокуратура отправила участкового, участкового послали, на этом всё закончилось. Достучаться в такую квартиру невозможно, там, как правило, уже никто не живет. Человек приходит, насыпает корм и уходит.

Второй сценарий, при котором государство приезжает, тоже есть.

— Разве что только ветнадзор не скажет, что они приедут и всех не усыпят, понимаете? Вот они со своей стороны, мне кажется, вопрос этот могут решить только так, — говорила Монастырская.

Закон это допускает: умерщвление разрешено, если у животного выявили признаки особо опасных болезней. От чего умирали кошки на Павлова, в приюте не знают до сих пор.

Кто платит сейчас

Приют был переполнен еще до этой истории.

— У меня приют рассчитан на 250 питомцев. В приюте на данный момент проживает почти 300, и пихать еще сотню сюда мы не будем, — объясняла Монастырская.

Девать кошек было некуда: муниципального приюта в городе нет, частный забит. В итоге на территории приюта поставили две бытовки, по 50 животных в каждой. Одиннадцать кошек сейчас в клинике, и приют оплачивает их лечение из пожертвований. Часть кошек беременны, их стерилизуют в первую очередь. Сотрудников в приюте трое.

— Мы понимаем прекрасно, что мы ни физически, ни финансово, ни морально не потянем сто кошек, — рассказывала она.

Денег у города Монастырская не просит. Она просит, чтобы приехал врач.

К 8 июля в вагончике разместили 66 подопечных, среди которых 25 котов и 41 кошка Источник: Приют для кошек «Дом Оззи» / VK

— Мы, волонтеры, забираем питомцев, а они со своей стороны, ветнадзор, обязаны. Они по городу обязаны ставить бесплатные вакцины любым кошкам и собакам. Хозяйским и не хозяйским. У них есть возможность провакцинировать этих котов. Все сто, — говорила Монастырская.

По ее словам, приюту нужен осмотр и стерилизация, а это самая дорогая часть.

— Вот у нас есть вагончики, привезли котов, приедет доктор сюда, обязательно их осмотрит, безусловно, потому что им нужна будет стерилизация, этим кошкам. Представляете, кошку простерилизовать даже по льготной стерилизации — 3500 рублей. А ветнадзор со своей стороны может оказать нам эти услуги бесплатно? Вот чего я хочу, — объясняла она.

Служба по ветеринарному надзору Красноярского края ответила на запрос NGS24.RU о судьбе кошек, оставшихся в двух квартирах после смерти хозяйки. В ведомстве заявили, что подобные ситуации носят единичный характер, а системной проблемы в них нет. В приюте, который вывез животных, говорят о двух-трех таких квартирах каждый год.

В службе признали, что о содержании большого количества животных не знали. Ситуацию в ведомстве назвали рядовой.

«Случаи, при которых домашние животные остаются без попечения владельца, носят единичный характер и не имеют системного проявления», — говорится в ответе службы.

Руководитель приюта «Дом Оззи» Светлана Монастырская в разговоре с NGS24.RU оценивала масштаб иначе.

— У нас стандартно, наверное, в Красноярске вот уже пять лет плотной моей деятельности — две-три квартиры в год. 110 котов — еще ни разу в городе такой ситуации не было, максимум там до пятидесяти, наверное, было, ну до семидесяти, и чаще там смертность была высокая, — рассказывала она.

Приют просил у службы бесплатную вакцинацию ста кошек. По закону бесплатно кошек и собак в крае прививают только от бешенства. Служба подтвердила: такая вакцинация возможна, но получить ее должен собственник животного. Ему нужно обратиться в Красноярский отдел ветеринарии, согласовать дату, и только после этого врач выедет на место.

У 110 кошек умершей хозяйки собственника нет. Именно из-за этого они и оказались заперты в квартирах. Помощь, которую описывает служба, положена животным, у которых есть хозяин, готовый прийти в ведомство и записать их на прием.

Город на историю со 110 кошками не отреагировал никак. Купить вагончики и препараты приют смог за счет пожертвований, которые пошли после публикаций в СМИ.

Это будет не последняя квартира

— Всё началось, как и всегда, с сообщения о том, что умерла хозяйка кошек, — рассказывала Монастырская в разговоре с NGS24.RU.

Она повторила это дважды. Для приюта такие квартиры давно стали рутиной. Разница только в цифрах.

Счет она ведет годами.

Свою задачу она видит в том, чтобы это стало слышно.

— В силу того, что никто не откликнулся ни из волонтеров, ни из людей, ни от соседей откликов никаких не было. Мы — единственный, наверное, приют, который откликнулся. Поэтому наша задача — все-таки донести до города информацию: до ветнадзора, до ветуправления нашего, до администрации, до депутатов, до мэра, в конце концов, что есть такие ситуации, это будет не последняя смерть, после которой будет вот такое наследство оставлено в квартире, — говорит Монастырская.

Источник: Приют для кошек «Дом Оззи» / VK

Что должно измениться, Монастырская формулирует конкретно: федеральная база чипирования, чтобы у животного был известен владелец, и муниципальный приют, куда можно свозить животных из таких квартир. Плюс надзорный орган, который выезжает по сигналу соседей до того, как в квартире окажется сотня кошек, а не после.

Пока этого нет, работает другая схема. Ее Монастырская описывает без иллюзий.

— Город у нас не влияет. Они знают, что приют — неважно, кошачий, собачий — приедет, разгребет, загребет, увезет, и всё, поругаются чуть-чуть, и всё, и заткнутся, заберут этих кошек или собак, — сказала Монастырская.

Пока в законе не пропишут обязанность забирать животных умерших владельцев, каждая следующая такая ситуация будет решаться одинаково: либо приют разорится, либо кошки умрут за закрытой дверью.