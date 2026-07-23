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Экономика Как избавиться от долгов за коммуналку: способы

Как избавиться от долгов за коммуналку: способы

Рассказываем обо всём поэтапно

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Управляющие компании и ресурсоснабжающие организации должны пойти навстречу | Источник: Артём Устюжанин / E1.RUУправляющие компании и ресурсоснабжающие организации должны пойти навстречу | Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Управляющие компании и ресурсоснабжающие организации должны пойти навстречу

Источник:

Артём Устюжанин / E1.RU

Люди, которые столкнулись с финансовыми трудностями из-за потери работы, тяжелой болезни или других обстоятельств, могут оформить рассрочку, чтобы погасить долги за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Подробности об этом рассказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

«Ко мне на приемы часто приходят люди, которые попали в сложную ситуацию. И они боятся, что долги по коммуналке будут расти, что придут судебные приставы. Но выход есть. Можно договориться с управляющей компанией или ресурсоснабжающей организацией о рассрочке», — отметил Свищев в разговоре с ТАСС.

По его словам, рассрочка представляет собой соглашение о поэтапном погашении задолженности. Оформить ее можно, обратившись в УК, ТСЖ или ресурсоснабжающую организацию. Предоставить заявления и документы, которые подтвердят уважительную причину возникновения задолженности.

Основания для предоставления рассрочки:

  • увольнение с работы;

  • серьезное заболевание;

  • призыв на военную службу;

  • иные обстоятельства, которые временно ограничивают способность человека полностью покрывать расходы.

Управляющие компании и ресурсоснабжающие организации в этом случае должны пойти навстречу. Парламентарий упомянул, что им выгоднее получать деньги частями, чем судиться и взыскивать долги через приставов.

Также есть способы сократить траты за коммуналку летом. Узнать о каждом из них можно в этом материале.

Кроме того, платить меньше можно не только за квартиру, но и за дом в целом. При этом можно сэкономить 50% на ЖКУ, а как это сделать, мы рассказали здесь.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
ЖКУ Коммуналка Долг Рассрочка Госдума Управляющая компания ТСЖ Документ
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