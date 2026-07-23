НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+23°C

Сейчас в Ярославле
Погода+23°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +23

2 м/c,

сев.

 751мм 50%
Подробнее
3 Пробки
USD 78,40
EUR 89,44
Афиша на выходные
Арест экс-транспортника
Здесь был Пушкин
Убил кошку
ЦБ снизил ключевую ставку
Жертвы на воде
Заметили онаниста
Афиша на неделю
Происшествия 20-летняя россиянка подхватила в Сингапуре жуткую инфекцию — что случилось с девушкой

20-летняя россиянка подхватила в Сингапуре жуткую инфекцию — что случилось с девушкой

Студентку в критическом состоянии отправили в больницу

168
Пациентке предстоит сложная операция на открытом сердце | Источник: Иван Митюшёв / 29.RUПациентке предстоит сложная операция на открытом сердце | Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

Пациентке предстоит сложная операция на открытом сердце

Источник:
Иван Митюшёв / 29.RU

20-летней россиянке, которая живет и учится в Сингапуре уже три года, накануне вылета на родину внезапно стало плохо. Врачи выявили у девушки инфекцию, которая поразила мозг и сердце. Теперь ей требуется дорогостоящая операция.

Россиянку Марию Жураковскую экстренно госпитализировали в Национальный университетский госпиталь в Сингапуре после того, как у нее внезапно развилась тяжелая лихорадка. Температура поднялась до 40 градусов. Появились озноб, рвота и слабость.

Врачи диагностировали у девушки инфекционный эндокардит, который развился из-за золотистого стафилококка. Он проник в кровь через микротрещину на коже. Инфекция поразила клапаны сердца. Россиянке установили временный кардиостимулятор. Это следует из истории болезни, которую выложила в группе помощи Марии во «ВКонтакте» ее сестра.

Кроме того, медики диагностировали осложнения головного мозга и поражение почек. Пациентку лечат антибиотиками. Врачи ведут круглосуточный мониторинг в кардиологической реанимации.

Единственным шансом на выздоровление является сложная операция на открытом сердце с заменой корня аорты и реимплантацией коронарных артерий. Стоимость такого лечения обойдется в 160 000 сингапурских долларов, это около 10 млн рублей. В случае осложнений сумма может увеличиться в 2–3 раза. На текущий момент состояние Марии остается стабильным, но требует дальнейшего хирургического вмешательства.

ПО ТЕМЕ
Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Операция Сингапур Лечение Оплата Инфекция
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED1
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Части черепа просто не было»: студентка рассказала, как вернулась к жизни после ДТП, комы и трепанации
Алиса Алехина
Мнение
«Выбор цвета — часть жесткого контроля». Психолог разнесла «бежевых мам»
Оксана Лунегова
Психотерапевт, детский психолог
Мнение
«Увидим горькие слезы Месси в финале». Спортивный обозреватель — о том, кто выиграет чемпионат мира 2026 года
Дмитрий Бондарев
Корреспондент MSK1.RU
Мнение
Львам — прибыль, Скорпионам — успех в карьере. Сатурн станет ретроградным — значение для знаков зодиака
Анастасия Филимонова
Мнение
Нужно переводить чиновников на удаленку из-за дефицита бензина — мнение экономиста
​Рустем Шайахметов
Колумнист
Рекомендуем