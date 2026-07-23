20-летняя россиянка подхватила в Сингапуре жуткую инфекцию — что случилось с девушкой

20-летней россиянке, которая живет и учится в Сингапуре уже три года, накануне вылета на родину внезапно стало плохо. Врачи выявили у девушки инфекцию, которая поразила мозг и сердце. Теперь ей требуется дорогостоящая операция.
Россиянку Марию Жураковскую экстренно госпитализировали в Национальный университетский госпиталь в Сингапуре после того, как у нее внезапно развилась тяжелая лихорадка. Температура поднялась до 40 градусов. Появились озноб, рвота и слабость.
Врачи диагностировали у девушки инфекционный эндокардит, который развился из-за золотистого стафилококка. Он проник в кровь через микротрещину на коже. Инфекция поразила клапаны сердца. Россиянке установили временный кардиостимулятор. Это следует из истории болезни, которую выложила в группе помощи Марии во «ВКонтакте» ее сестра.
Кроме того, медики диагностировали осложнения головного мозга и поражение почек. Пациентку лечат антибиотиками. Врачи ведут круглосуточный мониторинг в кардиологической реанимации.
Единственным шансом на выздоровление является сложная операция на открытом сердце с заменой корня аорты и реимплантацией коронарных артерий. Стоимость такого лечения обойдется в 160 000 сингапурских долларов, это около 10 млн рублей. В случае осложнений сумма может увеличиться в 2–3 раза. На текущий момент состояние Марии остается стабильным, но требует дальнейшего хирургического вмешательства.