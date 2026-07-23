«Это не первый новый самолет». «Аэрофлот» уже ищет инженеров для работы с МС-21 — когда его ждать и кто будет учить пилотов

Эксперт рассказал, как авиакомпании будут искать персонал для работы с иркутским МС-21 Источник: Алина Ринчино / IRCITY.RU

Дочерняя структура авиакомпании «Аэрофлот» — компания «Аэрофлот Техникс» — разместила вакансию авиационного техника для обслуживания самолетов МС-21, которые должны пополнить парк лайнеров. Соответствующее объявление размещено на портале HeadHunter.

«Аэрофлот» должен стать крупнейшим эксплуатантом МС-21, которые собирают на Иркутском авиационном заводе. Перевозчик планирует довести количество бортов в своем парке до 200 единиц.

В вакансии отмечается, что в обязанности авиационного техника должно входить выполнение техобслуживания воздушных судов, а также ведение проекта по освоению технического обслуживания МС-21.

Среди требований указано наличие среднего специального или высшего технического образования авиационного профиля, знание английского языка на уровне Pre-Intermediate (А2), а также опыт работы по техническому обслуживанию МС-21 (при этом самолет еще не вышел в серийное производство и не начал поставляться авиакомпаниям).

В качестве места работы указан аэропорт Шереметьево, где базируется авиакомпания. Предлагаемый уровень зарплаты не указан.

Нашим коллегам из IRCITY.RU не удалось получить комментарий пресс-службы «Аэрофлота» о том, сколько штатных единиц для обслуживания МС-21 необходимо нанять, планирует ли «Аэрофлот Техникс» проводить обучение сотрудников совместно с производителем самолета, а также сколько рассчитывает платить новым сотрудникам.

«Аэрофлот Техникс» — крупнейший в РФ и СНГ провайдер технического обслуживания и ремонта воздушных судов. Обслуживает суда группы компаний «Аэрофлот» (кроме флагманского перевозчика в нее входят региональная «Россия» и лоукостер «Победа»). «Аэрофлот Техникс» насчитывает две крупные станции в аэропортах Шереметьево (пять ангаров), Оренбурга (один ангар) и 20 линейных станций технического обслуживания по всей территории России.

Напомним, МС-21 — среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Первый полет состоялся 28 мая 2017 года, а 15 декабря 2020-го самолет впервые поднялся в воздух с российским двигателем ПД-14.

Производители самолета МС-21 еще не завершили его сертификационные испытания и не объявляли официально о старте серийного производства, хотя фактически оно уже идет. Но если уже ищут специалистов, значит, работа продвигается? IRCITY.RU поговорил об этом с аналитиком авиаотрасли, руководителем портала Avia.ru Романом Гусаровым, который рассказал, как компании будут искать специалистов для работы с новым лайнером и почему этим нужно заниматься прямо сейчас.

Где искать техников?

По словам Гусарова, работа над сертификацией МС-21 идет довольно высокими темпами, есть надежда, что она завершится в течение 2027 года. Это будет означать, что производитель уже сможет начать передавать готовые образцы техники авиакомпаниям, которым, в свою очередь, нужно будет запускать их работу «с первого дня».

— Авиакомпаниям не выгодно, чтобы самолет стоял на земле, им нужно, чтобы он сразу вышел в работу и начал покрывать расходы на себя. Для этого нужно, чтобы к моменту запуска самолетов в компаниях уже имелся персонал: обученные пилоты, техники и так далее. То есть, если мы оптимистично предполагаем, что к середине 2027 года самолеты могут поступить в авиакомпании, это означает, что готовить людей нужно уже сейчас, — заметил специалист.

Техническим работникам, которые будут работать с МС-21, предстоит изучить огромный объем матчасти, для инженеров она будет новой. Гусаров подчеркнул, что с самолетами будут работать люди, которые имеют опыт работы с другими воздушными судами, но предварительно им нужно будет пройти многомесячную подготовку.

Руководитель портала Avia.ru также отметил, что у «Аэрофлота» имеется собственный технический центр, в котором авиакомпания проводит ремонт и техническое обслуживание самолетом самостоятельно.

— Компании нужно подготовить специалистов для технического подразделения. Допустим, сейчас перевозчик использует «Боинги», и в их обслуживании задействован персонал, который работает только с ними. Для МС-21 также необходим отдельный сертифицированный персонал. Совершенно логично, что «Аэрофлот» начал эту работу [по поиску персонала] уже сейчас, чтобы, грубо говоря, учиться не на самолете с пассажирами, — рассказал Роман Гусаров.

О серийном производстве МС-21 официально еще не объявили, но фактически процесс уже идет Источник: Алина Ринчино / IRCITY.RU

Он предположил, что это можно будет организовать либо на Иркутском авиазаводе, где собирают машины, либо в летно-испытательном и доводочном комплексе корпорации «Яковлев» в Жуковском (там находится база для проведения сертификационных испытаний).

— На первом этапе весь технический состав будет учиться у тех инженеров, которые сейчас занимаются обслуживанием этого самолета в рамках программы испытаний. Отчасти на Иркутском заводе такие компетенции есть, потому что там есть летно-испытательная станция и есть люди, которые отдельно занимаются именно подготовкой к полетам. Но, наверное, большая часть специалистов такого профиля находится в Жуковском — там, где проходят именно испытания самолета, — подчеркнул редактор Avia.ru.

Он также предположил, что на начальных этапах эксплуатации «Аэрофлот» и другие компании будут проводить техосмотры не только на своих базах, но и в летно-испытательном комплексе «Яковлева».

— За историю авиации это не первый новый самолет. В России есть опыт запуска самолетов Sukhoi SuperJet-100, где уже через всё это прошли, многое вспомнили и многому научились. Поэтому, думаю, с МС-21 каких сложностей в организационном плане не должно возникнуть, — добавил Гусаров.

Кто будет учить пилотов?

Также в разговоре с корреспондентом IRCITY.RU эксперт авиационной отрасли затронул тему подготовки пилотов для новых лайнеров. По его мнению, этот вопрос будет решаться параллельном с поиском персонала для обслуживания МС-21.

— Эта система отлажена. Пилотов будут переучивать с других самолетов, отправлять в учебный центр, аттестовывать на новый тип воздушного судна. Буквально несколько месяцев — и получается готовый специалист, — отметил Гусаров.

Он уточнил, что сейчас необходимыми квалификациями и допусками обладают только те летчики-испытатели, которые работают с МС-21, поэтому ни один учебный центр прямо сейчас не готовит пилотов для «иркутской ласточки». Он выразил уверенность, что их опыт будет использован для подготовки пилотов к началу массового производства МС-21 и передачи самолетов авиакомпаниям.

— На первом этапе вот пилотами-инструкторами будут летчики-испытатели, которые сейчас участвуют в программе летных испытаний МС-21, — отметил руководитель портала Avia.ru.

Отметим, о планах по подготовке специалистов для работы с иркутским лайнером заявляла авиакомпания «Уральские авиалинии», которая также входит в число заказчиков нового самолета. Перевозчик готов инвестировать порядка 10 миллиардов рублей на строительство ангарного комплекса и складов для хранения запчастей и аппаратуры. Кроме того, «Уральские авиалинии» в 2025 году вели переговоры с Уральским федеральным университетом для организации профессиональной переподготовки кадров, которым предстоит работать с МС-21.

Когда МС-21 запустят в серию?

Официально ни Иркутский авиазавод, ни «Яковлев» или Объединенная авиастроительная корпорация пока не объявляли о начале серийного производства МС-21. Однако уже известно, что в агрегатно-сборочном производстве (АСП) ИАЗ находится порядка 20 лайнеров разной степени готовности.

— Линия сборки позволяет двигаться дальше, а производство продолжает совершенствоваться, чтобы в перспективе увеличивать выпуск МС-21, — рассказывал заместитель начальника АСП по производству Александр Милютин в начале 2026 года.

Сборочное производство в цехах Иркутского авиационного завода Источник: Ольга Новикова / «Иркутский авиационный завод» / Telegram

В конце мая авиазавод отчитался о переводе первого серийного импортозамещенного МС-21 (он получил номер МС.0014) в летно-испытательный цех. Специалисты подразделения выполнят комплекс проверок, предусмотренный программой испытаний серийных машин, и дополнительно отработают технологию подготовки самолетов к передаче заказчикам.

Недавно ИАЗ показал, как тестировались система торможения, управление поворотом колес передней стойки шасси, работа бортового оборудования. Впереди — пробежки и первый полет.

На предприятии показали, как МС-21 катали по взлетно-посадочной полосе Источник: Иркутский авиационный завод / «Макс»

Полным ходом продолжаются сертификационные испытания МС-21 в Жуковском. Не так давно лайнер проверили в условиях взлета при отказе одного из двигателей. Также во время последних полетов самолет преодолел более 3,8 тысячи километров с полезной нагрузкой, которая соответствовала бы присутствию на борту 175 пассажиров (это полная загрузка в двухклассной компоновке).

Ожидается, что все сертификационные испытания завершатся в первой половине 2027-го, а сам документ будет получен к концу года. При этом премьер-министр России Михаил Мишустин поручил оперативно завершить все работы, чтобы как можно скорее перейти к массовому выпуску.

МС-21 — среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Первый полет состоялся 28 мая 2017 года, а 15 декабря 2020-го самолет впервые поднялся в воздух с российским двигателем ПД-14.

Изначально предполагалось, что первые шесть серийных лайнеров МС-21 с отечественным двигателем ПД-14 будут переданы заказчикам в 2024 году. Тогда же должно было начаться и серийное производство МС-21. Но из-за санкций выпуск лайнеров отложили, а сроки сертификации несколько раз переносили.