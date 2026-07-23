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Экономика Бренды массово распродают вещи со скидками до 90% — откуда такие щедрые акции

Бренды массово распродают вещи со скидками до 90% — откуда такие щедрые акции

Владельцы компаний борются за покупателей

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Бутикам приходится идти на большие распродажи | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUБутикам приходится идти на большие распродажи | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Бутикам приходится идти на большие распродажи

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

Российские производители одежды и обуви начали беспрецедентные дисконт-кампании. Ряд фирм существенно снизил цены на свой ассортимент — скидки составляют от 30% до 90%. На этот шаг бизнес пошел вынужденно.

Один из петербургских брендов сбросил цены сразу на 31%. Это произошло после того, как в первом квартале чистый убыток компании достиг 31 миллиона рублей. Создатель марки признался, что до последнего делал всё возможное для сохранения торговых точек и штата сотрудников в надежде на стабилизацию спроса, пишут «Известия».

Аналогичные проблемы настигли и производителя нижнего белья из Санкт-Петербурга, которому также пришлось скинуть цены на треть. Люди стали покупать изделия реже. При этом руководительница проекта заявила, что привлекать новую аудиторию в текущих реалиях тоже проблемно.

Ювелирный дом, имеющий точки продаж в Москве, тоже задействовал антикризисный маркетинг. Основательница сети сообщила, что 30-процентные скидки стали не просто сезонной ликвидацией старых линеек, а единственным способом удержать бизнес на плаву.

Еще более радикальные меры принял бренд мужской и женской одежды, флагманская точка которого также находится в Москве. В середине весны производитель анонсировал приостановку работы и устроил тотальную распродажу остатков со скидками до 90%. Владелец бизнеса связал этот шаг с резким падением трафика в офлайн-ретейле. После распродажи остатков предприниматель планирует кардинально трансформировать бизнес-модель.

По сведениям издания, затяжной сезон распродаж связан с изменением налогового законодательства и переходом россиян на сберегательную модель поведения. Производители стремятся высвободить оборотные средства на фоне слабого спроса, роста издержек и ухудшения финансовых показателей.

Падение потребительской активности наглядно иллюстрирует посещаемость моллов. За последние семь лет трафик в крупных торговых центрах сократился на четверть.

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Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Распродажа Производитель Скидка Дисконт
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