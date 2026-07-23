«Ценность каждого опытного специалиста растет». Всё чаще в России работу ищут пенсионеры — на какой доход они могут рассчитывать

Некоторые пожилые люди выходят на улицы, чтобы немного поправить свое финансовое положение Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

В России пенсионеры стали чаще размещать резюме. По данным аналитиков, в первом полугодии 2026 года число таких анкет резко выросло, и желаемый уровень дохода у возрастных соискателей варьируется. NGS.RU узнал, с какими трудностями сталкиваются кандидаты «после 60» и сколько они хотят зарабатывать.

«Заявляют о запросах до 120 000 рублей»

По данным Социального фонда России (СФР) на 2026 год, в России насчитывается 8,2 млн работающих пенсионеров — примерно пятая часть от всех получателей пенсий в стране. И их число постоянно растет. Кто больше всего может рассчитывать найти работу с выходом на заслуженный отдых?

Лидерами по числу резюме среди специализаций оказались охранники. Далее по списку следуют водители и экспедиторы, а также упаковщики и комплектовщики. Заметно выросло количество анкет от пенсионеров на позиции специалиста службы безопасности и разнорабочего.

При этом уровень желаемой зарплаты сильно варьируется. Так, в массовых рабочих профессиях ожидания остаются умеренными: охранники просят в среднем 40 тысяч рублей, упаковщики и уборщики — 55 и 40 тысяч рублей соответственно.

«Однако опытные водители и экспедиторы указывают планку уже в 87 500 руб., а высококвалифицированные специалисты, например, машинисты, заявляют о запросах до 120 000 рублей», — сообщили в пресс-службе платформы «Зарплата.ру».

Помимо них, значительный рост медианных зарплатных ожиданий за первое полугодие 2026 года в сравнении с прошлым наблюдается у начальников производств (с 100 000 до 150 000 рублей) и прорабов (с 110 000 до 150 000 руб.). Это может говорить о востребованности их управленческого опыта.

В Новосибирске заметили рост резюме возрастных кандидатов Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Редакция NGS.RU поговорила с экспертами, чтобы узнать, с какими проблемами сталкиваются возрастные кандидаты в попытке попасть на заветную должность.

Если говорить в целом, то пред- и пенсионерам сложнее найти работу, чем представителям других возрастных категорий, считает HR-консультант Галина Бобкова. Работодатели «отбраковывают» их резюме по формальному признаку возраста, так как опасаются, что сотрудник окажется менее активным, чаще будет уходить на больничный, да и ему будет сложнее освоиться с новым.

«Также принято считать, что с годами у человека снижаются когнитивные функции, поэтому страдают скорость мышления, память и внимание», — объяснила она.

Основатель HR-центра, вице-председатель областного отделения «Опоры России» Алла Литвинова считает, что, помимо возраста, отказать в вакансии могут из-за гибкости мышления, владения техникой, современными технологиями и другого.

«Также есть трудности с вакансиями, на которые их берут. Так как пенсионеры не все хорошо работают с компьютером, а слово нейросеть вообще для многих непонятно. Из-за этого много высокооплачиваемых профессий проходит мимо них», — подчеркнул эксперт.

На профессии, где нужно работать руками, предложения есть, но зарплата на таких вакансиях небольшая: например, разнорабочие, мойщицы посуды и остальные. Более тяжелую работу уже не всем кандидатам можно поручить по состоянию здоровья.

«Где-то выдержка идет в плюс»

Среднюю зарплату охранника Алла Литвинова оценила в диапазон от 35 до 65 тысяч рублей, мойщицы — от 35 до 45 тысяч. Разнорабочий может получать от 70 тысяч рублей, а сиделка — от 40 000. Возрастные кандидаты, с ее слов, востребованы на некоторых должностях, в их числе гардеробщицы, сиделки, няни, уборщицы, пекари, охранники и разнорабочие.

По словам Галины Бобковой, в последние годы рынок труда крайне неоднороден, поэтому шансы на устройство зависят от сферы, в которой пенсионер ищет работу, и должности. На исход помимо этого влияет работодатель и сам кандидат — в качестве примера она привела аналогию рынка труда с продовольственным.

«Если продукт, аналогичный вашему, предлагают еще три десятка продавцов, а покупателей всего два, они, скорее всего, будут выбирать тот товар, у которого более свежая дата производства или сбора, если речь идет про урожай. Но это в общем, — объяснила он. — А если, например, вы продаете сыр или вино, здесь всё будет ровно наоборот — возраст, то есть выдержка, идет им в плюс».

Шанс попасть на должность зависит от условий рынка труда Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Если же товара мало, а покупателей много, то за ним выстроится очередь, и по сходной цене его будут брать и с более поздними сроками производства. Так и на рынке труда: в тех индустриях и на позициях, где ощущается острый дефицит кадров, получить приглашение на работу пенсионеру гораздо проще, чем там, где на вакансию десятки соискателей.

К отраслям и сферам, где не хватает сотрудников, эксперт относит производство — там востребованы рабочие и инженерно-технические специалисты. Возрастным сотрудникам с богатым опытом нередко предлагают роль мастера-наставника, чтобы те передавали знания молодым людям.

Не стоит забывать о логистике и транспорте — в этой среде кандидатам в возрасте гораздо проще найти работу водителем или курьером. Кроме того, нехватка персонала наблюдается в здравоохранении, образовании и социальной сфере, а также розничной торговле.

Помимо дефицита кадров, на востребованность соискателей разных возрастных групп влияет характер работы и то, с кем приходится общаться в процессе выполнения. Там, где важны эмпатия, терпение, такт и умение сгладить конфликт, работодатели порой предпочитают возрастных сотрудников. В первую очередь это ЖКХ и сфера услуг.

«В них соискателям 60+ доступны вакансии администраторов, консьержей, диспетчеров, а также слесарей, сантехников и электриков, которых не хватает. Частные работодатели среди старшей возрастной группы чаще ищут помощников по хозяйству», — сообщила Галина Бобкова.

Вместе с тем в офисных специальностях сейчас высокая конкуренция, поэтому возрастным соискателям здесь найти работу сложнее. Исключение — сфера финансов и бухгалтерии, где прежде всего ценятся опыт, высокая экспертиза и стабильность человека.

На что обратить внимание при поиске работы?

Шансы найти работу зависят не только от знаний и навыков кандидата, но и ценности сотрудника для работодателя. Так, если у человека есть редкие компетенции или нужные связи, которые конвертируются в конкретные результаты, фирме не будет важен возраст в паспорте.

Кроме того, внимание стоит уделить цифровой грамотности, личным качествам, внешнему виду с уровнем энергии, «прокачанным» и актуальным навыкам поиска работы, уточнил эксперт. В случае если кандидат последний раз трудоустраивался больше 10 лет и считает, что те же способы помогут ему и сейчас, — у него немного шансов получить оффер.

Любой пенсионер может найти работу, все зависит от желания меняться и обучаться Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

«Нужно обязательно интересоваться, что происходит на рынке труда, какие каналы и технологии сейчас работают, и использовать их», — рассказала Галина Бобкова.

Основная проблема пенсионеров при трудоустройстве — их отклики остаются без ответа, подчеркнул специалист. Из-за того, что в вакансии нельзя указывать требуемый возраст, а он для многих фирм важен, резюме кандидатов часто уходят в пустоту, что вызывает психологический дискомфорт.

Другая сложность — необходимость постоянно «держать руку на пульсе», изучать современные технологии подбора и «подкручивать» механизм поиска работы под актуальные требования. Галина Бобкова добавила, что разницы в приеме на должность для мужчин и женщин нет, но гендерные предпочтения работодателей зависят как от самой компании, так и сферы с должностью.

Вместе с тем, по мнению Аллы Литвиновой, любой пенсионер может найти работу. Все зависит от того, готов ли он меняться и обучаться.

«Нельзя равнять всех под одни стандарты, так как есть такие пенсионеры, которые фору дадут молодым», — объяснила она.

Директор по персоналу СКБ Контур Наталья Пичугина раскрыла, что сейчас в ее компании говорят всё меньше только о привлечении новых людей и всё больше — о сохранении и развитии сильных специалистов внутри фирмы. На смену увольнению приходит парадигма смены роли или команды в коллективе — внутренними переходами закрывается больше четверти вакансий.

«В условиях демографического спада ценность каждого опытного специалиста растет. Поэтому мы всё меньше ориентируемся на формальные критерии — возраст, стаж или прежние должности — и всё больше оцениваем компетенции, потенциал и готовность к обучению, — сообщила она. — Это особенно важно для сотрудников старшего возраста: их опыт остается большим преимуществом, если он сочетается с готовностью осваивать новые технологии».

Решить проблему демографии только за счет рекрутинга и внутренней мобильности невозможно, считает эксперт. Поэтому фирма инвестирует в подготовку будущих кадров: поддерживает учителей, развивает образовательные инициативы и прочее.