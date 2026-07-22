Взрывы, сирены и черный дым. Как Краснодар пережил пожар, в котором сгорели настоящее и будущее тысяч людей

К тушению пожара привлекли вертолет и более сотни сотрудников МЧС Источник: opershtab23 / t.me

В ночь на 22 июля Краснодар не спал — город атаковали БПЛА. А утром над половиной города всё еще висел черный дым — горел склад Wildberries. 93.RU рассказывает подробности ночи.

Ночь, которая длилась вечность

Всё началось около 03:30. Жители северной и восточной частей Краснодара проснулись от ударов.

«Их было не меньше 30. И до сих пор где-то отдаленно взрывается что-то. Весь Комсомольский бахает», — писала в соцсетях перепуганная горожанка.

Через полчаса после первых взрывов в городе завыли сирены. Кто-то в этот момент уже сидел в коридоре с детьми, кто-то наспех закрывал окна, а кто-то — и таких оказалось немало — просто спал или не понимал, что происходит.

«Спали с открытыми окнами, взрывов никаких не слышали, зато сирену — более чем», — делились очевидцы.

Люди писали, что тряслись стены, что в квартире «всё ходуном ходило», что сигнализации машин срабатывали одна за другой. Кто-то признавался, что проснулся только от того, что моргнул свет и «ребутнулась» техника, а уже потом сквозь сон услышал вой сирены.

Мэр Евгений Наумов в соцсетях попросил жителей сохранять спокойствие, не выходить на улицу и укрыться в помещениях без окон. Аэропорт Краснодара ограничил полеты.

Скульптура в парке «Краснодар» — утренние тучи над городом выглядели тревожно Источник: mesta_krd / t.me

Пожар на складе Wildberries

Около 04:40 пресс-служба Wildberries сообщила, что логистический комплекс в Краснодаре эвакуирован. А уже через 20 минут оперштаб края официально заявил: в результате падения обломков БПЛА загорелся некий складской комплекс. Позже основательница компании Татьяна Ким подтвердила: атакованы конкретно центры в Краснодаре и Невинномысске.

Корреспондент 93.RU приехал к складу в первые полчаса после происшествия. Еще за километр от здания навстречу шли сотрудники Wildberries — их вывели, они неторопливо шли прочь, кто пешком, кто на попутках. У самого комплекса уже стояли пожарные, толпились работники и местные жители.

Эта ночь для многих краснодарцев была бессонной Источник: Максим Дмитриев / 93.RU

Огонь был настолько сильным, что к активному тушению приступили не сразу. Изнутри то и дело доносились глухие хлопки, в наружной стене здания зияла крупная пробоина, которая ширилась с каждым часом.

Жар ощущался на огромном расстоянии. Дышать рядом со складом было тяжело. Некоторые сотрудники пытались предлагать помощь пожарным — те только отмахивались: слишком опасно.

Примерно через час приехали дополнительные кареты скорой. На месте уже были двое санитаров с носилками и аптечкой. Сотрудников несколько раз просили отойти подальше, за железную дорогу, но многие не уходили — люди боялись за свои машины, оставшиеся на парковке. Да и человеческий интерес к такой катастрофе, конечно, присутствовал. Часть людей не стала дожидаться автобусов для вывоза работников и просто пошла домой пешком. В итоге приехали два пазика.

Сотрудники Wildberries предлагали пожарным свою помощь Источник: Максим Дмитриев / 93.RU

К утру губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что число пострадавших выросло до 10. Трое — в тяжелом состоянии, один получил раны средней тяжести, шестерым помощь оказали на месте. А уже днем пришла страшная новость: девушка, получившая тяжелые ранения при атаке на склад, скончалась в больнице. Еще три человека остаются в стационарах.

Пожар локализовали только к середине дня, но дым над городом не рассеивался еще много часов. Его было видно из разных районов Краснодара — черное, тяжелое облако, которое напоминает: эта ночь забрала не только товары, но и жизни.

СК возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт). Роспотребнадзор рекомендовал жителям Краснодара не выходить на улицу.

Из-за пожаров многие люди потеряли свой товар и работу Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Продавцы — в отчаянии

Утром, едва рассеялся дым, соцсети начали взрывать видео от селлеров. Для сотен предпринимателей этот пожар — не просто новость, а финансовый крах и последний гвоздь в крышку гроба на фоне прошлых атак на склады WB и экономической ситуации в целом. Анастасия, которая продавала спортивные добавки, рассказывает сквозь слезы:

«Я копила деньги, чтобы создать свой бренд, создать бизнес. И снова всё идет по одному месту. Если честно, нет сил даже реветь. То, что творится на душе, просто… Я так заколебалась. Вся эта непосильная пахота, и потом по какой-то непонятной причине всё горит».

Станислав из Белореченска, владелец швейного производства, оценивает свой ущерб в 20 миллионов рублей:

«На 90% уверен, что это никто не возместит. Когда нам закрыли рекламу в запрещенных соцсетях, пришлось уволить 30 человек. Что я буду делать сейчас — даже нет мыслей. Надеюсь, это последний горящий склад. Но не удивлюсь, если завтра или послезавтра „такой же Сережа“ будет сидеть и записывать видео, как разрушается его жизнь. Всем сил и терпения».

Одна из сотен продавцов, чей бизнес пострадал Источник: t.me/tipichkras

Многие продавцы уже начали распродавать товары по закупочным ценам. Производительница мозаики пишет:

«Вот и всё, мы распродаем товар. Ниже закупочной мы просто не можем опуститься. Мы платим комиссию и налоги».

Михаил, создавший собственный бренд одежды, признается: теперь они боятся отгружать товар на склады и переходят на продажи через собственный сайт.

«Мы просим клиентов покупать вещи через наш сайт, сделали цены ниже, стараемся отправлять в день заказа».

Компания уже начала выплаты пострадавшим Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Wildberries обещает помощь

Татьяна Ким, основательница Wildberries, подтвердила атаку и поблагодарила сотрудников за оперативную эвакуацию. В компании уже пообещали отменить штрафы за перенос поставок на другие склады и отключили плату за хранение товаров в Краснодаре с 22 июля.

«Наш приоритет — люди. Благодарю команду, наших героев, которые провели оперативную эвакуацию. По предварительным данным, к сожалению, есть пострадавшие. Желаю скорейшего выздоровления, мы обязательно окажем всю необходимую помощь», — написала она.

Напомним, в ночь на 18 июля при атаке БПЛА пострадали логистические центры Wildberries в подмосковной Электростали и в Котовске Тамбовской области. В Котовске атака привела к крупным жертвам: погибли семь человек — все они были ночными сотрудниками склада. Ранения получили 25 человек, 23 из них госпитализированы, в том числе один в крайне тяжелом состоянии. В Электростали пострадали 37 человек, один из них позже скончался в больнице.

Планируется, что склад в Котовске возобновит работу 23 июля. А товары, которые там находились, вернутся в продажу. Ким также заявила, что компания пересмотрит размеры вознаграждений для занятых на эвакуациях, чтобы сохранить привычный уровень выплат.

Татьяна Ким, основательница Wildberries Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

«Я вижу много вопросов по выплатам за поврежденный товар в Электростали. Не сомневайтесь, мы не оставим вас наедине с этой проблемой. Уже поставила задачу команде ускориться, совсем скоро сможем дать вам обновленный статус», — пообещала основательница.

Татьяна Ким заявила, что компания «прорабатывает объемы выплат» и «не оставит вас наедине с проблемой», но для оценки последствий требуется время.

Как рассказали 93.RU в пресс-службе RWB (Wildberries & Russ), компания добровольно заявила о выплатах селлерам, несмотря на отсутствие обязанности компенсировать утраченный товар. В настоящее время уже ведется экспертная оценка, чтобы определить объем выплат.

Эта ночь в Краснодарском крае была неспокойной Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Осколки и выбитые стекла

Также в Краснодаре прошлой ночью пострадал не только склад Wildberries. Осколки и обломки БПЛА разлетелись по всему городу и пригороду.

В Прикубанском округе поврежден балкон и выбиты стекла в квартире многоквартирного дома. Всю улицу завалило осколками и обломками, посмотреть вышли жители всего района. В Карасунском округе фрагменты дрона упали на территорию гаражного кооператива — там тоже возник пожар. К счастью, обошлось без жертв.

В Пашковском микрорайоне обломки повредили крышу и окна в пятиэтажке. Пострадавших нет, но жители до сих пор не могут прийти в себя. К утру количество поврежденных домовладений в Краснодаре выросло до 16 — 10 частных домов и шесть многоквартирных.