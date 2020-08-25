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7000 без одного: как распространяется коронавирус по Ярославской области. Карта

Актуальные данные о COVID-19 на 25 августа

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Инфекция по-прежнему не сбавляет оборотов&nbsp;

Инфекция по-прежнему не сбавляет оборотов 

По данным федерального оперативного штаба, в Ярославской области ситуация по коронавирусу пока остаётся на уровне плато. На 25 августа, однако, наметилось снижение числа новых заболевших — прирост составил 35 человек, а выписаны с больничных — 38.

— С начала пандемии в Ярославской области положительные тесты на коронавирус выявлены у 6999, всего выздоровевших — 6197, 32 умерших, — Информационный центр по коронавирусу в России.

В целом по стране за сутки выявлено немало новых заболевших — 4696 человек, выписано из больниц — 6652, умерли ещё 120 человек.

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