7000 без одного: как распространяется коронавирус по Ярославской области. Карта

По данным федерального оперативного штаба, в Ярославской области ситуация по коронавирусу пока остаётся на уровне плато. На 25 августа, однако, наметилось снижение числа новых заболевших — прирост составил 35 человек, а выписаны с больничных — 38.

— С начала пандемии в Ярославской области положительные тесты на коронавирус выявлены у 6999, всего выздоровевших — 6197, 32 умерших, — Информационный центр по коронавирусу в России.