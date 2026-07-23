«Регион подвергается вражеской атаке»: в Ярославле перекрыли выезд в сторону Москвы из-за БПЛА

В Ярославле перекрыли выезд из города в сторону Москвы Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Утром 23 июля перекрыли выезд из Ярославля в сторону Москвы. Дорожные ограничения ввели из-за угрозы атаки БПЛА.

«Наш регион подвергается вражеской атаке украинских БПЛА. В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбирайте маршрут, минуя этот участок», — прокомментировал губернатор Михаил Евраев.

Как объехать перекрытый участок Узнать Из Москвы в сторону Ярославля автодорога Ростов — Иваново — Нижний Новгород через Ильинское, Хованское, Тейково на Иваново (поворот на Белогостицы);

на Кострому: автодорога Иваново — Писцово — Гаврилов-Ям — Ярославль через Гаврилов-Ям далее по автодороге «Обход Гаврилов-Ям» — автодорога Гаврилов-Ям — Пружинино — автодорога Ярославль — Заячий Холм — автодорога Иваново — Писцово — Гаврилов-Ям — Ярославль;

на Вологду: автодорога Иваново — Писцово — Гаврилов-Ям — Ярославль через Курбу — автодорогу Тутаев — Шопша — автодорогу Карачиха — Ширенье — Юго-западную окружную дорогу — «обход Ярославля с мостом через Волгу» — автодорога М-8 «Холмогоры»;

на автодороге М-8 в направлении Москвы либо в обратном направлении по автодороге Ярославль — Шопша. Из Ярославля в сторону Москвы через Гаврилов-Ям;

по улицам: Калинина, Ивановская, автодорога Ярославль — Заячий Холм — автодорога Иваново — Писцово — Гаврилов-Ям — автодорога Гаврилов-Ям — Пружинино — далее по автодороге «Обход Гаврилов-Яма» — автодорога Иваново — Писцово — Гаврилов-Ям — Ярославль — через развязку на автодорогу М-8 «Холмогоры»;

через автодорогу Карачиха — Ширенье — автодорога Тутаев — Шопша — по автодороге Иваново — Писцово — Гаврилов-Ям — Ярославль через Курбу — старое направление автодороги М-8 «Холмогоры» от Шопши до Шалаево;

движение осуществляется по Юго-западной окружной дорог в сторону Московского проспекта.

С 09:15 в Ярославской области действует беспилотная опасность. Жителей просят сохранять спокойствие, укрыться в зданиях и зашторить окна.

Учреждения региона работают в штатном режиме. Подразделения министерства обороны и силовых ведомств ведут работу по отражению атаки. Власти попросили ждать отбоя сигнала «Беспилотная опасность».

Телефон экстренных служб 112.

Обновление на 10:24

Перекрытие перекрестка Московского проспекта с ЮЗОД снято.

«Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено», — сообщил губернатор региона Михаил Евраев в 10:24.

Беспилотная опасность в Ярославской области сохраняется, об отмене угрозы не объявляли.