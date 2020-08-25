«Люди задыхались»: в Ярославле в маршрутке распрыскали газ из перцового баллончика

Далее пассажиры подумали, что конфликт вроде бы разрешился. Водители расселись обратно по своим машинам, и казалось, что всё успокоилось, но не тут-то было.



— Водитель иномарки стоял перед нами и не сдвигался с места. Затем мы стали объезжать его, но он продолжил автобус подрезать и не давать проехать, создавая опасную ситуацию не только нам, но и соседним водителям. Таким образом мы доехали до остановки «Выемка». Водитель автомобиля снова вышел из машины и пошел в сторону нашей маршрутки. Он прыснул перцовым баллончиком в окно водителя маршрутки.



Со слов пассажиров, досталось всем. И кондуктору, и водителю, и всем, кто находился в салоне автобуса, — люди начали задыхаться, кашлять. Пассажиры начали выбегать, но водитель Volkswagen к тому времени уже скрылся с места происшествия.



В полиции рассказали, что в курсе этой ситуации. Сообщение о происшествии к ним уже поступило.



— На данный момент устанавливаются все подробности происшествия, — сообщили в УМВД России по Ярославской области. — Ведется проверка.