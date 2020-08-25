«Люди задыхались»: в Ярославле в маршрутке распрыскали газ из перцового баллончика

В Ярославле в маршрутке распрыскали газ из перцового баллончика
Сегодня утром в Ярославле мужчина распрыскал газ из перцового баллончика по салону маршрутки. Все случилось около половины восьмого утра на Московском проспекте. По словам пассажиров, водитель маршрутки не поделил дорогу с мужчиной, который проезжал мимо на иномарке. Пост с рассказом об инциденте появился в сообществе «Подслушано в Ярославле» во «ВКонтакте».
— В 07:40 утра ехали на маршрутке с Московского проспекта возле парка ДК «Магистраль», — рассказывает пассажир. — Замечаю, что наш водитель начал с кем-то ругаться. Решил взглянуть, на кого он там так возмущен. Нас начал подрезать автомобиль марки Volkswagen, в прямом смысле — не давал проехать. Затем мы остановились. Водитель автомобиля вышел, чтобы выяснить отношения, стал стучать по двери маршрутки и ругаться матом.
Далее пассажиры подумали, что конфликт вроде бы разрешился. Водители расселись обратно по своим машинам, и казалось, что всё успокоилось, но не тут-то было.
— Водитель иномарки стоял перед нами и не сдвигался с места. Затем мы стали объезжать его, но он продолжил автобус подрезать и не давать проехать, создавая опасную ситуацию не только нам, но и соседним водителям. Таким образом мы доехали до остановки «Выемка». Водитель автомобиля снова вышел из машины и пошел в сторону нашей маршрутки. Он прыснул перцовым баллончиком в окно водителя маршрутки.
Со слов пассажиров, досталось всем. И кондуктору, и водителю, и всем, кто находился в салоне автобуса, — люди начали задыхаться, кашлять. Пассажиры начали выбегать, но водитель Volkswagen к тому времени уже скрылся с места происшествия.
В полиции рассказали, что в курсе этой ситуации. Сообщение о происшествии к ним уже поступило.
— На данный момент устанавливаются все подробности происшествия, — сообщили в УМВД России по Ярославской области. — Ведется проверка.
Напомним, что около месяца назад произошёл похожий конфликт с участием маршрутки. В самом центре Ярославля два водителя автобуса не поделили пассажиров и подрались. Бойню засняли пассажиры, находящиеся в маршрутке.