В школах хотят искоренить мат: для этого предложили ввести новый урок

Прививать личностные навыки детям хотят системно в рамках общеобразовательной программы Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

В школьную программу нужно добавить специальные занятия по культуре речи, этике и правилам общения. Подобные уроки помогут детям избавиться от привычки сквернословить и выражать свои эмоции без грубостей. С инициативой выступил замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

«Нам, конечно, нужно вводить курсы по этике и культуре речи, по общению, по эстетическому воспитанию. Это очень важно, чтобы наши школьники развивались и в плане этикета», — поделился Гриб с РИА Новости.

По мнению представителя Общественной палаты, обучение грамотной речи тесно связано с введением оценок за поведение. Владислав Гриб подчеркнул, что сейчас в школах уделяют мало внимания этике и эстетическому воспитанию детей, несмотря на то, что именно эти дисциплины формируют личность ребенка.