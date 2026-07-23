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Образование В школах хотят искоренить мат: для этого предложили ввести новый урок

В школах хотят искоренить мат: для этого предложили ввести новый урок

Детей научат общаться без мата и скандалов

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Прививать личностные навыки детям хотят системно в рамках общеобразовательной программы | Источник: Елена Латыпова / NGS55.RUПрививать личностные навыки детям хотят системно в рамках общеобразовательной программы | Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

Прививать личностные навыки детям хотят системно в рамках общеобразовательной программы

Источник:
Елена Латыпова / NGS55.RU

В школьную программу нужно добавить специальные занятия по культуре речи, этике и правилам общения. Подобные уроки помогут детям избавиться от привычки сквернословить и выражать свои эмоции без грубостей. С инициативой выступил замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

«Нам, конечно, нужно вводить курсы по этике и культуре речи, по общению, по эстетическому воспитанию. Это очень важно, чтобы наши школьники развивались и в плане этикета», — поделился Гриб с РИА Новости.

По мнению представителя Общественной палаты, обучение грамотной речи тесно связано с введением оценок за поведение. Владислав Гриб подчеркнул, что сейчас в школах уделяют мало внимания этике и эстетическому воспитанию детей, несмотря на то, что именно эти дисциплины формируют личность ребенка.

Первоклассников освободили от выставления оценок за поведение, а детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) будут их выставлять с учетом особенностей психофизического развития и состояния. Эти отметки не будут касаться учащихся 9–11-х классов. Эксперимент по выставлению оценок за поведение уже проходит в 1–8-х классах 89 российских школ.

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Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Этика Эстетика Школа Обучение Общественная палата
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Комментарии
22
Гость
21 час
Давайте искореним лучше депутатов которые придумывают нереальные нововведения и не дают школам нормально работать.
Гость
23 июля, 11:13
Что ж теперь совсем не говорить?
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Гость
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