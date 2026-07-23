В школах хотят искоренить мат: для этого предложили ввести новый урок

В школьную программу нужно добавить специальные занятия по культуре речи, этике и правилам общения. Подобные уроки помогут детям избавиться от привычки сквернословить и выражать свои эмоции без грубостей. С инициативой выступил замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.
«Нам, конечно, нужно вводить курсы по этике и культуре речи, по общению, по эстетическому воспитанию. Это очень важно, чтобы наши школьники развивались и в плане этикета», — поделился Гриб с РИА Новости.
По мнению представителя Общественной палаты, обучение грамотной речи тесно связано с введением оценок за поведение. Владислав Гриб подчеркнул, что сейчас в школах уделяют мало внимания этике и эстетическому воспитанию детей, несмотря на то, что именно эти дисциплины формируют личность ребенка.
Первоклассников освободили от выставления оценок за поведение, а детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) будут их выставлять с учетом особенностей психофизического развития и состояния. Эти отметки не будут касаться учащихся 9–11-х классов. Эксперимент по выставлению оценок за поведение уже проходит в 1–8-х классах 89 российских школ.