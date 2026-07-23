Родился в шлюпке и прославился в 50 лет: необычная судьба Дмитрия Крылова и его шоу «Непутевые заметки»

Популярность и успех могут прийти в любом возрасте, Крылова они поразили в 50 лет Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Дмитрия Крылова можно смело назвать первым тревел-блогером России. Именно он в начале 90-х, взяв в руки видеокамеру, стал гулять по разным городам и странам, комментируя всё, что видел. Он был искренен в своих эмоциях: удивлялся, шутил, недоумевал и восхищался. Именно этот авторский подход отличал его программу «Непутевые заметки» (12+) от других.

Полностью погрузиться в эпоху 1990-х и 2000-х — время, когда телевизор был главным центром притяжения для всей семьи, — можно в нашем спецпроекте «Окна ТВ». «Окна ТВ» — это попытка понять, как телевидение повлияло на формирование целого поколения, почему дети 1990-х выросли такими, какими мы их знаем сегодня, и как телепередачи тех лет отражали всё то, что происходило в стране. Но прежде всего это теплый ностальгический проект, где можно на несколько минут вернуться в детство, погрузившись в приятные воспоминания.

Судьба путешественника была предначертана Дмитрию с рождения. Он родился в лодке посреди Охотского моря. После войны его родители переехали в Хабаровский край. Отец Дмитрия погиб, когда мать была на последнем месяце беременности. За ней прислали катер, чтоб доставить в роддом города Охотска. По пути начался шторм, судно не смогло пристать к берегу, женщину пересадили в шлюпку… и тут начались роды. В таких экстремальных условиях на свет появился Дмитрий Крылов.

Его карьера на ТВ началась не сразу. Сначала он работал режиссером-постановщиком в концертном зале, затем попал на телевидение, где вел программу «Спутник телезрителя» (позже — «Телескоп»), посвященную телевидению.

Программа выходит до сих пор, но теперь она выглядят иначе, чем в первых выпусках Источник: 1tv.ru

В августе 1991 года Крылова пригласили в Эдинбург на Международный фестиваль искусств в качестве участника дискуссии о гласности на советском телевидении. После семинара он несколько недель находился в Лондоне.

— Я купил небольшую видеокамеру, бродил целыми днями по городу и снимал для себя, опасаясь, что больше никогда не попаду за границу. Когда вернулся в Москву, увидел, что из отснятых 10 часов может что-то получиться, и сделал четыре получасовые передачи под названием «Непутевые заметки, или Из Лондона с любовью». Так я с самого начала заявил, что это очерки, не претендующие на историческую, политическую точность, снятые не ученым или экспертом, а обычным человеком.

Выпуски из Лондона вышли в эфир в январе 1992 года, а еженедельной программа стала весной 1996 года. Так в 50 лет Крылов стал путешественником. В своей передаче он рассказывал о достопримечательностях и нетуристических местах, рекомендовал экскурсоводов, отели, рестораны и лавки с сувенирами. В общем, делал всё, что делают современные видеоблогеры.

Съемочная команда была небольшой, при этом Крылов сам монтировал, писал тексты и подбирал музыку. В путешествиях помогала только его жена Татьяна. Позже с Дмитрием начал ездить оператор. Забавно, что, объездив весь мир, ведущий так и не выучил иностранных языков, всегда полагаясь на переводчиков и интуицию.

Кстати, долгое время на заставке звучала песня Чака Берри You Never Can Tell. Та самая, под которую танцевали Ума Турман и Джон Траволта в «Криминальном чтиве». Как и картина Тарантино, «Непутевые заметки» стали классикой — программа в эфире уже более 30 лет!

Крылову далеко за 70, а он всё еще путешествует. И сколько еще выпусков от «нашего Д. К.» нас ожидает — неизвестно. Конечно, сегодня в изобилии яркого тревел-контента программа несколько затерялась. Но, просматривая архивные выпуски, мы видим не просто другие страны, а другое время.