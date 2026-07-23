«Дотерпела до утра»: жительница Ярославской области купила лотерейный билет за 20 рублей и сорвала куш

жительница Ярославской области выиграла крупную сумму в лотерею Источник: пресс-служба «Столото»

Жительница Ярославской области выиграла в лотерею 776 820 рублей. Кристина приобрела билет «Проще, чем дважды два» в мобильном приложении «Столото». Он и принес ей крупную сумму.

«В кошельке личного кабинета „Столото“ оставалось 20 рублей. На них я купила билет и легла спать. В третьем часу ночи пришло смс-уведомление от „Столото“ о выигрыше. Подумала про себя: „Кто мне в такое время пишет?“ Начала внимательно проверять информацию в приложении. Когда увидела сумму, нахлынули эмоции, а поделиться не с кем — все близкие спали. Дотерпела до утра, позвонила сыну и рассказала ему новость. Он был очень рад за меня», — рассказала победительница.

Правила лотереи «Проще, чем дважды два» просты. Нужно выбрать по два числа из 26 в двух игровых полях билета. Суперприз можно получить, угадав все четыре числа. Розыгрыши проходят каждые 15 минут.

Кристина работает на промышленном предприятии. Когда она оформляла приз в лотерейном центре, рассказывала, что планирует потратить деньги на первую машину для сына. Он тогда как раз получал водительские права.

В свободное от работы время Кристина ездит вместе с сыном и мамой на недавно купленную дачу. Там счастливица занимается огородничеством и ухаживает за цветами.