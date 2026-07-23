«Лежала в сознании»: в Ярославле в ДТП пострадали мотоциклист и велосипедистка

В Ярославле 22 июля произошло ДТП с мотоциклом и велосипедом. Аварию зафиксировали около 19:30 в районе дома № 7 на улице Большой Норской в Дзержинском районе.
По предварительной информации, 32-летний водитель мотоцикла «Сузуки» и 63-летняя велосипедистка врезались друг в друга.
В полиции показали кадры с места аварии, на которых видно, что оба транспорта отлетели по сторонам. Также снимки сделали очевидцы происшествия, фотографиями они поделились в одном из городских пабликов.
«Проезжал, девушка лежала в сознании, видимо, сотряс, скорую ждали!» — написал ярославец в комментариях.
«Кто в кого влетел — непонятно», — задалась вопросом жительница города.
В УМВД России по Ярославской области рассказали, что в результате ДТП пострадали оба. Мотоциклисту было назначено амбулаторное лечение, велосипедистку госпитализировали на машине скорой помощи.
«Обстоятельства происшествия устанавливаются полицейскими», — добавили в ведомстве.
Ранее в ДТП с перевернувшейся машиной в Ярославской области пострадал ребенок.
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