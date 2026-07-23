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Происшествия «Лежала в сознании»: в Ярославле в ДТП пострадали мотоциклист и велосипедистка

«Лежала в сознании»: в Ярославле в ДТП пострадали мотоциклист и велосипедистка

Рассказываем подробности от полиции

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В Ярославле мотоциклист и велосипедистка врезались друг в друга на проезжей части | Источник: УМВД России по Ярославской области / Max, Жесть Ярославль / vk.comВ Ярославле мотоциклист и велосипедистка врезались друг в друга на проезжей части | Источник: УМВД России по Ярославской области / Max, Жесть Ярославль / vk.com

В Ярославле мотоциклист и велосипедистка врезались друг в друга на проезжей части

Источник:

УМВД России по Ярославской области / Max, Жесть Ярославль / vk.com

В Ярославле 22 июля произошло ДТП с мотоциклом и велосипедом. Аварию зафиксировали около 19:30 в районе дома № 7 на улице Большой Норской в Дзержинском районе.

По предварительной информации, 32-летний водитель мотоцикла «Сузуки» и 63-летняя велосипедистка врезались друг в друга.

В полиции показали кадры с места аварии, на которых видно, что оба транспорта отлетели по сторонам. Также снимки сделали очевидцы происшествия, фотографиями они поделились в одном из городских пабликов.

«Проезжал, девушка лежала в сознании, видимо, сотряс, скорую ждали!» — написал ярославец в комментариях.

«Кто в кого влетел — непонятно», — задалась вопросом жительница города.

Велосипед откинуло в сторону | Источник: УМВД России по Ярославской области / MaxВелосипед откинуло в сторону | Источник: УМВД России по Ярославской области / Max
Велосипедистке потребовалась помощь медиков | Источник: Жесть Ярославль / vk.comВелосипедистке потребовалась помощь медиков | Источник: Жесть Ярославль / vk.com
Мотоцикл улетел на проезжую часть | Источник: УМВД России по Ярославской области / MaxМотоцикл улетел на проезжую часть | Источник: УМВД России по Ярославской области / Max
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Водителю мотоцикла госпитализация не потребовалась | Источник: Жесть Ярославль / vk.comВодителю мотоцикла госпитализация не потребовалась | Источник: Жесть Ярославль / vk.com

В УМВД России по Ярославской области рассказали, что в результате ДТП пострадали оба. Мотоциклисту было назначено амбулаторное лечение, велосипедистку госпитализировали на машине скорой помощи.

«Обстоятельства происшествия устанавливаются полицейскими», — добавили в ведомстве.

Ранее в ДТП с перевернувшейся машиной в Ярославской области пострадал ребенок.

Стали участником или очевидцем происшествия? Пишите в редакцию 76.RU, мы есть в Telegram, «Вконтакте», MAX и «Одноклассниках».

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Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
ДТП Авария Мотоциклист Велосипедист Столкновение
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Комментарии
32
Гость
18 часов
Правило простое. Хотя его и нет в ПДД. Увидел велосипедиста, - тормози и опережай его на максимальном интервале.
Гость
22 часа
Мотоциклистов давно пора урезонить.По ночам спать не дают ,носятся как угорели,и мешают слушать небо не летит ли где...
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Гость
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