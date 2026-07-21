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Экономика Кризис-2026 Мнение Нужно переводить чиновников на удаленку из-за дефицита бензина — мнение экономиста

Нужно переводить чиновников на удаленку из-за дефицита бензина — мнение экономиста

В некоторых регионах уже рекомендовали дистанционный режим для экономии бензина

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Уфимец дождался очереди на АЗС | Источник: Булат Салихов / UFA1.RUУфимец дождался очереди на АЗС | Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Уфимец дождался очереди на АЗС

Источник:
Булат Салихов / UFA1.RU

В Сибири власти призвали компании переводить сотрудников на удаленную работу, чтобы сократить расход топлива. Правительство Новосибирской области выпустило соответствующую рекомендацию, в Томской области чиновникам предложили проводить совещания онлайн. В Уфе, где топливный кризис ощущается особенно остро, подобная практика также может быть введена, считает экономист Рустем Шайахметов. Но пока власти молчат на эту тему.

​Рустем Шайахметов​Рустем Шайахметов
​Рустем Шайахметов
Колумнист

«Вполне вероятно, потому что проблема с топливом стала критичной. Люди вынуждены часами стоять за топливом и, само собой, передвижение по городу стало проблематичным», — считает Рустем Шайахметов.

Однако эксперт полагает, что даже при сокращении поездок это не окажет серьезного влияния на рынки, поскольку доля таких расходов невелика. Но переход на удаленку, по крайней мере, облегчит положение чиновников, которым теперь, чтобы заправиться, приходится либо очень рано вставать, либо терять время в многочасовых очередях.

«Моя жена сегодня выехала в полшестого утра и полчаса стояла на заправке. Эти очереди нервируют, тем более на многих заправках топлива просто нет, хотя каждый шестой литр бензина в России производится именно в Башкирии», — поделился Шайахметов.

При этом экономист считает, что острый дефицит можно было бы предотвратить.

«Я считаю, у нас есть стратегические запасы, которые можно распечатывать и нивелировать эти процессы. В целом мощности заводов, даже с учетом всех обстоятельств, достаточны, чтобы переработать, выпустить бензин. Эту нефть из стратегических запасов можно распечатать и тут же направлять. Вот этого оперативного реагирования со стороны власти, к сожалению, не видно», — говорит Рустем Шайахметов.

К слову, в Ставрополе властям рекомендовали пересесть на велосипеды. Шайахметов считает, что в подобной логике есть рациональное зерно, однако в целом по России такая практика пока не прижилась.

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Мнение автора может не совпадать с мнением редакции
Лейсан ЗагитоваЛейсан Загитова
Лейсан Загитова
Журналист UFA1.RU
Бензин Топливо АЗС Дефицит бензина Топливный кризис Работа на удаленке
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