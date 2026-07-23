Что делать во время атаки БПЛА: памятка для ярославцев

В Ярославской области участились угрозы атаки БПЛА. Об этом регулярно предупреждают жителей с помощью сирен и оповещений в соцсетях.
В такие моменты главное — сохранять спокойствие и знать, что делать дальше.
Мы собрали памятку для ярославцев о том, где искать информацию и ответы на вопросы в период беспилотной или ракетной опасности в регионе.
- Где следить за угрозой беспилотников
- Что означает вой сирен при атаках БПЛА
- Что делать, если включили сирены
- Чем отличается беспилотная, ракетная и авиационная опасности
- Если вы увидели БПЛА
- Что делать при обнаружении фрагментов беспилотников
- Что положить в «тревожный чемоданчик»
- Где узнать адреса укрытий в Ярославле
Где следить за угрозой беспилотников
соцсети губернатора Ярославской области Михаила Евраева (MAX, Вконтакте, Telegram);
Max-канал РСЧС по Ярославской области;
мобильное приложение «МЧС России». Приложение можно скачать бесплатно, в нем предусмотрена рассылка уведомлений;
федеральные каналы и радиостанции. При угрозе атаки на ТВ выводят предупреждение (Первый канал, «Россия 1», «Россия» 24), также задействованы 28 радиоканалов FM-диапазона (в том числе «Европа Плюс», «Авторадио»).
Подпишитесь на удобные вам ресурсы и включите уведомления.
Что означает вой сирен при атаках БПЛА
Сирены включают для привлечения внимания населения при непосредственной угрозе нападения с применением беспилотных авиационных систем. Это может быть сигнал о «Беспилотной опасности», «Авиационной опасности» или «Ракетной опасности».
«Такой сигнал означает, что в регионе или рядом с ним зафиксирована потенциальная опасность, а службы переведены в режим повышенной готовности», — ранее комментировали в правительстве.
Что делать, если включили сирены
Если вы находитесь на улице — покиньте открытые участки, постарайтесь укрыться в ближайших зданиях;
В помещениях важно зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи;
Отойдите от окон на безопасное расстояние, постарайтесь находиться в комнатах со сплошными стенами.
Ждите отбоя сигнала об опасности.
Сохраняйте спокойствие: холодный рассудок позволит оперативно принимать решения.
Чем отличается беспилотная, ракетная и авиационная опасности
По информации Министерства региональной безопасности (МРБ) Ярославской области, предупреждения говорят о потенциальной угрозе атаки с воздуха самолетами, ракетами или беспилотниками, приближающихся к границам региона.
«Беспилотная опасность» — угроза поражения от беспилотных летательных аппаратов.
«Авиационная опасность» — угроза поражения от пилотируемых воздушных судов.
«Ракетная опасность» — угроза поражения ракетами.
Если вы увидели БПЛА
Если вы заметили в небе беспилотный летательный аппарат, нужно сообщить об этом по единому номеру экстренных служб 112.
«Опишите диспетчеру, где, во сколько и в каком направлении двигался дрон. Это позволит специалистам быстро отреагировать и принять необходимые меры. Помните, своевременный звонок может предотвратить опасность. Номер 112 работает круглосуточно», — сообщали в МРБ.
Что делать при обнаружении фрагментов беспилотников
При обнаружении фрагментов БПЛА не приближайтесь к ним, рядом с ними не пользуйтесь телефонами.
Отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите об их местонахождении по телефону 112.
Что положить в «тревожный чемоданчик»
«Тревожный чемоданчик» — базовый набор вещей для выживания в экстремальных ситуациях до прибытия спасателей или до безопасной эвакуации из зоны ЧС, в том числе — при землетрясении, наводнении, пожаре и так далее.
Спасатели говорят: вероятность использования «тревожного чемоданчика» в мегаполисе и не в сейсмоопасном регионе низка. В таком случае рекомендуется иметь под рукой комплект «первой необходимости» — компактный набор, который не занимает много места.
Туда стоит сложить документы. А также предметы первой необходимости.
Складывать предметы в рюкзак советуют по правилу: легкие предметы и предметы первой необходимости — аптечка, фонарик, нож и тому подобное лучше класть наверх или в карманы. Сменное белье и еду — на дно.
Где узнать адреса укрытий в Ярославле
Информацию о местах укрытия при объявлении сигнала «Беспилотная опасность» можно получить в учебно-консультационных пунктах по гражданской обороне.
Заволжский район:
ДК «Энергетик», ул. Клубная, д. 19 тел.50-24-85 (доб. 104), 50-22-28 (доб. 104);
опорный пункт полиции, проспект Машиностроителей, д. 24 тел. 31-25-00, 79-33-54;
опорный пункт полиции, ул. Космонавтов, д. 15 тел. 31-25-00, 79-33-54;
районная администрация, проспект Авиаторов, д. 74А тел. 40-97-52;
ДК «Гамма», микрорайон Резинотехника, ул. Спартаковская, д. 7 тел. 38-46-55.
Красноперекопский район:
ДК «Нефтяник», Московский проспект, д. 92 тел. 47-89-88;
ДК «Красный Перекоп», ул. Стачек, д. 53 тел. 74-65-18;
опорный пункт полиции, ул. Бахвалова, д. 1Г тел. 31-25-00, 79-33-54.
Фрунзенский район:
ДК «Радий», Липовая гора, ул. Щепкина, д. 8 тел. 46-61-51;
опорный пункт полиции, Липовая гора, Индустриальный переулок, д. 1/25 тел. 31-25-00, 79-33-54;
ДК «Судостроитель», мкрн Дядьково, ул. Театральная, д. 21 тел. 46-44-87;
районной администрации, Московский проспект, д. 107 тел. 40-92-40;
ЖК «Магистраль», Суздальское шоссе, д. 1 тел. 40-97-45;
опорный пункт полиции, Московский проспект, д. 61А тел. 31-25-00, 79-33-54.
Кировский и Ленинский районы:
опорный пункт полиции, ул. Большая Октябрьская, д. 36 тел. 31-25-00, 79-33-54;
опорный пункт полиции, ул. Свободы, д. 78 тел. 31-25-00, 79-33-54;
опорный пункт полиции, ул. Жукова, д. 33 тел. 31-25-00, 79-33-54;
ДК «Строитель», ул. Кудрявцева, д. 28 тел. 73-29-11;
ДК им. А. М. Добрынина, проспект Ленина, д. 24А тел. 75-74-59;
территориальная администрация Кировского и Ленинского районов, ул. Советская, д. 80 тел. 40-90-00;
Дзержинский район:
опорный пункт полиции, ул. Урицкого, д. 49 тел. 31-25-00, 79-33-54;
опорный пункт полиции, ул. Труфанова, д. 30к2 тел. 31-25-00, 79-33-54;
опорный пункт полиции, ул. Волгоградская, д. 43 тел. 31-25-00, 79-33-54;
районная администрация, Ленинградский проспект, д. 50 тел. 40-94-03.
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