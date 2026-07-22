НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+23°C

Сейчас в Ярославле
Погода+23°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +23

2 м/c,

сев.

 751мм 50%
Подробнее
3 Пробки
USD 78,40
EUR 89,44
Афиша на выходные
Арест экс-транспортника
Здесь был Пушкин
Убил кошку
ЦБ снизил ключевую ставку
Жертвы на воде
Заметили онаниста
Афиша на неделю
Страна и мир Атаки БПЛА Когда нормализуют работу Wildberries после атаки дронов и что сейчас с заказами — главные заявления Татьяны Ким

Когда нормализуют работу Wildberries после атаки дронов и что сейчас с заказами — главные заявления Татьяны Ким

Глава компании прояснила ситуацию с товарами после налета беспилотников

224
В Wildberries рассказали о работе логистических центров | Источник: Екатерина Тычинина / 74.RUВ Wildberries рассказали о работе логистических центров | Источник: Екатерина Тычинина / 74.RU

В Wildberries рассказали о работе логистических центров

Источник:
Екатерина Тычинина / 74.RU

Wildberries перестраивает свои логистические процессы, чтобы обеспечить клиентов заказами после того, как несколько складов маркетплейса пострадали от ударов беспилотников. Пострадавшим селлерам начнут выплачивать компенсации. Об этом сообщила основатель компании Татьяна Ким.

«Всё, что есть на витрине (в приложении маркетплейса), доступно к заказу. Наша логистическая инфраструктура позволяет нам перестроить процессы так, чтобы пользоваться Wildberries было по-прежнему легко и удобно», — сказала ТАСС предприниматель.

Уже сегодня первые 88 тысяч предпринимателей получат первую финансовую помощь. Татьяна Ким уточнила, что в настоящий момент компания работает над мерами поддержки для предпринимателей среднего звена.

«И для тех предпринимателей, которые находятся у нас на индивидуальных условиях — это в основном крупные продавцы и крупные производители — дорабатываем немножко другой пакет мер, потому что понятно, что на них приходятся все основные продажи на нашей площадке», — отметила глава маркетплейса.

Ким заявила, что все складские комплексы компании застрахованы, однако действующие страховые полисы не включают покрытие ущерба от террористических актов и атак беспилотных летательных аппаратов. В связи с этим Wildberries выступает за разработку системного решения в сфере страхования от подобных рисков, так как для бизнеса это становится насущной необходимостью.

Помимо этого, компания предпринимает меры для обеспечения безопасности своих сотрудников и минимизации последствий инцидента, отметила Ким. Она добавила, что пострадавшие предприниматели получат финансовую поддержку от крупнейших российских банков.

Среди пострадавших от удара складов уже в ближайшее время возобновит работу находящийся в Тамбовской области. По остальным объектам идут устранение последствий и оценка ущерба, рассказала Татьяна Ким. Работа сервиса Wildberries по вывозу товаров будет нормализована в течение суток. Партнеры маркетплейса могут увидеть остатки своей продукции на площадке.

Утром 22 июля стало известно о налете БПЛА на склады в Краснодаре и Невинномысске. Оба логистических центра были эвакуированы. На Кубани медицинская помощь потребовалась 10 сотрудникам склада. В Ставропольском крае власти заявили о пяти пострадавших в результате атаки.

Ранее, 18 июля, произошла первая с начала СВО атака БПЛА на склады маркетплейса. В Подмосковье пострадал логистический центр в Электростали — он был вторым по величине в стране, его площадь составляла 250 тысяч квадратных метров. В ближайшее время Wildberries возобновит ночную работу складов «Коледино», «Новоколедино» и «Сынково».

ПО ТЕМЕ
Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Атака БПЛА Wildberries
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
22 июля, 23:08
давеча то прочитал что 28% от общего количества складов вб пострадало в результате атак. наверное это очень серьезная цифра
Я тебя вижу

Достижения

Свой среди своих

Свой среди своих

Зарегистрироваться на сайте

Твой первый

Твой первый

Написать первый комментарий

Первая десятка

Первая десятка

Написать 10 комментариев

22 июля, 22:34
тоесть склады испарились---заговорила по другому, а что же раньше про другую страну молчала???????????
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Журналист перестал платить за мобильный интернет — почему и как изменилась его жизнь
Андрей Бирюков
Корреспондент UFA1.RU
Мнение
«Когда звучали сирены, большинство сладко дремало на лежаках»: туристка — об отдыхе на Черном море, дороге и заправках
Нонна Оганесян
Мнение
«Увидим горькие слезы Месси в финале». Спортивный обозреватель — о том, кто выиграет чемпионат мира 2026 года
Дмитрий Бондарев
Корреспондент MSK1.RU
Мнение
«Деды-соперники бесповоротно прекрасны»: почему фильм «На деревню дедушке 2» — это милота на один раз
Надежда Губарь
Мнение
«Пять минут до центра — если вы голубь». Как вычислить мошенников при посуточной аренде квартир — личный опыт
Любовь Никитина
Автор мнения
Рекомендуем