Когда нормализуют работу Wildberries после атаки дронов и что сейчас с заказами — главные заявления Татьяны Ким

В Wildberries рассказали о работе логистических центров Источник: Екатерина Тычинина / 74.RU

Wildberries перестраивает свои логистические процессы, чтобы обеспечить клиентов заказами после того, как несколько складов маркетплейса пострадали от ударов беспилотников. Пострадавшим селлерам начнут выплачивать компенсации. Об этом сообщила основатель компании Татьяна Ким.

«Всё, что есть на витрине (в приложении маркетплейса), доступно к заказу. Наша логистическая инфраструктура позволяет нам перестроить процессы так, чтобы пользоваться Wildberries было по-прежнему легко и удобно», — сказала ТАСС предприниматель.

Уже сегодня первые 88 тысяч предпринимателей получат первую финансовую помощь. Татьяна Ким уточнила, что в настоящий момент компания работает над мерами поддержки для предпринимателей среднего звена.

«И для тех предпринимателей, которые находятся у нас на индивидуальных условиях — это в основном крупные продавцы и крупные производители — дорабатываем немножко другой пакет мер, потому что понятно, что на них приходятся все основные продажи на нашей площадке», — отметила глава маркетплейса.

Ким заявила, что все складские комплексы компании застрахованы, однако действующие страховые полисы не включают покрытие ущерба от террористических актов и атак беспилотных летательных аппаратов. В связи с этим Wildberries выступает за разработку системного решения в сфере страхования от подобных рисков, так как для бизнеса это становится насущной необходимостью.

Помимо этого, компания предпринимает меры для обеспечения безопасности своих сотрудников и минимизации последствий инцидента, отметила Ким. Она добавила, что пострадавшие предприниматели получат финансовую поддержку от крупнейших российских банков.

Среди пострадавших от удара складов уже в ближайшее время возобновит работу находящийся в Тамбовской области. По остальным объектам идут устранение последствий и оценка ущерба, рассказала Татьяна Ким. Работа сервиса Wildberries по вывозу товаров будет нормализована в течение суток. Партнеры маркетплейса могут увидеть остатки своей продукции на площадке.

Утром 22 июля стало известно о налете БПЛА на склады в Краснодаре и Невинномысске. Оба логистических центра были эвакуированы. На Кубани медицинская помощь потребовалась 10 сотрудникам склада. В Ставропольском крае власти заявили о пяти пострадавших в результате атаки.