Военный самолет упал в Подмосковье: он рухнул во время взлета

Пилот успел катапультироваться Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Военный самолет потерпел крушение в районе села Луцино в Подмосковье. Об этом сообщили Минобороны России.

«Двадцать третьего июля текущего года в Московской области при выполнении взлета потерпел аварию учебно-боевой самолет. Самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет. Предварительная причина аварии — техническая неисправность авиационной техники», — говорится в сообщении ведомства.

Этот полет был тренировочным, воздушное судно не несло на себе вооружения. По информации «Коммерсанта», это был истребитель Су-57. Пилот успел катапультироваться, угрозы его жизни нет. Во время инцидента никто не пострадал.

Как сообщает Telegram-канал «112», самолет упал в районе Москвы-реки. По словам местных жителей, пилоты сумели увести борт в поле от Звенигорода, в сторону от жилых домов.