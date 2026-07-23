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Происшествия Военный самолет упал в Подмосковье: он рухнул во время взлета

Военный самолет упал в Подмосковье: он рухнул во время взлета

Возбуждено уголовное дело

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Пилот успел катапультироваться | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUПилот успел катапультироваться | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Пилот успел катапультироваться

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Военный самолет потерпел крушение в районе села Луцино в Подмосковье. Об этом сообщили Минобороны России.

«Двадцать третьего июля текущего года в Московской области при выполнении взлета потерпел аварию учебно-боевой самолет. Самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет. Предварительная причина аварии — техническая неисправность авиационной техники», — говорится в сообщении ведомства.

Этот полет был тренировочным, воздушное судно не несло на себе вооружения. По информации «Коммерсанта», это был истребитель Су-57. Пилот успел катапультироваться, угрозы его жизни нет. Во время инцидента никто не пострадал.

Как сообщает Telegram-канал «112», самолет упал в районе Москвы-реки. По словам местных жителей, пилоты сумели увести борт в поле от Звенигорода, в сторону от жилых домов.

На месте работают оперативные службы. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил полетов или подготовки к ним. Помимо СКР, в причинах ЧП будут разбираться военные эксперты и комиссия Минобороны.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Самолет Военный Крушение
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Комментарии
21
Гость
16 часов
а што он там делал, за бпла гонялся как сегодня в башкирии?
Гость
18 часов
Су-57 лучший в мире самолет. Жаль, что их у нас пока немного.
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Гость
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