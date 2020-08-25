«Бешенство проявилось на пятом уколе»: в Тутаеве женщина умерла после укуса лисы

В Ярославской области умерла 78-летняя женщина, которую 1 июля укусила бешеная лиса. Тогда жертвами животного стали пять человек, лиса бросалась на людей в посёлке Фоминское Тутаевского района.

После укуса лисы женщина не сразу обратилась к врачу. Об этом на заседании областной думы рассказал директор регионального Департамента ветеринарии Александр Чавгун.

— Женщина поздно обратилась за помощью. После пятого укола у неё проявилась клиника бешенства, — уточнили в ярославской облдуме.

Напомним, тогда лиса покусала двух мужчин и трёх женщин. Бешеную лисицу отловила охотничья собака.