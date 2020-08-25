«Бешенство проявилось на пятом уколе»: в Тутаеве женщина умерла после укуса лисы

В Ярославской области женщина умерла от бешенства
В Ярославской области умерла 78-летняя женщина, которую 1 июля укусила бешеная лиса. Тогда жертвами животного стали пять человек, лиса бросалась на людей в посёлке Фоминское Тутаевского района.
После укуса лисы женщина не сразу обратилась к врачу. Об этом на заседании областной думы рассказал директор регионального Департамента ветеринарии Александр Чавгун.
— Женщина поздно обратилась за помощью. После пятого укола у неё проявилась клиника бешенства, — уточнили в ярославской облдуме.
Напомним, тогда лиса покусала двух мужчин и трёх женщин. Бешеную лисицу отловила охотничья собака.
— В оперативном порядке на место происшествия выехал егерь, — сообщил заместитель председателя комитета охраны животного мира Департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Владимир Сафонов. — К моменту приезда животное было отловлено охотничьей собакой.
Специалисты напомнили, что главное правило поведения при встрече с обитателями леса — не приближаться к животному. Часто из-за любопытства люди пытаются погладить или покормить дикое животное, другие хотят с ним сфотографироваться. Это всегда огромный риск для человека. Следует избегать контакта с животным.
О появлении животного в населенном пункте следует незамедлительно сообщать специалистам по телефону горячих линий: (4852) 78–61–62, 40–19–15, 8 920 142–30–66, либо в полицию по телефону 102 или по единому номеру телефона экстренных служб 112.