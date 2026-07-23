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Происшествия Сотни дронов атаковали Россию — есть погибшие, среди них — ребенок. Главное о ночных налетах

Сотни дронов атаковали Россию — есть погибшие, среди них — ребенок. Главное о ночных налетах

Ударам подверглись 18 регионов

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За ночь над Россией уничтожили 223 беспилотника самолетного типа (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RUЗа ночь над Россией уничтожили 223 беспилотника самолетного типа (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

За ночь над Россией уничтожили 223 беспилотника самолетного типа (фото носит иллюстративный характер)

Источник:

Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Беспилотники ударили по России в ночь с 22 на 23 июля. К сожалению, атаку пережили не все. Всё, что известно о последствиях ночных налетов, собрали в одном материале.

Во время удара по Крыму погиб один человек, еще четверо получили ранения. Среди пострадавших — дети, сообщил глава региона Сергей Аксенов в MAX.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего. Желаю пострадавшим скорейшего выздоровления. Правительство республики окажет семьям всю необходимую помощь и поддержку», — написал Аксенов.

В Воронежской области тоже не обошлось без серьезных последствий. Опасность новых атак во всей области сохраняется, отметил в Telegram-канале губернатор Александр Гусев.

«Силы ПВО всю ночь отражали вражескую атаку на гражданские объекты. К сожалению, у нас есть пострадавшие и серьезные последствия», — написал он в своем Telegram-канале.

В результате атак погиб трехлетний ребенок. Его родители пострадали. Также во время удара ранило еще одного человека.

В Шебекинском округе Белгородской области погиб мирный житель. Еще один человек получил ранения.

«В селе Первое Цепляево FPV-дрон ударил по „Газели“. В результате полученных травм мужчина скончался на месте. Выражаем соболезнования семье погибшего», — сообщили в оперативном штабе региона в Telegram-канале.

Раненый мужчина в тяжелом состоянии госпитализирован. Ему оказывают всю необходимую помощь.

В Ульяновской области атаке подвергся объект топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Об этом сообщил губернатор Алексей Русских. В настоящее время на месте происшествия работают спецслужбы.

«Вражескими БПЛА атакован объект ТЭК в Новоспасском районе. На месте работают спецслужбы», — подчеркнул глава региона в своем Telegram-канале.

За ночь над Россией уничтожили 223 беспилотника самолетного типа. Дроны сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тверской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Республики Крым, Республики Татарстан и над акваторией Азовского моря, сообщили в Минобороны РФ.

Обновлено 11:15 (мск): Еще один человек погиб и еще один ранен в результате удара по Крыму, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

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Комментарии
25
Гость
21 час
Предателей дофига так то
Гость
23 июля, 13:47
как обычно в шоке с наших людей, такое горе, они бред пишут
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Гость
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