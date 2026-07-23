Как правильно заваривать и пить чай, чтобы расслабиться: гуру чайных церемоний раскрыл секрет

Как проводят традиционную чайную церемонию, смотрите в видео Источник: Кристина Полевая / 29.RU

Ярослав Васильев — проводник в мир чаепития. 36-летний архангелогородец строит бизнес на хобби. Он мастер чайных церемоний. Мы спросили у Ярослава, как правильно заваривать чай и в чем разница между листовым напитком в пакетиках и традиционным китайским напитком.

Технология — многоступенчатый ритуал. Сначала посуда прогревается кипятком, затем «пробуждается» аромат сухих листьев, и только после обязательного промывания начинается первая заварка. Правильно пить китайский чай короткими проливами — залил на 5–10 секунд и слил. И с каждым разом вкус напитка отличается.

«Мой чай — только с кипятком, — шутит Ярослав. — Хороший чай выдерживает от трех до бесконечности проливов, но в среднем — пять. Это около литра напитка».

На столе мастера не просто чайник, а пиала с крышкой, которая называется гайвань, в ней заваривают напиток. Рядом «чаша справедливости» — эта утварь нужна, чтобы напиток равномерно смешался.

Ярослав объясняет чай — это листья одного растения: камелии китайской. Сорт и цена зависят от того, какой именно лист собрали и как его обработали, то есть как его помяли, пропарили или высушили на солнце.

«В магазинах чай для массового потребления: с массовых плантаций, где машинный сбор и потом листья сортируются — покрасивее, покрупнее идет в один набор, поменьше — в другой. А вот вся пыль, которая остается, идет в чайные пакетики, это безотходное производство. Пыль, мелкая крошка — это тоже чай, плюс он всегда быстро заварится, даст какой-то цвет, вкус. Чайный пакетик тоже даст определенный заряд бодрости, эффект, настроение, но на короткое время», — объясняет предприниматель.