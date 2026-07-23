НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+23°C

Сейчас в Ярославле
Погода+23°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +22

3 м/c,

сев.

 751мм 50%
Подробнее
3 Пробки
USD 78,40
EUR 89,44
Афиша на выходные
Арест экс-транспортника
Здесь был Пушкин
Убил кошку
ЦБ снизил ключевую ставку
Жертвы на воде
Заметили онаниста
Афиша на неделю
Страна и мир «Госуслуги» хотят превратить в новую соцсеть: что там будет

«Госуслуги» хотят превратить в новую соцсеть: что там будет

Доработать площадку хотят к 2035 году

394
Портал может стать универсальной платформой | Источник: Мария Ленц / NGS24.RUПортал может стать универсальной платформой | Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Портал может стать универсальной платформой

Источник:

Мария Ленц / NGS24.RU

Портал «Госуслуги» хотят превратить в многофункциональную цифровую платформу, где можно будет не только получать государственные услуги, но и общаться и решать повседневные задачи. Основным новшеством станет разработка социальной сети на портале, включающей ленту публикаций и возможности для создания сообществ.

«У „Госуслуг“ есть важное преимущество — каждый пользователь надежно верифицирован. За счет этого появляется возможность максимально защищенного взаимодействия между людьми, бизнесом и государственными органами», — рассказали в пресс-службе курирующего развитие портала вице-премьера Дмитрия Григоренко «Известиям».

Среди приоритетных направлений — разработка соцсети, где можно будет читать новости и общаться в разных группах по интересам или по месту жительства. Также будут семейные сервисы: защищенные чаты для родственников, общий календарь событий и возможность оформлять государственные услуги для близких.

Вместе с этим в экосистему «Госуслуг» хотят внедрить агрегатор культурных, спортивных, туристических и волонтерских мероприятий. Участники смогут создавать события, приглашать знакомых, получать индивидуальные советы и участвовать в программе достижений с наградами и подарками от партнеров платформы. Так, портал может стать универсальной платформой, объединяющей госуслуги, бытовые сервисы и коммуникационные функции.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Соцсеть Госуслуги Правительство Интернет
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
11
Гость
23 июля, 11:30
Зачем мешать мух с котлетами? Госуслуги - отдельно, там только официальная информация без разрешения доступа к мессенджерами и сетям. Соцсети и мессенджеры отдельно. Меня и старые вполне устраивали, верните их и все!
Гость
23 июля, 11:06
На дурака не нужен нож, ему с три короба наврешь и делай с ним что хошь.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Когда звучали сирены, большинство сладко дремало на лежаках»: туристка — об отдыхе на Черном море, дороге и заправках
Нонна Оганесян
Мнение
«Части черепа просто не было»: студентка рассказала, как вернулась к жизни после ДТП, комы и трепанации
Алиса Алехина
Мнение
«Деды-соперники бесповоротно прекрасны»: почему фильм «На деревню дедушке 2» — это милота на один раз
Надежда Губарь
Мнение
«Пять минут до центра — если вы голубь». Как вычислить мошенников при посуточной аренде квартир — личный опыт
Любовь Никитина
Автор мнения
Мнение
«Увидим горькие слезы Месси в финале». Спортивный обозреватель — о том, кто выиграет чемпионат мира 2026 года
Дмитрий Бондарев
Корреспондент MSK1.RU
Рекомендуем