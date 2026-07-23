«Госуслуги» хотят превратить в новую соцсеть: что там будет

Портал может стать универсальной платформой Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Портал «Госуслуги» хотят превратить в многофункциональную цифровую платформу, где можно будет не только получать государственные услуги, но и общаться и решать повседневные задачи. Основным новшеством станет разработка социальной сети на портале, включающей ленту публикаций и возможности для создания сообществ.

«У „Госуслуг“ есть важное преимущество — каждый пользователь надежно верифицирован. За счет этого появляется возможность максимально защищенного взаимодействия между людьми, бизнесом и государственными органами», — рассказали в пресс-службе курирующего развитие портала вице-премьера Дмитрия Григоренко «Известиям».

Среди приоритетных направлений — разработка соцсети, где можно будет читать новости и общаться в разных группах по интересам или по месту жительства. Также будут семейные сервисы: защищенные чаты для родственников, общий календарь событий и возможность оформлять государственные услуги для близких.