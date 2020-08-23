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Дом до сих пор сыпется. Что происходит после взрыва газа в Ярославле - хроника

На улице Батова обрушился подъезд 10-этажного дома

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Жителям взорвавшегося дома соболезнует весь город

Жителям взорвавшегося дома соболезнует весь город

21 августа около 19:17 в Ярославле взорвался дом №5 корпус 2 на улице Батова. Спустя двое суток после трагедии рядом со зданием лежит гора игрушек и цветов в память о погибших под завалами — двух женщинах и восьмилетнем мальчике.

Что будет с остальными жильцами дома и с самим зданием? Какая помощь нужна им сейчас? В этой хронике мы собираем всю официальную информацию, а также неофициальные данные и истории людей.

Анна Ёлкина
Вокруг дома оцепеление

Вокруг дома оцепеление

Вокруг дома круглосуточно дежурит Росгврадия, защищая здание от мародеров и любопытных, кто может пострадать от случайно отвалившегося куска стены.

Анна Ёлкина

Здесь мы сохраним ссылку на трансляцию, которую мы вели с первых минут трагедии, публикуя всю поступающую информацию.

Анна Ёлкина

Сегодня на месте трагедии побывала главный редактор 76.RU Ольга Прохорова, она показала в трансляции, что там происходит. До сих пор от здания что-то отваливается, а когда поднимается ветер, сквозь продырявленный взрывом дом раздаётся жуткий гул.

Анна Ёлкина

Что известно на 23 августа 15:00

Что известно к этому часу:

  • От взрыва бытового газа обрушились перекрытия с 6 по 1 этажи десятиэтажного здания.
  • 72 жильца из этого дома живут в гостинице «Которосль» и ждут помощи от властей (в том числе 20 детей).
  • Трое по-прежнему находятся в больнице.
  • Первые минуты после взрыва записал на видео мальчик Артемий, который самостоятельно спасся из здания. Он жил на десятом этаже подъезда, где рвануло.

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