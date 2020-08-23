Дом до сих пор сыпется. Что происходит после взрыва газа в Ярославле - хроника

21 августа около 19:17 в Ярославле взорвался дом №5 корпус 2 на улице Батова. Спустя двое суток после трагедии рядом со зданием лежит гора игрушек и цветов в память о погибших под завалами — двух женщинах и восьмилетнем мальчике.

Что будет с остальными жильцами дома и с самим зданием? Какая помощь нужна им сейчас? В этой хронике мы собираем всю официальную информацию, а также неофициальные данные и истории людей.