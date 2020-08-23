Дом до сих пор сыпется. Что происходит после взрыва газа в Ярославле - хроника

Вокруг дома круглосуточно дежурит Росгврадия, защищая здание от мародеров и любопытных, кто может пострадать от случайно отвалившегося куска стены.
Здесь мы сохраним ссылку на трансляцию, которую мы вели с первых минут трагедии, публикуя всю поступающую информацию.
Сегодня на месте трагедии побывала главный редактор 76.RU Ольга Прохорова, она показала в трансляции, что там происходит. До сих пор от здания что-то отваливается, а когда поднимается ветер, сквозь продырявленный взрывом дом раздаётся жуткий гул.
Что известно на 23 августа 15:00
Что известно к этому часу:
- От взрыва бытового газа обрушились перекрытия с 6 по 1 этажи десятиэтажного здания.
- Взрыв произошёл в квартире второго подъезда на четвёртом этаже, когда туда после долгого отсутствия вошла хозяйка. Это является основной версией произошедшего.
- Под завалами погибли бывший замдекана педуниверситета Елена Калошина, а также 8-летний малыш и его мама.
- 72 жильца из этого дома живут в гостинице «Которосль» и ждут помощи от властей (в том числе 20 детей).
- Трое по-прежнему находятся в больнице.
- Первые минуты после взрыва записал на видео мальчик Артемий, который самостоятельно спасся из здания. Он жил на десятом этаже подъезда, где рвануло.
- Ещё одну историю спасения рассказал внук женщины, которая жила на 6-м этаже. Она успела выскочить за секунду до того, как под ней рухнул пол.
- В Ярославле открыли пункты приёма гуманитарной помощи пострадавшим.
- В газовой службе рассказали о проверках в доме, которые проходили в начале этого года. И назвали, кто отказался проверять газовое оборудование.