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Город Атака БПЛА на Ярославль Завыли сирены: в Ярославской области объявлена беспилотная опасность

Завыли сирены: в Ярославской области объявлена беспилотная опасность

Власти сделали заявление

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В Ярославской области объявлена беспилотная опасность | Источник: читатель 76.RUВ Ярославской области объявлена беспилотная опасность | Источник: читатель 76.RU

В Ярославской области объявлена беспилотная опасность

Источник:

читатель 76.RU

Утром 23 июля в Ярославле завыли сирены. Губернатор региона Михаил Евраев сделал заявление о беспилотной опасности. Сообщение в его канале в MAX появилось в 9:15.

«Соблюдайте спокойствие. Если вы находитесь на улице — покиньте открытые участки, постарайтесь укрыться в ближайших зданиях. В помещениях важно зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи, отойти от окон на безопасное расстояние и стараться находиться в комнатах со сплошными стенами», — рассказал глава Ярославской области.

Учреждения региона работают в штатном режиме. Подразделения Министерства обороны и силовых ведомств ведут работу по отражению атаки. Жителей региона просят ждать отбоя сигнала «Беспилотная опасность».

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Также в связи с беспилотной опасностью перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с ЮЗОД.

«Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбирайте маршрут минуя этот участок», — обратился Михаил Евраев к жителям региона.

Также в аэропорту под Ярославлем в целях безопасности введены ограничения на полеты.

Обновление на 23 июля 10:24

В Ярославле снято перекрытие перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено.

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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Беспилотная опасность Губернатор Михаил Евраев
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Комментарии
88
Гость
20 часов
Опять фейки про бпла, никто не видел никто не слышал. Макс хоть заблокировали бы.
Гость
23 июля, 14:58
Густо тут поднавалили евра-боты: "губернатор заботится о нас", "наше ПВО лучшее", "здорово, что оповещения приходят в МАХ"
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Гость
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