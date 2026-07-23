Завыли сирены: в Ярославской области объявлена беспилотная опасность

В Ярославской области объявлена беспилотная опасность Источник: читатель 76.RU

Утром 23 июля в Ярославле завыли сирены. Губернатор региона Михаил Евраев сделал заявление о беспилотной опасности. Сообщение в его канале в MAX появилось в 9:15.

«Соблюдайте спокойствие. Если вы находитесь на улице — покиньте открытые участки, постарайтесь укрыться в ближайших зданиях. В помещениях важно зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи, отойти от окон на безопасное расстояние и стараться находиться в комнатах со сплошными стенами», — рассказал глава Ярославской области.

Учреждения региона работают в штатном режиме. Подразделения Министерства обороны и силовых ведомств ведут работу по отражению атаки. Жителей региона просят ждать отбоя сигнала «Беспилотная опасность».

Также в связи с беспилотной опасностью перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с ЮЗОД.

«Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбирайте маршрут минуя этот участок», — обратился Михаил Евраев к жителям региона.

Также в аэропорту под Ярославлем в целях безопасности введены ограничения на полеты.

Обновление на 23 июля 10:24