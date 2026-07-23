«Повторяем путь СССР». Как в России по секретным чертежам реставрируют единственный уцелевший космический корабль «Буран»

Так он выглядел до всех работ, во время транспортировки. Огромный фюзеляж возвышался над дорогой на 6,4 метра, что сильно усложнило его доставку по земле Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

В России начали масштабную реставрацию легендарного космического корабля «Буран». Буквально по сантиметру его обшивку обклеивают крохотными плитками — по уникальной советской задумке, они должны были защищать аппарат от высоких температур и радиации. Восстановлением первого в истории отечественной космонавтики многоразового орбитального шаттла сейчас занимаются специалисты крупного музейного комплекса. Зачем и как они возвращают «Бурану» первозданный вид — рассказывают наши коллеги из E1.RU.

Судьба «Бурана»

Официально космический корабль, который припарковали в музее в Верхней Пышме под Екатеринбургом, называется изделием 2.01 «Байкал». Он должен был стать третьим пилотируемым кораблем многоразовой транспортной космической системы.

Собирать его начали в рамках советской космической программы «Энергия — Буран», это был самый крупный космический проект в истории страны. К сожалению, как и многие другие важные программы, в 1993 году проект пришлось свернуть из-за недостатка финансирования. К тому моменту космолет был готов примерно на 50% — до полета, который был запланирован на 1994 год, оставалось совсем чуть-чуть.

Проект «Энергия — Буран» остановили после распада СССР Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Александр Строгонов, ведущий специалист по реставрации Музейного комплекса Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Космолет изначально предназначался для решения ряда оборонных задач: выведения на орбиту вокруг Земли различных космических объектов и их обслуживания. К примеру, для доставки модулей и персонала для сборки на орбите крупногабаритных сооружений и межпланетных комплексов; для возврата на Землю неисправных или выработавших свой ресурс спутников и многого другого.

Первый летный корабль программы — знаменитый «Буран» (изделие 1.01), совершил свой единственный полет 15 ноября 1988 года, а в 2002 году был полностью уничтожен — на него обрушилась крыша павильона. Второй летный экземпляр — «Буря» (изделие 1.02) в полетах не участвовал, его поместили на хранение на космодроме Байконур. Третий космический корабль «Байкал» с 5 августа 2024 года стал музейным экспонатом. Сейчас это единственный сохранившийся экземпляр в России.

«Буран» — это общее название всей советской космической программы, которое стало нарицательным для всех челноков. Реставрируемый сейчас корабль (изделие 2.01) должен был получить имя «Байкал», но из-за закрытия проекта его не успели достроить и переименовать на фюзеляже.

Посмотрите, как идет процесс реставрации «Бурана» Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU

Собирали как конструктор

Когда космолет привезли на Урал, он был в плачевном состоянии — не хватало деталей, местами корпус был смят, а кое-где он даже порос мхом и ржавчиной. Специалисты музея шаг за шагом очищали «Буран» и устанавливали недостающие элементы.

«Изначально корабль был получен в состоянии, можно сказать, машинокомплекта. Он был расстыкован: крыло отдельно, механизация, киль — всё было отдельно. Сейчас он уже внешне практически полностью соответствует изначальному проекту. Осталось закрепить небольшие внешние элементы, такие как сопла носовой части двигательной установки и сопла на блоке хвостовой части двигательной установки», — отмечает Александр Строгонов, ведущий специалист по реставрации в Музейном комплексе.

В музее не досчитались элементов шасси Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

В местах наибольшего нагрева в обшивке корабля использовалась черная плитка, она выдерживает более высокие температуры Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Один из люков будут использовать для экскурсий внутрь «Бурана», но гораздо позже Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Реставраторам пришлось не только устранять естественные разрушения, но и избавлять корпус от результатов переделки 15-летней давности. Тогда корабль пытались привести в порядок для участия в авиасалоне МАКС-2011 в Жуковском. Сделали запчасти из фанеры, покрасили корпус валиком — в музее от всего этого «тюнинга» избавились, чтобы зритель мог увидеть «Буран» таким, каким его задумывали инженеры.

Для работы по реставрации в музее используют всю возможную информацию: архивные снимки, видеозаписи, воспоминания советских ученых и сохранившиеся чертежи.

«Чертежи — вещь сложная: половина засекречена, половина могла бы быть рассекречена, но не рассекречена из-за бюрократии. Кое-что нам предоставляют люди, которые когда-то занимались проектом „Энергия — Буран“ на НПО „Молния“, а что-то приходится разрабатывать самим», — объясняет Александр Строгонов.

Для «Бурана» построили отдельный павильон Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Экспозиция посвящена истории освоения космоса Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

За полтора года специалисты восстановили основные части конструкции, вернули подвижность элементам: элевоны и тормозной щиток установили на свои места. Теперь щиток работает от электрического привода, а рулевые поверхности могут подниматься и опускаться с помощью гидравлики. В космос корабль отправлять не собираются, а вот эффектное шоу с его участием проводить будут.

Одним из самых сложных этапов реставрации была сборка оригинального шасси. После монтажа выяснилось, что не хватает половины силовых тяг, поэтому их изготовили заново. А после начали воссоздавать теплозащиту, для этого привлекли профессиональных реставраторов авиатехники.

Высотные работы

Обшивка «Байкала» за десятилетия простоя частично разрушилась — крошечные керамические плитки отлетели, а сохранившиеся местами побились. Чтобы восстановить покрытие, реставраторы сначала отсняли корабль со всех сторон, затем отсканировали и получили точную 3D-модель. По ней изготовили недостающие плитки — с учетом многочисленных изгибов космолета.

«Каждая задача по этому экспонату была уникальной и до этого никем не выполнялась, нам всё приходилось изготавливать с нуля: проектирование, сканирование. По сути, мы сейчас повторяем путь Советского Союза, только у нас нет трехсот предприятий, которые выпускали запчасти для „Бурана“. Есть только один музей и одна компания-реставратор», — говорит Александр Строгонов.

Место для каждой плитки подписано Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Реставраторы по одному клеят элементы теплозащиты Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Теплозащита «Бурана» состояла из 39 тысяч уникальных плиток, сделанных из сверхчистого кварцевого волокна. Для самых горячих зон (носа и кромок крыльев) использовали композитный материал «Гравимол» на основе углеродной ткани и карбида кремния. Часть этих плиток сохранилась, а недостающие сделали из современных композитных материалов — со стороны их сложно отличить от оригинала, разве что на ощупь и по звуку.

Интересно, что двух одинаковых плиток на «Буране» практически не найти — каждая имеет собственную геометрию. Чтобы ничего не перепутать при монтаже, все новые плитки пронумеровали и клеят их в точном соответствии со схемой.

«Ни одной плитки миллиметр в миллиметр там нет. Они либо одинаковы по ширине, но абсолютно разные по величине, либо имеют еще и загибы в разных плоскостях. Поэтому, если одну и ту же плитку даже повернуть боком, то вся раскладка дальше поползет, ничего на свои места не встанет», — объясняет реставратор Ренат Габитов.

Реставратор Ренат Габитов Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Работы проходят на высоте Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Обклеивать борт начали с самого сложного участка Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Обшивку начали клеить с самого сложного элемента — киля, он находится на высоте в пять этажей, так что реставраторам приходилось весь день спускаться и подниматься по лесам. За месяц они приклеили около 2000 плиток.

После киля реконструкция продолжится на левой боковине корабля. Ее восстановят в том виде, в котором «Буран» должен был выйти на орбиту. А вот правую часть трогать не станут — ее решили сохранить практически без изменений, чтобы посетители могли увидеть следы эксплуатации и многочисленных переделок, которые корабль пережил после распада Советского Союза, ведь это — важная часть его истории.

Некоторые элементы пришлось изготавливать с нуля Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Этот «Буран» никогда не видел космоса, но зато объехал пол-России. Его везли на Урал из города Медыни Калужской области. На транспортировку потратили месяц, при этом часть пути прошла по воде, еще часть — по трассам, где для космолета разгоняли встречные машины, снимали дорожные знаки и поднимали провода: провезти такой негабарит было очень непросто.

Посмотрите, как проходила разгрузка частей космического корабля после доставки в музей. Для «Бурана» построили отдельный павильон. Экспозиция в нем посвящена истории освоения космоса, первому в мире беспилотному полету и грандиозному проекту советской науки и техники — многоразовой транспортной космической системе «Энергия — Буран».

Выставочный центр открыт со вторника по воскресенье, стоимость взрослого билета — 700 рублей.