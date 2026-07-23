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Город Подробности «Повторяем путь СССР». Как в России по секретным чертежам реставрируют единственный уцелевший космический корабль «Буран»

«Повторяем путь СССР». Как в России по секретным чертежам реставрируют единственный уцелевший космический корабль «Буран»

Для восстановления легендарного космолета построили отдельный павильон, который уже открыт для экскурсий

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Так он выглядел до всех работ, во время транспортировки. Огромный фюзеляж возвышался над дорогой на 6,4 метра, что сильно усложнило его доставку по земле | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUТак он выглядел до всех работ, во время транспортировки. Огромный фюзеляж возвышался над дорогой на 6,4 метра, что сильно усложнило его доставку по земле | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Так он выглядел до всех работ, во время транспортировки. Огромный фюзеляж возвышался над дорогой на 6,4 метра, что сильно усложнило его доставку по земле

Источник:
Владислав Лоншаков / E1.RU

В России начали масштабную реставрацию легендарного космического корабля «Буран». Буквально по сантиметру его обшивку обклеивают крохотными плитками — по уникальной советской задумке, они должны были защищать аппарат от высоких температур и радиации. Восстановлением первого в истории отечественной космонавтики многоразового орбитального шаттла сейчас занимаются специалисты крупного музейного комплекса. Зачем и как они возвращают «Бурану» первозданный вид — рассказывают наши коллеги из E1.RU.

Судьба «Бурана»

Официально космический корабль, который припарковали в музее в Верхней Пышме под Екатеринбургом, называется изделием 2.01 «Байкал». Он должен был стать третьим пилотируемым кораблем многоразовой транспортной космической системы.

Собирать его начали в рамках советской космической программы «Энергия — Буран», это был самый крупный космический проект в истории страны. К сожалению, как и многие другие важные программы, в 1993 году проект пришлось свернуть из-за недостатка финансирования. К тому моменту космолет был готов примерно на 50% — до полета, который был запланирован на 1994 год, оставалось совсем чуть-чуть.

Проект «Энергия&nbsp;— Буран» остановили после распада СССР | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUПроект «Энергия&nbsp;— Буран» остановили после распада СССР | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Проект «Энергия — Буран» остановили после распада СССР

Источник:
Владислав Лоншаков / E1.RU
Александр Строгонов, ведущий специалист по реставрации Музейного комплекса | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUАлександр Строгонов, ведущий специалист по реставрации Музейного комплекса | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Александр Строгонов, ведущий специалист по реставрации Музейного комплекса

Источник:
Владислав Лоншаков / E1.RU

Космолет изначально предназначался для решения ряда оборонных задач: выведения на орбиту вокруг Земли различных космических объектов и их обслуживания. К примеру, для доставки модулей и персонала для сборки на орбите крупногабаритных сооружений и межпланетных комплексов; для возврата на Землю неисправных или выработавших свой ресурс спутников и многого другого.

Первый летный корабль программы — знаменитый «Буран» (изделие 1.01), совершил свой единственный полет 15 ноября 1988 года, а в 2002 году был полностью уничтожен — на него обрушилась крыша павильона. Второй летный экземпляр — «Буря» (изделие 1.02) в полетах не участвовал, его поместили на хранение на космодроме Байконур. Третий космический корабль «Байкал» с 5 августа 2024 года стал музейным экспонатом. Сейчас это единственный сохранившийся экземпляр в России.

«Буран» — это общее название всей советской космической программы, которое стало нарицательным для всех челноков. Реставрируемый сейчас корабль (изделие 2.01) должен был получить имя «Байкал», но из-за закрытия проекта его не успели достроить и переименовать на фюзеляже.

Посмотрите, как идет процесс реставрации «Бурана»

Источник:

Кирилл Кушнов / E1.RU

Собирали как конструктор

Когда космолет привезли на Урал, он был в плачевном состоянии — не хватало деталей, местами корпус был смят, а кое-где он даже порос мхом и ржавчиной. Специалисты музея шаг за шагом очищали «Буран» и устанавливали недостающие элементы.

«Изначально корабль был получен в состоянии, можно сказать, машинокомплекта. Он был расстыкован: крыло отдельно, механизация, киль — всё было отдельно. Сейчас он уже внешне практически полностью соответствует изначальному проекту. Осталось закрепить небольшие внешние элементы, такие как сопла носовой части двигательной установки и сопла на блоке хвостовой части двигательной установки», — отмечает Александр Строгонов, ведущий специалист по реставрации в Музейном комплексе.

В музее не досчитались элементов шасси | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUВ музее не досчитались элементов шасси | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

В музее не досчитались элементов шасси

Источник:
Владислав Лоншаков / E1.RU
В местах наибольшего нагрева в обшивке корабля использовалась черная плитка, она выдерживает более высокие температуры | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUВ местах наибольшего нагрева в обшивке корабля использовалась черная плитка, она выдерживает более высокие температуры | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

В местах наибольшего нагрева в обшивке корабля использовалась черная плитка, она выдерживает более высокие температуры

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

Один из люков будут использовать для экскурсий внутрь «Бурана», но гораздо позже | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUОдин из люков будут использовать для экскурсий внутрь «Бурана», но гораздо позже | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Один из люков будут использовать для экскурсий внутрь «Бурана», но гораздо позже

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

Реставраторам пришлось не только устранять естественные разрушения, но и избавлять корпус от результатов переделки 15-летней давности. Тогда корабль пытались привести в порядок для участия в авиасалоне МАКС-2011 в Жуковском. Сделали запчасти из фанеры, покрасили корпус валиком — в музее от всего этого «тюнинга» избавились, чтобы зритель мог увидеть «Буран» таким, каким его задумывали инженеры.

Для работы по реставрации в музее используют всю возможную информацию: архивные снимки, видеозаписи, воспоминания советских ученых и сохранившиеся чертежи.

«Чертежи — вещь сложная: половина засекречена, половина могла бы быть рассекречена, но не рассекречена из-за бюрократии. Кое-что нам предоставляют люди, которые когда-то занимались проектом „Энергия — Буран“ на НПО „Молния“, а что-то приходится разрабатывать самим», — объясняет Александр Строгонов.

Для «Бурана» построили отдельный павильон | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUДля «Бурана» построили отдельный павильон | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Для «Бурана» построили отдельный павильон

Источник:
Владислав Лоншаков / E1.RU
Экспозиция посвящена истории освоения космоса | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUЭкспозиция посвящена истории освоения космоса | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Экспозиция посвящена истории освоения космоса

Источник:
Владислав Лоншаков / E1.RU

За полтора года специалисты восстановили основные части конструкции, вернули подвижность элементам: элевоны и тормозной щиток установили на свои места. Теперь щиток работает от электрического привода, а рулевые поверхности могут подниматься и опускаться с помощью гидравлики. В космос корабль отправлять не собираются, а вот эффектное шоу с его участием проводить будут.

Одним из самых сложных этапов реставрации была сборка оригинального шасси. После монтажа выяснилось, что не хватает половины силовых тяг, поэтому их изготовили заново. А после начали воссоздавать теплозащиту, для этого привлекли профессиональных реставраторов авиатехники.

Высотные работы

Обшивка «Байкала» за десятилетия простоя частично разрушилась — крошечные керамические плитки отлетели, а сохранившиеся местами побились. Чтобы восстановить покрытие, реставраторы сначала отсняли корабль со всех сторон, затем отсканировали и получили точную 3D-модель. По ней изготовили недостающие плитки — с учетом многочисленных изгибов космолета.

«Каждая задача по этому экспонату была уникальной и до этого никем не выполнялась, нам всё приходилось изготавливать с нуля: проектирование, сканирование. По сути, мы сейчас повторяем путь Советского Союза, только у нас нет трехсот предприятий, которые выпускали запчасти для „Бурана“. Есть только один музей и одна компания-реставратор», — говорит Александр Строгонов.

Место для каждой плитки подписано | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUМесто для каждой плитки подписано | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Место для каждой плитки подписано

Источник:
Владислав Лоншаков / E1.RU
Реставраторы по одному клеят элементы теплозащиты | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUРеставраторы по одному клеят элементы теплозащиты | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Реставраторы по одному клеят элементы теплозащиты

Источник:
Владислав Лоншаков / E1.RU

Теплозащита «Бурана» состояла из 39 тысяч уникальных плиток, сделанных из сверхчистого кварцевого волокна. Для самых горячих зон (носа и кромок крыльев) использовали композитный материал «Гравимол» на основе углеродной ткани и карбида кремния. Часть этих плиток сохранилась, а недостающие сделали из современных композитных материалов — со стороны их сложно отличить от оригинала, разве что на ощупь и по звуку.

Интересно, что двух одинаковых плиток на «Буране» практически не найти — каждая имеет собственную геометрию. Чтобы ничего не перепутать при монтаже, все новые плитки пронумеровали и клеят их в точном соответствии со схемой.

«Ни одной плитки миллиметр в миллиметр там нет. Они либо одинаковы по ширине, но абсолютно разные по величине, либо имеют еще и загибы в разных плоскостях. Поэтому, если одну и ту же плитку даже повернуть боком, то вся раскладка дальше поползет, ничего на свои места не встанет», — объясняет реставратор Ренат Габитов.

Реставратор Ренат Габитов | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUРеставратор Ренат Габитов | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Реставратор Ренат Габитов

Источник:
Владислав Лоншаков / E1.RU
Работы проходят на высоте | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUРаботы проходят на высоте | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Работы проходят на высоте

Источник:
Владислав Лоншаков / E1.RU
Обклеивать борт начали с самого сложного участка | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUОбклеивать борт начали с самого сложного участка | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Обклеивать борт начали с самого сложного участка

Источник:
Владислав Лоншаков / E1.RU

Обшивку начали клеить с самого сложного элемента — киля, он находится на высоте в пять этажей, так что реставраторам приходилось весь день спускаться и подниматься по лесам. За месяц они приклеили около 2000 плиток.

После киля реконструкция продолжится на левой боковине корабля. Ее восстановят в том виде, в котором «Буран» должен был выйти на орбиту. А вот правую часть трогать не станут — ее решили сохранить практически без изменений, чтобы посетители могли увидеть следы эксплуатации и многочисленных переделок, которые корабль пережил после распада Советского Союза, ведь это — важная часть его истории.

Некоторые элементы пришлось изготавливать с нуля | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUНекоторые элементы пришлось изготавливать с нуля | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Некоторые элементы пришлось изготавливать с нуля

Источник:
Владислав Лоншаков / E1.RU

Этот «Буран» никогда не видел космоса, но зато объехал пол-России. Его везли на Урал из города Медыни Калужской области. На транспортировку потратили месяц, при этом часть пути прошла по воде, еще часть — по трассам, где для космолета разгоняли встречные машины, снимали дорожные знаки и поднимали провода: провезти такой негабарит было очень непросто.

Посмотрите, как проходила разгрузка частей космического корабля после доставки в музей. Для «Бурана» построили отдельный павильон. Экспозиция в нем посвящена истории освоения космоса, первому в мире беспилотному полету и грандиозному проекту советской науки и техники — многоразовой транспортной космической системе «Энергия — Буран».

Выставочный центр открыт со вторника по воскресенье, стоимость взрослого билета — 700 рублей.

Так павильон для огромного космолета выглядел в начале стройки | Источник: Музейный комплекс / TelegramТак павильон для огромного космолета выглядел в начале стройки | Источник: Музейный комплекс / Telegram

Так павильон для огромного космолета выглядел в начале стройки

Источник:

Музейный комплекс / Telegram

ПО ТЕМЕ
Ирина ШутькоИрина Шутько
Ирина Шутько
Видеопродюсер E1.RU
Буран Космический корабль Реконструкция Музей Верхняя Пышма
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Комментарии
21
Гость
23 июля, 15:26
Это остатки предыдущей развитой цивилизации , зуммерам не понять , для чего эта штука , и чего с ней делали.
Гость
23 июля, 15:01
Я насчитал семь ивработов. Хотя, скорее всего, это строчит один, подбрасывая темки какой ни будь алисе.
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Гость
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