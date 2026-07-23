Едем на отдых в Новороссийск: чем заняться в городе летом и как добраться — подробный путеводитель

В последнее время Новороссийск пользуется большой популярностью у туристов — и это несмотря на то, что город официально не считается курортом Источник: Екатерина Подымова / 93.RU

Несмотря на то, что Новороссийск — это не город-курорт, летом сюда приезжают туристы со всей страны. Здесь много гостиниц, отелей, пляжной инфраструктуры и красивых мест для прогулок. Наши коллеги из 93.RU составили подробный путеводитель по городу: как добраться и чем заняться, если вы приехали на несколько дней.

Как добраться до Новороссийска

В городе есть железнодорожный и автовокзал. Они находятся примерно в пяти километрах друг от друга — это не совсем удобно для туристов, планирующих пересадку. Однако добраться от одного вокзала до другого можно на общественном транспорте.

В Новороссийск удобнее всего добираться поездом. Из Москвы он идет примерно 21–22 часа, а цены начинаются от 4200 рублей и могут превышать 8000 рублей (в зависимости от даты и класса вагона). Из Санкт-Петербурга прямые поезда следуют дольше — около двух суток, а билет обойдется минимум в 5000–6000 рублей.

Стоимость билетов из Екатеринбурга варьируется от 6000 до 15 000 рублей. Ради экономии времени можно полететь на самолете до Краснодара или Геленджика, но оттуда в любом случае придется добираться с пересадкой: в Новороссийске нет аэропорта.

Через Краснодар и Геленджик

Можно долететь до Геленджика или Краснодара, а оттуда отправиться в Новороссийск на автобусе либо электричке. Стоимость проезда на пригородном поезде из кубанской столицы составляет чуть более 500 рублей. Также по этому маршруту ходят «Ласточки»: билет в одну сторону обойдется примерно в 1200 рублей, но при ранней покупке выйдет дешевле.

Из Краснодара до Новороссийска можно доехать на автобусе Источник: Екатерина Подымова / 93.RU

Между Краснодаром, Геленджиком и Новороссийском курсируют регулярные автобусы. Из Геленджика добраться до Новороссийска проще всего, но там нет железнодорожного вокзала, поэтому доехать получится только на машине или общественном транспорте. Путь займет около часа, а билет на автобус обойдется примерно в 300 рублей. Краснодар — самый удобный вариант для пересадки: поездка оттуда обычно занимает около 3–3,5 часа. Однако на машине или автобусе это время может увеличиться до 5 часов из-за пробок.

Куда сходить в городе

Новороссийск летом удобнее всего воспринимать как город для длинных прогулок, морского воздуха, вина, семейного отдыха и коротких выездов в окрестности.

Главная достопримечательность — набережная адмирала Серебрякова . По ней можно гулять несколько часов, береговая линия протяженностью около 5 километров соединяет «Малую Землю» с районом морского порта. На пути много памятников, арт-объектов, детских площадок, еще есть кафе, рестораны и отели. Вечером гулять там особенно хорошо — включается красивая подсветка, уже не так жарко и можно подышать свежим воздухом.

Центральная набережная Источник: Екатерина Подымова / 93.RU

Вдоль набережной находятся самые популярные пляжи города. В Новороссийске они только галечные — песка здесь нет. Выбор береговых зон довольно большой, и места достаточно для всех отдыхающих. На каждом пляже есть лежаки, тенты, раздевалки, туалеты, а также ларьки с мороженым и напитками. По вечерам на некоторых пляжах выставляют кресла и показывают фильмы через проектор.

Небольшой совет: если гуляете вечером у моря, обязательно захватите средство от комаров — здесь их очень много.

Парк Фрунзе

Не так давно его полностью обновили: теперь здесь обустроены современные аллеи, лавочки, фотозоны и пруд с карпами. Место находится у самого моря, поэтому сюда удобно заглянуть сразу после пляжа. Также в парке работает много аттракционов и открыто колесо обозрения.

Парк Фрунзе Источник: Екатерина Подымова / 93.RU

Парковая аллея

Вдоль улицы Советов тянется парковая аллея. Это зеленая зона в самом центре города протяженностью около километра, где даже в самый жаркий день прохладно из-за густых деревьев. Здесь можно покататься на велосипеде, перекусить в кафе и полюбоваться красивыми арт-объектами и памятниками. Аллея выходит на улицу Новороссийской Республики, одну из самых красивых в городе.

ТЦ «Красная Площадь»

В шаговой доступности от аллеи находится самый большой торговый центр в городе — «Красная Площадь». Здесь можно поесть на фудкорте, посмотреть кино и отправиться за покупками. Внутри две очереди с магазинами, кафе, ресторанами, есть детская игровая комната. С фудкорта открывается прекрасный вид на горы и море — такое встретишь не в каждом городе.

Абрау-Дюрсо и Мысхако

Если вы приехали в Новороссийск, обязательно посетите Абрау-Дюрсо. Сюда едут ради экскурсий по винодельне, прогулок вокруг озера, дегустаций, посещения арт-галереи, конного клуба и пикников у воды.

Озеро Абрау Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Мысхако — еще один населенный пункт рядом с Новороссийском, куда легко добраться на общественном транспорте. Здесь находятся одна из старейших виноделен России и набережная. В поселке много отелей и гостевых домов прямо у моря, есть собственные благоустроенные пляжи. Как правило, отдыхающих тут меньше, чем в центре города.

Музейно-исторический комплекс в Абрау-Дюрсо Источник: Дарья Паращенко / 93.RU